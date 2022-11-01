Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела

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Авторы фотографий этой подборки знают о монтаже абсолютно всё. Но данной пост о другом - о последствиях "работы" их рукожопых коллег, на которые просто нельзя смотреть без слёз. P.S. Подборка юмористическая, весёлая, свежая.
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6. Человек сделал ремонт, а потом вызвал мастера, чтобы тот "интернет прокинул". Классика!
10. "Просверлили отверстие в потолке, убрали уголок от гардины и дернули кабель. Кабель прорезал ДВП. Клиентка была в восторге"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это беда очень многих, не придавать значения коммуникациям. Типа потом сделаем как-нибудь. а пока захерачим мегадизайн, который, разумеется, трогать нельзя. Особенно богатые таким часто болеют.
3. Может и запас. Предполагается довести куда то, но ещё не довели или место не подготовили
6. Ремонта нет. Сделаны потолки проёмы Укладке кабеля не мешает, даже штробление возможно. А много дырок - сложная железобетонная стена. В таких местах бывает, что арматура чуть ли не везде
8. Ну это точно не мастер делал. А хозяин - мой рояль, куда хочу, туда и вешаю
14. Ну это мелочи. Я вот однажды открыл силовой щиток, а там так же ярко светится один из крепёжных болтов (М10)