FISHKINET
Как и кто поддерживает боевой дух мобилизованных Как и кто поддерживает боевой дух мобилизованных Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Логика, ты это, давай, до свидания Логика, ты это, давай, до свидания Поражающие воображение 3D-граффити французского художника Поражающие воображение 3D-граффити французского художника Из востребованных в небытие: профессии прошлого, вытисненные научным прогрессом и скандалами Из востребованных в небытие: профессии прошлого, вытисненные... Самые смешные мемы. Выпуск № 61 Самые смешные мемы. Выпуск № 61 Как выглядят полярные станции в Антарктике Как выглядят полярные станции в Антарктике Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Японец превращает легендарные мемы с животными в забавные фигурки Японец превращает легендарные мемы с животными в забавные фигурки Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой 15 необычных и экзотических пород собак 15 необычных и экзотических пород собак Сейчас узнаем, кто из нас жертва ЕГЭ Сейчас узнаем, кто из нас жертва ЕГЭ Йожика картинки. Выпуск 227 Йожика картинки. Выпуск 227
Умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

Умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

Автор:
18 октября 2022 15:10
Метки: Рики и повери   диско   история   
536
4
1
Умер звезда итальянского Диско Франко Гатти

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Рики и повери   диско   история   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
170
Sata33 2 часа назад
Крутая команда была )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
654
Дмитрий Минуту назад
Очень жаль...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Vital Idol 19 минут назад
было время, порвал кассету до дыр...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кира Полчаса назад
Очень жаль! В их песнях была наша счастливая и беззаботная молодость...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Пётр 37 минут назад
В далеком детстве во дворе услышал песню "Где беломора достать?" И только позже понял откуда взяли мотив песни...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 47 минут назад
80-е... пионерский лагерь и Итальянская музыка... Этого не вернуть... RIP.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SandMANn 51 минуту назад
Грустно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Печально... Уходят из жизни талантливые люди, настоящие звезды олдовой школы... А полноценной замены им нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дядюшка Ау

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16628



Другие посты автора
Популярное
Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой
Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой
15 любопытных фотографий занимательных редкостей
15 любопытных фотографий занимательных редкостей
Набирающие популярность
Повреждённый карбоновый «капот» Ferrari F50 продали за 600 тысяч рублей
Повреждённый карбоновый «капот» Ferrari F50 продали за 600 тысяч рублей
Забавные стрижки и укладки на грани и за гранью
Забавные стрижки и укладки на грани и за гранью
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая сказка

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#картинки#дтп#автомир#подборка#кино#Еда#авария дня
#Юмор#интересно#интересное#аварии#фотографии#в мире#природа#СССР#забавно#девушки
#животные#Прикол#люди#автомобили#авто аварии#Приколы#дети#красота#Россия#истории
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Благодаря рецепту на глиняной табличке учёные смогли воссоздать аромат, которому 3200 лет Благодаря рецепту на глиняной табличке учёные смогли воссоздать аромат, которому 3200 лет Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой Исчезновение Бобби Данбара: семейная трагедия, растянувшаяся почти на сто лет Исчезновение Бобби Данбара: семейная трагедия, растянувшаяся почти на сто лет Французская песня, которая может сильно смутить Французская песня, которая может сильно смутить

На что жалуетесь?

Вернуться