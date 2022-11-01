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Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела

Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела

Автор:
01 ноября 2022 14:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   кабель   монтаж   провод   работа   смех   
3869
16
Авторы фотографий этой подборки знают о монтаже абсолютно всё. Но данной пост о другом - о последствиях "работы" их рукожопых коллег, на которые просто нельзя смотреть без слёз. P.S. Подборка юмористическая, весёлая, свежая.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   кабель   монтаж   провод   работа   смех   
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17  комментариев
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5k
heta Час назад
=======Человек сделал ремонт, а потом вызвал мастера, чтобы тот "интернет прокинул". Классика!========
Это беда очень многих, не придавать значения коммуникациям. Типа потом сделаем как-нибудь. а пока захерачим мегадизайн, который, разумеется, трогать нельзя.
Особенно богатые таким часто болеют.
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12k
? ? ? Минуту назад
Бур короля Артура?
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8k
krivsan 11 минут назад
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14k
Голос Вселенной 50 минут назад
Комментарий к фото
Помню, в середине нулевых у нас на складе нужно было в цех по воздуху перекинуть кабель электрический. А натянул проволоку-растяжку, по ней пустил кабель. Цельного куска кабеля не было, пришлось делать соединение аккурат между зданием офиса и складом. Я соединил и от дождя надел на соединение обыкновенный презерватив. Под этим кабелем проезжали на загрузку машины, ходили люди, а над ними красовался красавец-ган*он. Правда, он быстро высох от ветров и солнца, но к тому времени уже успели прокинуть постоянку. )
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455
Kra 57 минут назад
мдааа... раньше были ПТУ, которые учили как делать и что "по тематикам". А сейчас, интересно, кто их учит? И учит ли вообще?
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455
Kra Мэйсон Второй Полчаса назад
так их и нет сейчас. Поэтому и руками умеют работать те, кого "отец научил"
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28k
Андрей Иванов Час назад
2. Дом свежий, коммуникации рядом, но не его явно, да и старше намного. То есть кабели с предыдущей постройки
3. Может и запас. Предполагается довести куда то, но ещё не довели или место не подготовили
6. Ремонта нет. Сделаны потолки проёмы Укладке кабеля не мешает, даже штробление возможно. А много дырок - сложная железобетонная стена. В таких местах бывает, что арматура чуть ли не везде
8. Ну это точно не мастер делал. А хозяин - мой рояль, куда хочу, туда и вешаю

14. Ну это мелочи. Я вот однажды открыл силовой щиток, а там так же ярко светится один из крепёжных болтов (М10)
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26k
SerGProS Час назад
В свое время публиковал статью о телефонной сети Стокгольма.
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