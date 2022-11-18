FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1618 постов • 315 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
История человечества — бесконечная череда потрясающих открытий

История человечества — бесконечная череда потрясающих открытий

Автор:
18 ноября 2022 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   история человечества   люди   факты   фото   
360
19

История помогает правильно оценить события прошлых лет и понять, как именно формировалась наша современная реальность. Однако далеко не всегда это хочется делать посредством запоминания сухих дат и бесконечного количества имён.

К счастью, узнавать интересные и важные исторические факты можно и другим методом — например, рассматривая любопытные фотографии, которые заботливо для нас сохранили фотографы прошлых лет. В этом случае процесс изучения будет протекать в разы быстрее и увлекательнее. Предлагаем вам попробовать узнать что-то новое для себя прямо сейчас.


Фотография девушки-инженера, проводящей подключение к одному из первых компьютеров IBM, 1958 год

×
×

Отцы Церковного Собора со своими секретарями покидают Собор Святого Петра, 1962-1965 годы


Актриса Вероника Лейк с волосами, закрученными на сверлильном станке, 1943 год

На фото актриса демонстрирует потенциальную опасность, с которой женщины могут столкнуться на фабриках во время работы. В каком-то смысле снимок представляет собой предупреждение, которое было обязано уменьшить количество несчастных случаев.


Жёсткий диск Fermilab, 1973 год


Мужчины стоят на секции стальной трубы для плотины Гувера, строительство которой близится к концу, 1935 год

Представленный на фото фрагмент трубы весит 45 тонн.


Александр Колонна-Валевский, внебрачный сын Наполеона, 1860 год


Якорная цепь Титаника, изготовленная компанией Hingley & Sons, 1909 год


Пепельницы и стулья с телевизором и оплатой монетами на автовокзале Лос-Анджелеса, 1969 год


Обед на борту скандинавского самолёта, 1969 год


Говард Картер, Артур Каллендер и египетский рабочий впервые видят саркофаг Тутанхамона, 1924 год


Традиционная руандийская причёска, 1923 год


Лесорубы держат пилу на стволе гигантской секвойи в Калифорнии, 1917 год


Экипаж Аполлона-1 отрабатывает посадку на воду, 1966 год


Юрий Гагарин наливает себе кружку пива во время посещения пивоварни Karlsberg в Копенгагене, 1962 год


Инженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 год

Митчелл помог разработать дизайн первого мобильного телефона.


Женщина-будильщик поднимает рабочих на смену, 1940-1950 годы

До того, как появились первые будильники, в Англии и Ирландии существовала профессия «будильщиков». Это были люди, которые ходили рано утром по улицам и будили своих клиентов до тех пор, пока не убедятся, что они бодрствуют. Женщина на снимке стреляет в окно горохом при помощи самодельного горохострела.


Напиток кока-кола пришёл во Францию, 1950 год


Цветной снимок Томаса Эдисона, который рассматривает своё изобретение — лампочку, 1911 год

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: интересно   история   история человечества   люди   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 42 минуты назад
Кликбейтный высер.
И какое КОНКРЕТНО открытие было совершено ИМЕННО ЭТИМИ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

364648



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой
В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой
35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом
35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом
Набирающие популярность в сообществах
Про традиционные ценности
Про традиционные ценности
Как горит искусство?
Как горит искусство?
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять спалился

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#дтп#картинки#подборка#люди#забавно#улыбнуло#сатира
#Юмор#интересное#позитив#животные#авто аварии#в мире#Разное#Москва#дети#художник
#интересно#факты#аварии#автомобили#автомир#искусство#Россия#США#найдено на ebay#идея
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года" Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года" Как на необитаемом острове забыли 100 человек Как на необитаемом острове забыли 100 человек 25 сантиметров любви 25 сантиметров любви О старейшем грабителе в мире О старейшем грабителе в мире Пять самых знаменитых телеграмм в истории Пять самых знаменитых телеграмм в истории

На что жалуетесь?

Вернуться