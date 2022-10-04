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Как изменились актёры сериала «Доктор Хаус» спустя 18 лет после выхода первой серии

Как изменились актёры сериала «Доктор Хаус» спустя 18 лет после выхода первой серии

Автор:
04 октября 2022 08:25
Сообщество : Кино
Метки: акетры   было стало   доктор хаус   изменение   кино   сериал   филь   
2361
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В это невероятно трудно поверить, но с момента выхода сериала «Доктор Хаус» прошло почти 18 лет (значимую дату кинокартина отметит 16 ноября). Увлекательный сюжет погрузил нас в удивительную историю о талантливом медике, который вместе со своей командой спасал людей, находящихся на грани смерти, и при этом умудрялся впутываться в серьёзные жизненные истории.

Целых 8 сезонов мы с интересом наблюдали за развитием событий и сопереживали главным героям. За это время они стали для зрителей настолько близки, что многие из них по-прежнему продолжают следить за жизнью актёров и тем, как они меняются, становясь старше. Если вам тоже интересно посмотреть, насколько сильно преобразились герои главного медицинского сериала двухтысячных, листайте ниже.


Стейси Уорнер — Села Уорд

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Лиза Кадди — Лиза Эдельштейн

Отцы Хью Лори, Лизы Эдельштейн и Джесси Спенсера являются врачами. Актёры неоднократно упоминали в интервью, что им не по себе от того факта, что актёрская игра оплачивается куда выше, чем сложная и ответственная работа медиков, посвятивших жизнь спасению людей.


Роберт Чейз — Джесси Спенсер


Грегори Хаус — Хью Лори

Создатели сериала признают, что основой главного персонажа является знаменитый литературный сыщик Шерлок Холмс. Их роднит множество черт, а также проживание в доме под номером 221B.


Джеймс Уилсон — Роберт Шон Леонард


Эллисон Кэмерон — Дженнифер Моррисон


Крис Тауб — Питер Джейкобсон


Реми Борегард Хедли — Оливия Уайлд


Шарлин Йи — Чи Пак


Эрик Форман — Омар Эппс


Лоренс Катнер — Кэл Пенн

Поклонников сериала жутко расстроила внезапная смерть молодого врача Лоуренса Катнера. Оказывается Кэла Пенна, исполнявшего эту роль, пригласили на работу в Вашингтон. Съёмочная группа пошла на уступки актёру, и ей пришлось выкручиваться из ситуации столь неприятным образом.


Джессика Адамс — Одетт Эннэйбл

Марта Мастерс — Эмбер Тэмблин

Эмбер Волакис — Энн Дудек

Источник:

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Метки: акетры   было стало   доктор хаус   изменение   кино   сериал   филь   
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5  комментариев
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 часов назад
Было бы странно, если бы они НЕ изменились.
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147
Andrei Час назад
Шикарный сериал, но, все врут... Половины персонажей в первом сезоне ещё не было, а сам Хью Лори,  судя по причёске, взят из 6ого сезона, а это точно не 2004ый
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1k
svarog19692007 3 часа назад
А совсем не плохой сериал !
До сих пор храню в коллекции .
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50
Bobster 3 часа назад
Эппс вообще не изменился
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24k
Правдоруб 4 часа назад
Ни одной серии не смотрел до сих пор.
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