Как постарели известные пары из голливудских фильмов

Автор:
15 апреля 2022 09:41
Некоторые из знаменитостей в ладу со своим возрастом и старятся естественно, некоторые предпочитают обращаться к помощи пластических хирургов.
1. Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет (Титаник)
2. Мег Райан и Билли Кристал (Когда Гарри встретил Салли)
3. Ричард Гир и Джулия Робертс (Красотка)
4. Дев Патель и Фрида Пинто (Миллионер из трущоб)
5. Оливия Ньютон и Джон Траволта (Бриолин)
6. Робин Райт и Кэри Элвес (Принцесса-невеста)
7. Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер (50 первых свиданий)
8. Том Круз и Рене Зелвегер (Джерри Магуайер)
9. Пол Руд и Алисия Сильверстоун (Бестолковые)
10. Итан Хоук и Жюли Дельпи (Перед рассветом)
11. Зак Эфрон и Ванесса Хадженс (Классный мюзикл)
12. Макколей Калкин и Анна Кламски (Моя дочь)
13. Кира Найтли и Мэттью Макфэдьен (Гордость и предубеждение)
14. Шери Хедли и Эдди Мерфи (Поездка в Америку)
15. Джон Кьюсак и Айони Скай (Скажи что-нибудь)
16. Брэд Питта и Анджелина Джоли (Мистер и миссис Смит)
17. Билл Мюррей и Энди Макдауэлл (День сурка)
18. Уилл Смит и Ева Мендес (Метод Хитча)
19. Кейт Хадсон и Мэттью Макконехи (Как отделаться от парня за 10 дней)
20. Ниа Вардалос и Джон Корбетт (Моя большая греческая свадьба)
21. Риз Уизерспун и Люк Уилсон (Блондинка в законе)
Источник:
АНТИФИШКИ
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