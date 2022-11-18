История человечества — бесконечная череда потрясающих открытий

До того, как появились первые будильники, в Англии и Ирландии существовала профессия «будильщиков». Это были люди, которые ходили рано утром по улицам и будили своих клиентов до тех пор, пока не убедятся, что они бодрствуют. Женщина на снимке стреляет в окно горохом при помощи самодельного горохострела.

Напиток кока-кола пришёл во Францию, 1950 год