Римским легионерам было запрещено жениться

Насколько можно судить, запрет Октавиана на брак для легионеров никаким образом слишком сильно не изменил ситуацию, и почти у всех римских солдат в жизни были женщины того или иного рода.

Эпиграфические данные свидетельствуют о том, что, несмотря на запрет Августа, некоторые солдаты все равно женились и рисковали последствиями, которые, по-видимому, так и не наступали. Некоторым солдатам пришлось заплатить штраф, но у многих, если не у большинства солдат, были гражданские жены, поэтому даже сам Август закрывал на это глаза.

Большая часть женщин сопровождавших новые римские армии были свободнорожденными римлянками, рабынями или гражданскими лицами, взятыми в поход. Солдаты в Императорский период стали широко использовать женщин-рабынь и заключенных в качестве компаньонок и женщин для yтex.

В армиях нового типа впервые появились и официальные военные пpocтитyтки, которые сопровождали исключительно римские легионы. Об этих женщинах мало что известно, за исключением того, что качество их жизни, должно быть, было ужасным. Большинство из них, вероятно, были также пленницами, взятыми из завоеванных и обезлюдевших провинций

Когда римский легион был в походе, его женщины — как свободные, так и рабыни — предположительно следовали за ним в обозе. И когда легион разбивал каструм, то на окраине этого легионерского лагеря разворачивалось гражданское поселение под названием канаба.

Женщины жили в этом гражданском поселении возле римского лагеря, открывали там магазины, которые удовлетворяли основные потребности солдат, вроде ремонта одежды и т. Д. Также в этих лагерях образовывались местные развлекательные заведения, а также публичные дома, где солдаты могли развлечься и получить женскую лacкy.

Несмотря на то, что женщины в пyбличных домах при военных лагерях были рабынями или пленницами, которым предстояло многое узнать о латыни и хороших римских манерах, многие римские солдаты действительно влюблялись в этих женщин и, по-видимому, были весьма лояльны к ним.