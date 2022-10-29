Римским легионерам было запрещено жениться

Как солдаты справлялись с потребностью в женской ласке во время длительных военных походов?
Когда кто-то произносит слово "легионер", то в голове сразу же представляет римлянина облачённого в лорику сегментата скрестившего свой гладиус с готами, вандалами и гуннами.
Но римский солдат был прежде всего мужчиной. И, как и большинство мужчин, проходя длительную службу он чувствовал потребность в общении, которое лучше всего удовлетворяла бы женщина...
Однако, мало кто знает, что на законодательном уровне во времена Римской Империи мужчинам по 25 лет служившим в армии было запрещено жениться.
Почему? И как тогда римляне справлялись с потребностью в женщинах во время длительных военных кампаний и редких отпусков?
Подробнее сейчас расскажем в нашей новой статье:
Отношение к браку у римских солдат в Царский и Республиканский периоды
Служба в римской армии была не привилегией, а мужской обязанностью.
Ещё в Царский период Рима все мужчины от 17 до 46 лет должны были ежегодно являться на службу в летние месяцы, иногда (по возможности) возвращаясь домой для сбора урожая, где их ждали жёны и дети.
Забавно также то, что броню и оружие каждый призывник должен был приобретать за свой счёт.
Поскольку в Царский период средним возрастом для брака являлся период от 15 до 20 лет, то вступавшие в римский легион солдаты от 17 лет нередко уже состояли в браке, имели детей и домашние обязательства.
В Республиканский же период римский солдат набирался более профессионально и срок его службы в Римской армии в это время составлял от 15 до 20 лет (иногда дольше), при этом центурионы уходили в отставку позже, чем солдаты, обычно в возрасте от 60–70 лет.
В Республиканский период каждому легионеру полагались редкие отпуска, а также в некоторых случаях возможность брать с собой в длительные походы свои собственные семьи, жён, любовниц и даже детей. У каждого военачальника были собственные правила на этот счёт.
Поэтому нередко такие огромные обозы с семьями солдат, состоящие из жён, детей и любовниц сопровождали римские легионы на протяжении всех военных походов и оплата снаряжения гражданских лиц, в том числе и продовольствия для их пропитания ложилась полностью на легионеров.
Почему император Август запретил легионерам жениться?
Историки утверждают, что ключевым фактором, который повлиял на решение Октавиана Августа (первого императора Рима) ввести запрет на брак для каждого римского солдата (пока не истечёт его 25-летняя служба) заключался в том, что во время Битвы в Тевтобургском лесу в сентябре 9 года н.э., германские племена разбили три римских легиона и в ярости перекололи даже детей и женщин, сопровождавших эти легионы.
Взять легионерам своих жён и детей в поход разрешил Публий Квинтилий Вар, поэтому все три легиона сопровождали приблизительно 20 тысяч женщин, детей и прочей прислуги, когда они угодили в засаду германцев.
Луций Клавдий Кассий Дион Кокцеан, более известный как Кассий Дион — римский консул и историк греческого происхождения, автор часто цитируемой «Римской истории» сообщает нам в своих трудах, что огромное количество жен, подруг, рабынь и пpocтитyтoк, были вкраплены в ряды легионов Квитилия Вара, и когда германцы начали свою атаку, легионеры пришли в бешенство в попытках спасти своих женщин. Хотя их забота о своих женщинах определенно была благородной, она вредила сплоченности и никак не улучшала и без того очень плохую ситуацию.
Именно поэтому Август указывал на то, что для римского солдата считалось идеальным отсутствие романтических или ceкcyaльных отношений во время войны, поскольку присутствие близких женщин и детей могло отвлекать солдат и заставлять их лишний раз волноваться, что прямо влияло на развал построений в попытках спасти своих близких, если сражение разворачивалось не в пользу Рима. Также Август считал, что неудовлетворенные солдаты были более агрессивны и энергичны в бою.
