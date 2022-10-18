Умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

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Умер звезда итальянского Диско Франко Гатти
Франко Гатти (Franco Gatti). Родился 4 октября 1942 года в Генуе. Итальянский певец, телеведущий. Бывший участник группы Ricchi e Poveri. Франко Гатти родился 4 октября 1942 года в Генуе. С 1963 года вместе с музыкантом и певцом Анджело Сотджу начал петь в группе «I Jets». Группа выступала в Генуе на небольших площадках. Вместе с ними часто пело трио «I Preistorici», участницей которого была Анджела Брамбати. Анджела познакомила Франко и Анджело еще с одной певицей - Мариной Оккиеной. После того, как коллективы «I Jets» и «I Preistorici» распались, образовался квартрет в составе Франко Гатти, Анджело Сотджу, Анджела Брамбати и Марина Оккиена. Они назвали свою группу «Fama Medium». Играли в барах, ресторанах, на пляжах. Исполняли популярные песни различных групп того времени.
В какой-то момент на них обратил внимание известный итальянский композитор и бард Фабрицио Де Андре. Он организовал прослушивание коллектива в звукозаписывающей компании в Милане. Там они нашли своего первого продюсера - Франко Калифано. Именно он и придумал знаменитое название для группы - «Ricchi e Poveri» («Богатые и бедные»), он же создал новый образ участников. Марина была превращена в блондинку, светлые волосы Анджело были ещё более осветлены, волосы Анджелы были коротко острижены, в то время как Франко стал длинноволосым. Смысл нового названия Калифано объяснил тем, что все четверо были богаты своими талантами, но бедны финансово. В 1968 году в Генуе они приняли участие в фестивале «Cantagiro» с песней «L’Ultimo Amore» («Последняя любовь») - итальянской кавер-версией на песню «Ever lasting love».
В какой-то момент на них обратил внимание известный итальянский композитор и бард Фабрицио Де Андре. Он организовал прослушивание коллектива в звукозаписывающей компании в Милане. Там они нашли своего первого продюсера - Франко Калифано. Именно он и придумал знаменитое название для группы - «Ricchi e Poveri» («Богатые и бедные»), он же создал новый образ участников. Марина была превращена в блондинку, светлые волосы Анджело были ещё более осветлены, волосы Анджелы были коротко острижены, в то время как Франко стал длинноволосым. Смысл нового названия Калифано объяснил тем, что все четверо были богаты своими талантами, но бедны финансово. В 1968 году в Генуе они приняли участие в фестивале «Cantagiro» с песней «L’Ultimo Amore» («Последняя любовь») - итальянской кавер-версией на песню «Ever lasting love».
В 1970 году группа впервые приняла участие в фестивале Сан-Ремо с песней «La prima cosa bella» («Первая прекрасная вещь») и стали вторыми. В том же году они выступают на фестивале «Festivalbar» с песней «In questa città» («В этом городе»). В 1971 году «Ricchi e Poveri» вновь были вторыми на фестивале Сан-Ремо с песней «Che sarà» («Что будет»), которую музыканты исполнили совместно с Хосе Фелисиано. «Che sarà» стала гимном молодых людей, покидающих свою родину, а также всемирно известным примером классической итальянской песни. В том же году коллектив участвовал в музыкальной комедии «Un trapezio per Lisistrata» на телеканале RAI. В 1972 году «Ricchi e Poveri» снова приняли участие в фестивале Сан-Ремо с песней «Un diadema di ciliege» («Вишнёвая диадема»), после чего став рекламным лицом продукта «Fiesta Snack», шоколадного батончика компании Ferrero вплоть до конца 1977 года. В 1973 году они выступили на фестивале Сан-Ремо с песней «Dolce frutto» («Сладкий фрукт»), которая в том же году была представлена на радио-конкурсе «Un disco per l’estate» вместе с ещё одной их песней «Piccolo amore mio» («Моя маленькая любовь»). Немногим позже они по-новому исполнили песню «Una musica» на телепередаче «Rischiatutto», а осенью 1973 года приняли участие в «Canzonissima» с песней «Ti penso sorrido e canto» («Думаю о тебе, улыбаюсь и пою»).
