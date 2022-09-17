FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 10997 постов • 1193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Как выглядят сегодня актеры сериала «Дикий ангел», который имел бешеную популярность в конце 90-х

Как выглядят сегодня актеры сериала «Дикий ангел», который имел бешеную популярность в конце 90-х

Автор:
17 сентября 2022 08:59
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дикий ангел   изменение   кино   сериал   тогда и сейчас   фильм   фльл   
564
14

Давайте немного поностальгируем и посмотрим, как изменились наши любимые герои и как они выглядят сегодня.

В 90-е особое место в нашей культуре занимали зарубежные сериалы. Мы с трепетом и неподдельным интересом наблюдали за многосерийными историями и искренне болели за главных героев. Сериалы, порой, собирали у экрана телевизора буквально всю семью.

Одной из самых популярных в то время картин был «Дикий ангел», главные роли в котором исполнили Наталья Орейро и Факундо Арана. Об их любовном приключении, полном страсти и безумия, не забыли даже сегодня, несмотря на то, что с момента выхода его на телевидении прошло больше 20 лет.


Иво Ди Карло (Факундо Арана)

×
×

Обаятельный голубоглазый блондин Иво был любимчиков всех поклонниц теленовеллы. Арана, конечно, был известен и до съёмок в сериале «Дикий ангел». Однако роль принесла ему небывалый успех. Сегодня актёр ведёт обычную семейную жизнь. Он женат на модели Марии Сусини и воспитывает с ней троих детей.


Милагрос (Наталья Орейро)

Наталия Орейро, сыгравшая взбалмошную, но милую Милагрос, после выхода «Дикого ангела» проснулась знаменитой. Актриса стала известна далеко за пределами Южной Америки. Особенно популярен сериал был в России, Чехии и Израиле.


Вики Ди Карло (Вероника Вийера)

Лина «Бабочка» (Виктория Онетто)

Виктория Онетто в сыграла подругу Милагрес — служанку Аделину. Теперь девушка работает в аргентинском муниципалитете Авельянеда (провинция Буэнос-Айрес).


Глория (Габриэла Сари)

Рокки (Марсело Мацарелло)

Роль водителя Рокки стала для Марсело одной из самых ярких и запоминающихся. Сегодня актёр играет в театре, сериалах производства Netflix и Amazon, а ещё мелькает на телевидении.


Бобби (Пабло Новак)

Андреа (Мариана Ариас)

Главную соперницу Милагрес сыграла модель Мариана Ариас. Девушка изначально снималась для рекламных кампаний и журналов. Кинокарьеру завершила к 2005 году.


Пабло (Сегундо Сернадас)

Марта (Валерия Лорка)

Пилар (Флоренсия Ортис)

Пилар — лучшая подруга Виктории и бывшая возлюбленная главного героя Иво.


Серхио Коста — младший (Диего Сесар Рамос)

Во второй теленовелле актёр сыграл безответно влюблённого в Милагрес адвоката Серхио Косту. Брюнет с тяжёлым взглядом был невероятно востребован среди поклонниц сериала.

Больше двадцати лет прошло не только с момента выхода «Дикого ангела».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   дикий ангел   изменение   кино   сериал   тогда и сейчас   фильм   фльл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23
Александр Смоленский 45 минут назад
Я тоже с того времени только красивее стал. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 44 минуты назад
Элен и ребята был популярней .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

361332



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические муравейники
В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические...
Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах
Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах
Набирающие популярность в сообществах
Александр Берлизов - подлинная история маньяка
Александр Берлизов - подлинная история маньяка
Столицы мира: 5 фотографий, сделанных в городах мирового значения
Столицы мира: 5 фотографий, сделанных в городах мирового значения
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выбирайте с умом

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#фотографии#СССР#аварии#личная жизнь#позитив#звёзды#автомобили
#Юмор#прикол#животные#подборка#шоу бизнес#дтп#Ynews#Приколы#в мире#автохам
#интересно#люди#кино#интересное#фильм#забавно#биография#авто аварии#роль#улыбнуло
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей 10 лучших южнокорейских сериалов с неожиданными романтическими историями 10 лучших южнокорейских сериалов с неожиданными романтическими историями 20 коротких фактов о сериале "Участок" 20 коротких фактов о сериале "Участок" Как изменились актёры вампирской саги «Сумерки» Как изменились актёры вампирской саги «Сумерки» Как выглядят персонажи «Мастера и Маргариты» в трёх экранизациях 1994, 2005, и 2023 годов Как выглядят персонажи «Мастера и Маргариты» в трёх экранизациях 1994, 2005, и 2023 годов

На что жалуетесь?

Вернуться