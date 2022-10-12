Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке

У них аллергия на офисы и работу с 9 до 18, поэтому эти ребята выбрали "свободный" формат работы - труд в стиле "фриланс". В данном посте вы увидите их типичные будни, которые некоторых рассмешат, а других - заставят посочувствовать.

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1. У фрилансеров тоже есть собеседования. Это про те случаи, когда набирается команда на большой проект 0 Источник:

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2. Все эти технологии и новомодные слова разбиваются о жизу 0 Источник:

3. Выходные фрилансеров очень похожи на выходные обычных офисных работников 0 Источник:

4. Всё, что вы хотели знать про IT-фриланс в Пензе, но боялись спросить 0 Источник:

5. Дизайнеры, были в вашей жизни подобные заказчики? 0 Источник:

6. Когда доходит до оплаты, то заказчики часто становятся похожи друг на друга 0 Источник:

7. Типичная работа в IT на аутсорсе 0 Источник:

8. Фрилансеры могут позволить себе много релакса 0 Источник:

9. Да, работа мечты существует 0 Источник:

10. Берегите корни! 0 Источник:

11. А - аргумент 0 Источник:

12. 80% проектов... 0 Источник:

13. "Любимые" командные чаты 0 Источник:

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15. В свете последних событий 0 Источник:

16. Типичное ТЗ 0 Источник: