Куда исчезли древние египтяне и как с ними связаны египтяне современные

Древние египтяне... Народ, что основал одну из первых цивилизаций в истории человечества, построил величественные пирамиды вместе со знаменитым сфинксом.
Куда же пропал этот великий народ, как он связан с современными жителями Египта? Расскажу сегодня.
Для начала неплохо вообще было б разобраться кому по языку родственны были древние египтяне. А тут все просто, благо, что древнеегипетская речь нам хорошо известна по иероглифическим надписям на тех же пирамидах.
Древнеегипетский язык лингвисты обычно относят к особой ветке так называемой афразийской языковой семьи. То есть, это очень далекий, но все же родственник берберских да семитских языков - арабского, иврита и т.д.
Считается, что древние египтяне сложились примерно около 6-7 тысяч лет назад. Из гармоничного смешения африканских негроидных племен, покинувших свою родину, ушедшую в пески пустыни Сахары. И встретившего их в долине Нила ближневосточного народа. Образовалось нечто промежуточное: смуглые меднокожие люди с темными глазами и курчавыми волосами.
Новейшие исследования показывают: изначально в глубокой древности, около 5-го тысячелетия, египтяне имели больше негроидных черт. А уже потом постепенно обрели более европеиодную внешность. Хотя всегда резко отличали себя как от темных нубийцев, так и от светлых европейцев или азиатов. Гордились своей особой бронзовой кожей!
Египтяне пережили все многочисленные нашествия на свою родину. А ведь примерно с 500-х годов до н.э. кто только к ним не вторгался: и персы, и греки, и римляне. Разве что при римлянах египтяне обратились в христианство.
Знаменитая царица Клеопатра вообще не имела египетской крови. Ибо происходила из греческой династии Птолемеев. И даже само имя ее древнегреческое - означает "славная отцом"
Однако в VII-м столетии нашей эры в долину Нила явились совершенно уникальные завоеватели - многочисленные арабы, объединенные под зеленым знаменем Ислама.
Под арабской властью египтяне перешли в мусульманскую веру. Утратили свою иероглифическую письменность, перейдя на витиеватую арабицу. Стали говорить на арабском языке, пусть и с характерным местным акцентом, некоторыми исконно египетскими особенностями.
Кстати. Такой быстрый переход на новые язык, веру и культуру историки объясняют как раз родством древних египтян с семитскими арабскими племенами.
Сегодня жители Египта, мусульмане, считают себя полноценной частью арабского мира. И при этом во многом сохранили внешность своих доарабских предков. Достаточно посмотреть на фото сравнения молодого египтянина нашего времени и фараона, жившего три с половиной тысячи лет назад.
В общем, древние египтяне никуда не пропали. А просто смешались с арабами, приняли их веру и язык.
Любопытно, что в самом Египте считают так: чем дальше вглубь страны от побережья Средиземного моря тем больше там у людей древнеегипетской крови в жилах течет. В том же Луксоре ила Асуане, в Нижнем Египте аборигенное происхождение имеют до 60-80% местного населения!
Сами египтяне гордятся своими далекими предками, строившими пирамиды и изучавшими математику, куда в Европе люди еще на ветках в шкурах скакали-качались. Хотя, повторюсь, относят себя более к арабскому миру.
Однако одна группа египтян попутно сохранила и прежнюю христианскую веру. И (хотя б в богослужениях) свой коптский язык, являющийся прямым потомком древнеегипетского. Правда, коптов в Египте относительно немного - не более 9% от всего населения страны.
Копты сохранили христианскую веру. И язык древних египтян. Кстати, очень пригодилось последнее Франсуа Шампольону при расшифровке загадочных иероглифов
Отмечу, что древнеегипетский язык считать чем-то единым и неизменным сложно. Ибо египетская цивилизация просуществовала много тысяч лет. А современный коптский так же похож на египетский язык времен первых фараонов, как современный русский - на общеиндоевропейский... Но все же прямая связь есть.
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Современные американские негры кстати, весьма гордятся тем, что в жилах древних египтян текла африканская кровь. Не случайно, Эдди Мерфи сыграл роль фараона в знаменитом клипе Майкла Джексона.
Роль супруги древнеегипетского царя тут сыграла сомалийская модель Иман, чьи предки точно могли быть как-то связаны с долиной Нила. Хотя б силу относительной географической близости Египта и Сомали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Британские учёные™ доказали, что древние египтяне умерли.
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Ну, если нечем гордиться в настоящем, то можно погордиться хотя бы ДАЛЁКИМИ предками...