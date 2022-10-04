О старейшем грабителе в мире



Дж. Л. Хантер «Рэд» Раунтри родился в 16 декабря 1911 года в Техасе, и до 86 лет не имел даже штрафа за превышение скорости или неправильную парковку. Основал успешную компанию по поставке оборудования для буровых вышек, женился на красивой женщине по имени Фрэй, воспитывал пасынка Джеймса, как собственного сына.



В 70-х годах Раунтри продал свою компанию за несколько миллионов долларов, и занялся инвестициями в судостроительные верфи. Но тут удача ему изменила – инвестиции прогорели, банковские кредиты пришлось погашать из личных средств, пасынок погиб в автомобильной катастрофе, а в 1986 году после 50 лет брака умерла его жена.



«Рэд» увлекся выпивкой, стал баловаться легкими наркотиками, и 1989 году, в возрасте 78 лет, женился на 31-летней танцовщице из бара Хуаните Адамс с двумя детьми, которая «сожрала» остатки его сбережений, сбежав через несколько лет.