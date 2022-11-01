Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела

Авторы фотографий этой подборки знают о монтаже абсолютно всё. Но данной пост о другом - о последствиях "работы" их рукожопых коллег, на которые просто нельзя смотреть без слёз. P.S. Подборка юмористическая, весёлая, свежая.

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1. Феодосия. Крым. И это только 3 провайдера 0 Источник:

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2. Говорят, что это не они - так было 0 Источник:

3. Небольшой запас оптики 0 Источник:

4. Дагестан 0 Источник:

5. Когда забита межэтажка 0 Источник:

6. Человек сделал ремонт, а потом вызвал мастера, чтобы тот "интернет прокинул". Классика! 0 Источник:

7. Самое "надёжное" влагозащитное соединение 0 Источник:

8. Струбцина - надёжное крепление для вашего роутера на века 0 Источник:

9. Виноградик 0 Источник:

10. "Просверлили отверстие в потолке, убрали уголок от гардины и дернули кабель. Кабель прорезал ДВП. Клиентка была в восторге" 0 Источник:

11. Много клипс не бывает! 0 Источник:

12. И так сойдёт 0 Источник:

13. "Посмотрите телевизор, что-то он плохо показывает" 0 Источник:

14. Именно так выглядит страшный сон любого монтажника 0 Источник: