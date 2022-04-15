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Как постарели известные пары из голливудских фильмов

Как постарели известные пары из голливудских фильмов (22 фото)

Автор:
15 апреля 2022 09:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   было стало   возраст   знаменитости   кино   кинопары   тогда и сейчас   фильм   
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Некоторые из знаменитостей в ладу со своим возрастом и старятся естественно, некоторые предпочитают обращаться к помощи пластических хирургов.
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Источник:

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Метки: актеры   было стало   возраст   знаменитости   кино   кинопары   тогда и сейчас   фильм   
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6  комментариев
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51k
zloykoyot 2 часа назад
Время никого не щадит, делай пластику - не делай, а возраст берёт своё.
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21k
Mike Miller 58 минут назад
Как постарели... как постарели... ЗАКОНОМЕРНО.
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14k
Колька Валеркин сын Час назад
А де Малдер и Скали?
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6k
pilgrimnl 2 часа назад
блин, до сейчас, я считал смитов свеженьким фильмом...
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
не удивительно , время безжалостно
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