В 1978 году Ricchi e Poveri представляли Италию на конкурсе «Евровидение» с песней Дарио Фарины «Questo amore» («Это любовь»), где заняли 12-е место. В 1979 году группа записала песню «Mama», написанную Мариной, Анджело и Франко, которая становится финальной песней телепередачи «Jet Quiz». В 1980 году они последний раз - как квартет - издают альбом «La stagione dell’amore» и, спустя несколько месяцев после выпуска этого диска, начинают летнее турне, организованное «Радио Монте Карло», с выступлениями на всех площадях Италии. В 1981 году случился скандал на фестивале в Сан-Ремо - Марина Оккиена заявила, что уходит из группы. «Ricchi e Poveri» в составе трех человек выступили с песней «Sarà perché ti amo», ставшей хитом. Песня вошла в итальянские музыкальные учебники.
Выступление с этой песней в «Томми поп-шоу» на телевидении Германии в 1983 году, вошло в новогодний выпуск передачи «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», став первым появлением «Ricchi e Poveri» на советском телевидении. В том же 1981 году вышел альбом «E penso a te» с песней «Come vorrei» («Как бы я хотел»). Далее последовали многочисленные премии и награды группы: в 1981 году «За лучшую группу года», золотой диск за песню «Sarà perché ti amo», которая в 1982 году выиграла в телепередаче «Premiatissima», а также золотую табличку RAI 5, выиграв два выпуска подряд в программе на этом канале. В 1982 году вышел хит «Mamma Maria» («Мама Мария»), который занимал высокие места в европейских хит-парадах.
В 1970 году группа впервые приняла участие в фестивале Сан-Ремо с песней «La prima cosa bella» («Первая прекрасная вещь») и стали вторыми. В том же году они выступают на фестивале «Festivalbar» с песней «In questa città» («В этом городе»). В 1971 году «Ricchi e Poveri» вновь были вторыми на фестивале Сан-Ремо с песней «Che sarà» («Что будет»), которую музыканты исполнили совместно с Хосе Фелисиано. «Che sarà» стала гимном молодых людей, покидающих свою родину, а также всемирно известным примером классической итальянской песни. В том же году коллектив участвовал в музыкальной комедии «Un trapezio per Lisistrata» на телеканале RAI. В 1972 году «Ricchi e Poveri» снова приняли участие в фестивале Сан-Ремо с песней «Un diadema di ciliege» («Вишнёвая диадема»), после чего став рекламным лицом продукта «Fiesta Snack», шоколадного батончика компании Ferrero вплоть до конца 1977 года. В 1973 году они выступили на фестивале Сан-Ремо с песней «Dolce frutto» («Сладкий фрукт»), которая в том же году была представлена на радио-конкурсе «Un disco per l’estate» вместе с ещё одной их песней «Piccolo amore mio» («Моя маленькая любовь»). Немногим позже они по-новому исполнили песню «Una musica» на телепередаче «Rischiatutto», а осенью 1973 года приняли участие в «Canzonissima» с песней «Ti penso sorrido e canto» («Думаю о тебе, улыбаюсь и пою»).
