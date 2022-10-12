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Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке

Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке

Автор:
12 октября 2022 16:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   заказчик   переписка   работа   смех   удалёнка   фриланс   чат   
1776
18
У них аллергия на офисы и работу с 9 до 18, поэтому эти ребята выбрали "свободный" формат работы - труд в стиле "фриланс". В данном посте вы увидите их типичные будни, которые некоторых рассмешат, а других - заставят посочувствовать.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   заказчик   переписка   работа   смех   удалёнка   фриланс   чат   
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10  комментариев
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9k
antonium 50 минут назад
Этих фрилансеров я знаю, они в службе безопасности одного известного банка работают.
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439
Rom 10 минут назад
Часть слов нормальному человеку не понятна в этих текстах.
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8k
Shtoppi Полчаса назад
Скачал я как-то с тырнета один курс - вэбинар, так на первом же видосе, типа знакомство и все такое, этот придурок а ля "учитель и несомненно профи", начал затирать истории про то как некоторые его ученики уже сидят на пляже в Таиланде и программируют, б_ять, оттуда. После эти сказок, все стало понятно с этими курсам и вэбинарами
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439
Rom Shtoppi 9 минут назад
Это так в секту обычно набирают. Картинки с феррари и яхтами показывают. Саентологи еб@чие, например, итд.
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3k
Евгений Полчаса назад
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49k
dima423 58 минут назад
Комментарий к фото
может в день хотя бы?)
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