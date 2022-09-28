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Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс

Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс

Автор:
28 сентября 2022 08:18
Метки: Принцесса   девушки   дисней   знаменитости   кино   подборка   фильм   
305
9

Дисней уже не первый год снимает крупнобюджетные ремейки своих классических анимационных фильмов, в том числе про принцесс. Зрители уже успели увидеть адаптацию таких мультфильмов как «Красавица и чудовище», «Алладин», «Мулан» и другие. Перед вами кадры из фильмов, в которых появились диснеевские принцессы и актрисы, которые их сыграли.

Принцессы Диснея — сказочные и прекрасные девушки, которые были кумирами многих девчонок в детстве. Некоторые из них спустя многие годы смогли выйти из двухмерного мультипликационного мира и обрели киноверсии.


Аврора

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Роль Авроры в фильмах «Малефисента» (2014) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019) досталась Эль Фаннинг.


Белль

Эмма Уотсон стала новой Белль в фильме «Красавица и Чудовище» 2017 года.


Ариэль

Новую «Русалочку» зрители смогут увидеть в 2023 году. Роль Ариэль исполнила Холли Бэйли. Выбор актрисы до сих пор вызывает споры.


Жасмин

В фильме «Аладдин» 2019 года роль Жасмин исполнила Наоми Скотт.


Золушка

В 2015 году Золушку в экранизации сказки сыграла Лили Джеймс.


Мулан

Полнометражный фильм «Мулан» вышел в 2020 году. Главную роль исполнила китайская актриса Лю Ифэй.


Белоснежка

У Диснея нет кино про Белоснежку, поэтому можно сравнить принцессу из мультфильма с главной героиней фильма «Белоснежка: Месть гномов», вышедшего в 2021 году. Белоснежку там сыграла Лили Коллинз.


Бонус: Белоснежка и охотник


В том же 2012-м на экранах вышел ещё один фильм по мотивам этой сказки братьев Гримм «Белоснежка и охотник». В роли Белоснежки — Кристен Стюарт.


Понравилась ли вам какая-либо из этих киношных принцесс?

Источник:

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Метки: Принцесса   девушки   дисней   знаменитости   кино   подборка   фильм   
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Pechenegiatakuyt 20 минут назад
Судя по Ариель, Афроснежка скоро появится
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28
Alexander 3 минуты назад
Судя по тому что сейчас происходит в кинопрокате. Чтобы срубить денег называют фильмы в не попад. Если бы фильм назвали по другому, 90% фильмов просто бы не выходило. Пора вводить понятие оригинальность. Берут название Белоснежка значит должно быть совпадение 95% с произведением. Сюжет , персонажи, эпоха. Совпадение менее 95% значит это НЕ Белоснежка и использовать название "Белоснежка" нельзя.
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