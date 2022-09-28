Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс

Дисней уже не первый год снимает крупнобюджетные ремейки своих классических анимационных фильмов, в том числе про принцесс. Зрители уже успели увидеть адаптацию таких мультфильмов как «Красавица и чудовище», «Алладин», «Мулан» и другие. Перед вами кадры из фильмов, в которых появились диснеевские принцессы и актрисы, которые их сыграли.
Принцессы Диснея — сказочные и прекрасные девушки, которые были кумирами многих девчонок в детстве. Некоторые из них спустя многие годы смогли выйти из двухмерного мультипликационного мира и обрели киноверсии.
Аврора
Роль Авроры в фильмах «Малефисента» (2014) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019) досталась Эль Фаннинг.
Белль
Эмма Уотсон стала новой Белль в фильме «Красавица и Чудовище» 2017 года.
Ариэль
Новую «Русалочку» зрители смогут увидеть в 2023 году. Роль Ариэль исполнила Холли Бэйли. Выбор актрисы до сих пор вызывает споры.
Жасмин
В фильме «Аладдин» 2019 года роль Жасмин исполнила Наоми Скотт.
Золушка
В 2015 году Золушку в экранизации сказки сыграла Лили Джеймс.
Мулан
Полнометражный фильм «Мулан» вышел в 2020 году. Главную роль исполнила китайская актриса Лю Ифэй.
Белоснежка
У Диснея нет кино про Белоснежку, поэтому можно сравнить принцессу из мультфильма с главной героиней фильма «Белоснежка: Месть гномов», вышедшего в 2021 году. Белоснежку там сыграла Лили Коллинз.
Бонус: Белоснежка и охотник
В том же 2012-м на экранах вышел ещё один фильм по мотивам этой сказки братьев Гримм «Белоснежка и охотник». В роли Белоснежки — Кристен Стюарт.
Понравилась ли вам какая-либо из этих киношных принцесс?
Источник:
АНТИФИШКИ
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