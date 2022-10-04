О старейшем грабителе в мире

Время – штука неумолимая, и оно тот еще грабитель. Давайте я вам грустную историю расскажу, как время ограбило Дж. Л. Хантера по прозвищу «Рэд», украв его состояние, мечты, здоровье, близких. А он потом стал грабить банки, став самым старым грабителем банков в мире.
Дж. Л. Хантер «Рэд» Раунтри родился в 16 декабря 1911 года в Техасе, и до 86 лет не имел даже штрафа за превышение скорости или неправильную парковку. Основал успешную компанию по поставке оборудования для буровых вышек, женился на красивой женщине по имени Фрэй, воспитывал пасынка Джеймса, как собственного сына.
В 70-х годах Раунтри продал свою компанию за несколько миллионов долларов, и занялся инвестициями в судостроительные верфи. Но тут удача ему изменила – инвестиции прогорели, банковские кредиты пришлось погашать из личных средств, пасынок погиб в автомобильной катастрофе, а в 1986 году после 50 лет брака умерла его жена.
«Рэд» увлекся выпивкой, стал баловаться легкими наркотиками, и 1989 году, в возрасте 78 лет, женился на 31-летней танцовщице из бара Хуаните Адамс с двумя детьми, которая «сожрала» остатки его сбережений, сбежав через несколько лет.
И вот 9 декабря 1998 года, за неделю до своего 87-летия, Дж. Л. Хантер Раунтри был первый раз арестован за ограбление SouthTrust Bank в Миссисипи – он передал кассиру банка конверт, и приказал его наполнить деньгами, угрожая бутылкой из-под кока-колы, которую держал в кармане плаща.
Кассир выполнил указание, но последовал на улицу за грабителем, который был тут же задержан случайно проезжавшими мимо полицейскими. Пенсионер был приговорён к трем годам условно, штрафу в $260, и приказу покинуть штат Миссисипи.
И года не прошло, как Раунтри в 1999 году по той же схеме ограбил Nations Bank во Флориде на $8000, но был остановлен на улице ударом ноги какого-то случайного прохожего доброго самаритянина-каратиста, услышавшего крик кассирши «Нас грабят!». На этот раз Дж. Л. Хантер Раунтри сел в тюрьму на три года, из которых отсидел два с половиной.
Через год после освобождения, 12 августа 2003 года, в 91 год, Раунтри заявился в First American Bank в Техасе и передал кассирше конверт с надписью «Это грабёж» и требованием заполнить его деньгами. Кассирша, с грустью глядя на почти прозрачную кожу на морщинистых руках 91-летнего старика, дважды его переспросила: «Может Вы шутите?», но тот уверил, что нет.
Выйдя с $1999 награбленных денег, пожилой грабитель сел в машину, номер которой запомнил вице-президент банка. Через полчаса машина была остановлена, и старик сказал полицейскому, направившему на него пистолет: «Убери от моего лица эту чёртову штуку, у меня сроду не было оружия». А потом всё сокрушался: «Как же я так? Хорошо провернул ограбление, а номер машины заляпать забыл. Склероз…».
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Потом Раунтри утверждал, что провернул несколько успешных ограблений банка, но ему мало кто верил – скорее всего его банковских ограблений было всего три, и все они закончились поимкой грабителя. И никто не сомневался в том, что тюремный срок в двенадцать с половиной лет лишения свободы, станет для 91-летнего заключенного пожизненным.
И через год, 12 октября 2004 года, самый старый грабитель банков в мире Дж. Л. Хантер Раунтри умер в тюремной больнице. Когда его при жизни спрашивали, зачем ему было грабить, «Рэд» неизменно отвечал: «Потому что я ненавижу банки».
Но скорее всего девяностолетний старик это делал потому, что от того он любил в жизни, уже не ничего не осталось, а ограбления придавали ему хоть какую-то остроту ощущений. Это хоть как-то разогревало кровь в старческих венах человека, который когда-то имел миллионы, здоровье, близких, и всё это у него украло безжалостное время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я сам в бизнесе работаю и порой так соблазнительно ради расширения оргпнизации, или под проект, взять кредит и не парится. Но если не выгорит, ты рискуешь потерять куда больше чем одалживал. Поэтому лучше всегда рассчитывать на свои силы, а деньги одалживать у знакомых, которые тебя хорошо знают, доверяют, и в случае чего, у тебя есть чем вернуть, продав автомобиль или квартиру. Но связываться с банковскими займами, это очень рискованный шаг.