Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке

1776
18
У них аллергия на офисы и работу с 9 до 18, поэтому эти ребята выбрали "свободный" формат работы - труд в стиле "фриланс". В данном посте вы увидите их типичные будни, которые некоторых рассмешат, а других - заставят посочувствовать.
1. У фрилансеров тоже есть собеседования. Это про те случаи, когда набирается команда на большой проект
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов
- Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты
- Чат нашего дома: убойные переписки с "обожаемыми" соседями
- Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности
- Боль, боль, боль, или пост о типичных днях фрилансеров
Новости партнёров