Куда исчезли древние египтяне и как с ними связаны египтяне современные

Знаменитая царица Клеопатра вообще не имела египетской крови. Ибо происходила из греческой династии Птолемеев. И даже само имя ее древнегреческое - означает "славная отцом"

Однако в VII-м столетии нашей эры в долину Нила явились совершенно уникальные завоеватели - многочисленные арабы, объединенные под зеленым знаменем Ислама.

Под арабской властью египтяне перешли в мусульманскую веру. Утратили свою иероглифическую письменность, перейдя на витиеватую арабицу. Стали говорить на арабском языке, пусть и с характерным местным акцентом, некоторыми исконно египетскими особенностями.

Кстати. Такой быстрый переход на новые язык, веру и культуру историки объясняют как раз родством древних египтян с семитскими арабскими племенами.

Сегодня жители Египта, мусульмане, считают себя полноценной частью арабского мира. И при этом во многом сохранили внешность своих доарабских предков. Достаточно посмотреть на фото сравнения молодого египтянина нашего времени и фараона, жившего три с половиной тысячи лет назад.