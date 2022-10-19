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Как изменились знаменитые голливудские режиссёры с момента работы над своими первыми фильмами

Как изменились знаменитые голливудские режиссёры с момента работы над своими первыми фильмами

Автор:
19 октября 2022 09:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: было стало   знаменитости   изменение   кино   режиссер   фильм   
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Давайте посмотрим на, вероятно, наиболее известных режиссёров в мире голливудского кино во времена создания их первых и последних фильмов.

Несмотря на то, что режиссёры чаще всего скрываются за кадром своих фильмов, самые известные представители этой профессии имеют практически ту же медийность и узнаваемость, что и актёры. Мы знаем их имена, помним, как они выглядят, и даже можем назвать на память несколько их фильмов. Соответственно нам наверняка будет так же интересно взглянуть на то, как они изменились с годами. Не в творческом смысле, а чисто лицом.

Стивен Спилберг

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17-летний режиссёр работает над короткометражным фильмом «Пламя страсти» (1964) и Спилберг на съёмках фильма «Вестсайдская история» (2021).


Квентин Тарантино

На съёмках фильмов «Бешеные псы» (1992) и «Однажды… в Голливуде» (2019).


Кристофер Нолан

Режиссёр на съёмках фильмов «Помни» (2000) и «Довод» (2020).


Гай Ричи

Режиссёр на съёмках фильмов «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Гнев человеческий» (2021).


Лана Вачовски

На съёмках фильма «Матрица» (1999) и «Матрица: Воскрешение» (2021).


Уэс Андерсон

Режиссёр на съёмках фильмов «Бутылочная ракета» (1996) и «Французский вестник» (2021). На обоих кадрах он с давним другом актёром Оуэном Уилсоном.


Ридли Скотт

Режиссёр на съёмках фильмов «Чужой» (1979) и «Последняя дуэль» (2021).


Альфред Хичкок

Режиссёр на съёмках фильмов «Сад наслаждений» (1925) и «Семейный заговор» (1976).


Клинт Иствуд

Иствуд дебютирует как режиссёр полнометражного фильма на съёмках «Сыграй мне перед смертью» (1971) и он же в 90 лет руководит съёмками фильма «Мужские слёзы» (2021).


Стэнли Кубрик

Режиссёр на съёмках фильмов «Страх и вожделение» (1953) и «С широко закрытыми глазами» (1999).

Мартин Скорсезе

Режиссёр на съёмках фильмов «Кто стучится в мою дверь?» (1967) и «Ирландец» (2019).


Дэвид Финчер

Режиссёр на съёмках фильмов «Чужой 3» (1992) и «Манк» (2020).


Чарльз Чаплин

Чаплин на съёмках своего первого полнометражного фильма «Малыш» (1921) и на съёмочной площадке фильма «Графиня из Гонконга» (1967), в котором снялись Марлон Брандо, Софи Лорен и Типпи Хедрен.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   знаменитости   изменение   кино   режиссер   фильм   
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gizmo gizmo 2 часа назад
блин, а где же Дэвид Линч?
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