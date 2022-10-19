Как изменились знаменитые голливудские режиссёры с момента работы над своими первыми фильмами

Несмотря на то, что режиссёры чаще всего скрываются за кадром своих фильмов, самые известные представители этой профессии имеют практически ту же медийность и узнаваемость, что и актёры. Мы знаем их имена, помним, как они выглядят, и даже можем назвать на память несколько их фильмов. Соответственно нам наверняка будет так же интересно взглянуть на то, как они изменились с годами. Не в творческом смысле, а чисто лицом.

Стивен Спилберг