В 1970 году группа впервые приняла участие в фестивале Сан-Ремо с песней «La prima cosa bella» («Первая прекрасная вещь») и стали вторыми. В том же году они выступают на фестивале «Festivalbar» с песней «In questa città» («В этом городе»). В 1971 году «Ricchi e Poveri» вновь были вторыми на фестивале Сан-Ремо с песней «Che sarà» («Что будет»), которую музыканты исполнили совместно с Хосе Фелисиано. «Che sarà» стала гимном молодых людей, покидающих свою родину, а также всемирно известным примером классической итальянской песни. В том же году коллектив участвовал в музыкальной комедии «Un trapezio per Lisistrata» на телеканале RAI. В 1972 году «Ricchi e Poveri» снова приняли участие в фестивале Сан-Ремо с песней «Un diadema di ciliege» («Вишнёвая диадема»), после чего став рекламным лицом продукта «Fiesta Snack», шоколадного батончика компании Ferrero вплоть до конца 1977 года. В 1973 году они выступили на фестивале Сан-Ремо с песней «Dolce frutto» («Сладкий фрукт»), которая в том же году была представлена на радио-конкурсе «Un disco per l’estate» вместе с ещё одной их песней «Piccolo amore mio» («Моя маленькая любовь»). Немногим позже они по-новому исполнили песню «Una musica» на телепередаче «Rischiatutto», а осенью 1973 года приняли участие в «Canzonissima» с песней «Ti penso sorrido e canto» («Думаю о тебе, улыбаюсь и пою»).
Источник:
В 1985 году «Ricchi e Poveri» побеждает на фестивале Сан-Ремо с песней «Se m’innamoro» («Если я влюблюсь»), получив за неё 1 506 812 голосов зрителей. В мае 1986 года прошли первые гастроли группы в Советском Союзе. В 1991 году участники группы подписывают контракт с телеканалом RAI и становятся ведущими популярной телевизионной программы Domenica in и выпускают альбом «Una domenica con te». В 1998 году трио выпускает альбом «Parla col cuore», который включил в себя их лучшие песни, а также 6 неизданных песен («Mai dire mai» («Никогда не говори никогда»), «La stella che vuoi» («Звезда, которую ты пожелаешь») и др.), написанных ими самими в соавторстве с писателем Фабрицио Берлинчьони. В 1994—2008 годах группа проводит многочисленные гастроли по Италии, Франции, Германии, Бельгии, Молдавии, Грузии, Литве, Австралии, Албании, Словении, Венгрии, Канаде и США. Пластинки группы выпущены тиражом более 20 млн копий. В 2012 году группа выпустила первый после 14-летнего перерыва альбом с несколькими новыми песнями под названием «Perdutamente Amore». В 2013 году было отменено их выступление на фестивале в Сан-Ремо из-за смерти сына Франко Гатти. 4 мая 2016 года Франко Гатти заявил, что покидает группу, связав это с желанием больше времени проводить со своей семьёй. Личная жизнь Франко Гатти: Жена - Стефания. У пары есть дочь Федерика, выпускница юридического факультета. Также у них был сын Алессио Гатти, который умер в начале 2013 года в возрасте 23 лет. Труп молодого человека был обнаружен в его квартире в городе Генуя. Ряд СМИ сообщили о том, что парень умер от передозировки наркотиков, однако Франко Гатти опроверг эту информацию. Исполнитель сообщил, что Алессио не употреблял наркотические вещества и в последние дни жизни жаловался на боли в желудке. Боль, вызванная этой личной трагедией, подтолкнула певца завершить музыкальную карьеру. Он пояснял: «После смерти моего сына Алессио моя жизнь изменилась. Я другой, на сцене я обычно смеялся над собой, шутил с моими усами, на носу я делал маленького дурака. Сейчас я этого больше не чувствую».
О причинах кончины Гатти пока ничего не известно. Однако несколько лет назад Гатти рассказывал, что страдает от болезни Крона (заболевание кишечника), кроме того, в 2020-м он в тяжелой форме переболел коронавирусом.
P.S. Увы, диско-звезды уходят. А мы остаемся. Слушать детские считалки по музыку в 1 аккорд.
О причинах кончины Гатти пока ничего не известно. Однако несколько лет назад Гатти рассказывал, что страдает от болезни Крона (заболевание кишечника), кроме того, в 2020-м он в тяжелой форме переболел коронавирусом.
P.S. Увы, диско-звезды уходят. А мы остаемся. Слушать детские считалки по музыку в 1 аккорд.
Источник:
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Метки: Рики и повери диско история
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