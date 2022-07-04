Как на необитаемом острове забыли 100 человек

Тогда они обратились к капитану военного судна США, который согласился забрать людей с острова. На тот момент там жило 26 человек. Местные жители отказались покидать остров, потому что боялись, что это сочтут за государственную измену. Корабль уплыл, а люди остались. Вскоре они осознали, какую чудовищную ошибку допустили. Спустя несколько лет остров заметили с проплывающего мимо корабля и спасли с него 4 женщин и 7 детей. Теперь Клиппертон принадлежит Франции и его может посетить каждый.