История человечества — бесконечная череда потрясающих открытий

История помогает правильно оценить события прошлых лет и понять, как именно формировалась наша современная реальность. Однако далеко не всегда это хочется делать посредством запоминания сухих дат и бесконечного количества имён.
К счастью, узнавать интересные и важные исторические факты можно и другим методом — например, рассматривая любопытные фотографии, которые заботливо для нас сохранили фотографы прошлых лет. В этом случае процесс изучения будет протекать в разы быстрее и увлекательнее. Предлагаем вам попробовать узнать что-то новое для себя прямо сейчас.
Фотография девушки-инженера, проводящей подключение к одному из первых компьютеров IBM, 1958 год
Отцы Церковного Собора со своими секретарями покидают Собор Святого Петра, 1962-1965 годы
Актриса Вероника Лейк с волосами, закрученными на сверлильном станке, 1943 год
На фото актриса демонстрирует потенциальную опасность, с которой женщины могут столкнуться на фабриках во время работы. В каком-то смысле снимок представляет собой предупреждение, которое было обязано уменьшить количество несчастных случаев.
Жёсткий диск Fermilab, 1973 год
Мужчины стоят на секции стальной трубы для плотины Гувера, строительство которой близится к концу, 1935 год
Представленный на фото фрагмент трубы весит 45 тонн.
Александр Колонна-Валевский, внебрачный сын Наполеона, 1860 год
Якорная цепь Титаника, изготовленная компанией Hingley & Sons, 1909 год
Пепельницы и стулья с телевизором и оплатой монетами на автовокзале Лос-Анджелеса, 1969 год
Обед на борту скандинавского самолёта, 1969 год
Говард Картер, Артур Каллендер и египетский рабочий впервые видят саркофаг Тутанхамона, 1924 год
Традиционная руандийская причёска, 1923 год
Лесорубы держат пилу на стволе гигантской секвойи в Калифорнии, 1917 год
Экипаж Аполлона-1 отрабатывает посадку на воду, 1966 год
Юрий Гагарин наливает себе кружку пива во время посещения пивоварни Karlsberg в Копенгагене, 1962 год
Инженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 год
Митчелл помог разработать дизайн первого мобильного телефона.
Женщина-будильщик поднимает рабочих на смену, 1940-1950 годы
До того, как появились первые будильники, в Англии и Ирландии существовала профессия «будильщиков». Это были люди, которые ходили рано утром по улицам и будили своих клиентов до тех пор, пока не убедятся, что они бодрствуют. Женщина на снимке стреляет в окно горохом при помощи самодельного горохострела.
Напиток кока-кола пришёл во Францию, 1950 год
Цветной снимок Томаса Эдисона, который рассматривает своё изобретение — лампочку, 1911 год
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АНТИФИШКИ
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И какое КОНКРЕТНО открытие было совершено ИМЕННО ЭТИМИ?