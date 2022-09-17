Как выглядят сегодня актеры сериала «Дикий ангел», который имел бешеную популярность в конце 90-х

В 90-е особое место в нашей культуре занимали зарубежные сериалы. Мы с трепетом и неподдельным интересом наблюдали за многосерийными историями и искренне болели за главных героев. Сериалы, порой, собирали у экрана телевизора буквально всю семью.

Одной из самых популярных в то время картин был «Дикий ангел», главные роли в котором исполнили Наталья Орейро и Факундо Арана. Об их любовном приключении, полном страсти и безумия, не забыли даже сегодня, несмотря на то, что с момента выхода его на телевидении прошло больше 20 лет.

Иво Ди Карло (Факундо Арана)