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Как на необитаемом острове забыли 100 человек

Как на необитаемом острове забыли 100 человек

Автор:
04 июля 2022 10:15
Сообщество : Истории
Метки: видео   интересно   история   люди   необитаемый остров   факты   фото   
1998
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На необитаемый остров посреди Тихого океана привезли людей, оставили на нем жить, а потом про них забыли.

Неподалеку от побережья Мексики находится небольшой остров Клиппертон площадью 7 квадратных километров. В начале 18 века остров был открыт Джоном Клиппертоном, в честь которого он и был назван. За этот маленький клочок суши всю историю его существования велась борьба между Британией, Францией, Испанией и Мексикой. Франции удалось взять власть над островом. В 1906 году мексиканцы решили, что раз остров располагается ближе к ним, он и должен принадлежать Мексике.

На него снарядили экспедицию из 36 мужчин и женщин и начали активно обустраивать. Вскоре на острове появился небольшой поселок и маяк. На Клиппертоне не было ничего, кроме кокосов и птиц, поэтому каждые два месяца к его берегам причаливал корабль с продовольствием и инструментами. Понемногу Клиппертон превратился из необитаемого острова во вполне обитаемый. Численность населения острова тоже росла, перевалив за 100 человек. Жизнь шла своим чередом до 1914 года, тогда все изменилось.

На Клиппертон обрушился сильный ураган. Стихия смела все постройки, плодородную почву и все, что так долго выстраивали жители. В этом же году в Мексике случилась революция. Повстанцы захватили корабль с припасами, которые должны были быть доставлены на Клиппертон. Припасы не отправили, людям пришлось голодать. Они снарядили плот и отправились в сторону Мексики. Люди 3 недели плыли до большой земли. Правительство Мексики отказалось как-то помогать жителям острова.

Тогда они обратились к капитану военного судна США, который согласился забрать людей с острова. На тот момент там жило 26 человек. Местные жители отказались покидать остров, потому что боялись, что это сочтут за государственную измену. Корабль уплыл, а люди остались. Вскоре они осознали, какую чудовищную ошибку допустили. Спустя несколько лет остров заметили с проплывающего мимо корабля и спасли с него 4 женщин и 7 детей. Теперь Клиппертон принадлежит Франции и его может посетить каждый.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересно   история   люди   необитаемый остров   факты   фото   
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7  комментариев
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1k
Игорь Меншиков 40 минут назад
Никто их не забыл, раз сами остались
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155
ghor 18 минут назад
Говорите двое детишек выжили в голубой лагуне?... Тут взрослые почти все передохли... Страшно представить что людям пришлось пережить.
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20k
sanchesS80 Полчаса назад
Дом-2 надо было там снимать, а потом забыть после пары серий.
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−130
Thomsen 54 минуты назад
Желательно так же поступить с говноедами из шоу "Звёзды в Африке". Всех забыть нах*й.
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8k
Александр 57 минут назад
Лаконичненько.
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3k
Директор свежего воздуха 59 минут назад
Франция там каким боком, непонятно.
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15k
Bill Час назад
1.7 квадратных километра, а не 7
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