В любом случае с момента правления Октавиана до правления Септимия Севера солдатам в Риме не разрешалось жениться пока не истечёт их 25-летняя служба.
Но запрет на брак не слишком сильно повлиял на легионеров
Насколько можно судить, запрет Октавиана на брак для легионеров никаким образом слишком сильно не изменил ситуацию, и почти у всех римских солдат в жизни были женщины того или иного рода.
Эпиграфические данные свидетельствуют о том, что, несмотря на запрет Августа, некоторые солдаты все равно женились и рисковали последствиями, которые, по-видимому, так и не наступали. Некоторым солдатам пришлось заплатить штраф, но у многих, если не у большинства солдат, были гражданские жены, поэтому даже сам Август закрывал на это глаза.
Большая часть женщин сопровождавших новые римские армии были свободнорожденными римлянками, рабынями или гражданскими лицами, взятыми в поход. Солдаты в Императорский период стали широко использовать женщин-рабынь и заключенных в качестве компаньонок и женщин для yтex.
В армиях нового типа впервые появились и официальные военные пpocтитyтки, которые сопровождали исключительно римские легионы. Об этих женщинах мало что известно, за исключением того, что качество их жизни, должно быть, было ужасным. Большинство из них, вероятно, были также пленницами, взятыми из завоеванных и обезлюдевших провинций
Когда римский легион был в походе, его женщины — как свободные, так и рабыни — предположительно следовали за ним в обозе. И когда легион разбивал каструм, то на окраине этого легионерского лагеря разворачивалось гражданское поселение под названием канаба.
Женщины жили в этом гражданском поселении возле римского лагеря, открывали там магазины, которые удовлетворяли основные потребности солдат, вроде ремонта одежды и т. Д. Также в этих лагерях образовывались местные развлекательные заведения, а также публичные дома, где солдаты могли развлечься и получить женскую лacкy.
Несмотря на то, что женщины в пyбличных домах при военных лагерях были рабынями или пленницами, которым предстояло многое узнать о латыни и хороших римских манерах, многие римские солдаты действительно влюблялись в этих женщин и, по-видимому, были весьма лояльны к ним.
Эпиграфические свидетельства 2-го века упоминают ряд случаев, когда мужчины захватывали или покупали своих будущих жен во время войны, прежде чем жениться на них после окончания их службы.
Например, Лукко, сыну Тренуса, в 85 г. н.э., когда его легион был переброшен в Паннонию для участия в дакийской войне Домициана, удалось познакомиться с местной девушкой Азалианкой Тутулой, и она родила ему троих детей: Симилиса, Лукку и Пакату. Когда Лукко вернулся в Рим, то его жене и всем детям было даровано римское гражданство во время правления Траяна, а мужчины в семье в итоге носили преномен и номен Маркус Ульпий в честь императора.
Отмена запрета на брак для легионов
Римским войскам, наконец, официально разрешили вступать в брак в 193 году нашей эры по приказу Септимия Севера, который провел ряд реформ для получения одобрения со стороны народа и армии.
В дальнейшей истории Рима появлялось всё больше исторических документов, которые упоминали жен солдат, и все меньше упоминаний о любовницах и рабынях в рядах легионов. Ряд солдат, похороненных в Апамее в Сирии (ок. 190–240 гг. Н.э.), были похоронены со своими женами.
Итак, в заключение, присутствие женщин в имперской римской армии в значительной степени упускалось из виду и очень мало изучалось. Но, тем не менее, у большинства или у всех легионеров в жизни была женщина (или, возможно, несколько) даже когда ему было запрещено жениться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В Римской империи поощрялись однополые любовные связи между легионерами, во-первых, они помогали удовлетворить потребности в "общении", а во-вторых, поднимало боевой дух во время сражения, не было воина яростней, если убивали его возлюбленного. Они были не просто геями, это были настоящие боевые пирадасы.