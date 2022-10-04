Как изменились актёры сериала «Доктор Хаус» спустя 18 лет после выхода первой серии

Целых 8 сезонов мы с интересом наблюдали за развитием событий и сопереживали главным героям. За это время они стали для зрителей настолько близки, что многие из них по-прежнему продолжают следить за жизнью актёров и тем, как они меняются, становясь старше. Если вам тоже интересно посмотреть, насколько сильно преобразились герои главного медицинского сериала двухтысячных, листайте ниже.

Стейси Уорнер — Села Уорд