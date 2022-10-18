Умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

В 1985 году «Ricchi e Poveri» побеждает на фестивале Сан-Ремо с песней «Se m’innamoro» («Если я влюблюсь»), получив за неё 1 506 812 голосов зрителей. В мае 1986 года прошли первые гастроли группы в Советском Союзе. В 1991 году участники группы подписывают контракт с телеканалом RAI и становятся ведущими популярной телевизионной программы Domenica in и выпускают альбом «Una domenica con te». В 1998 году трио выпускает альбом «Parla col cuore», который включил в себя их лучшие песни, а также 6 неизданных песен («Mai dire mai» («Никогда не говори никогда»), «La stella che vuoi» («Звезда, которую ты пожелаешь») и др.), написанных ими самими в соавторстве с писателем Фабрицио Берлинчьони. В 1994—2008 годах группа проводит многочисленные гастроли по Италии, Франции, Германии, Бельгии, Молдавии, Грузии, Литве, Австралии, Албании, Словении, Венгрии, Канаде и США. Пластинки группы выпущены тиражом более 20 млн копий. В 2012 году группа выпустила первый после 14-летнего перерыва альбом с несколькими новыми песнями под названием «Perdutamente Amore». В 2013 году было отменено их выступление на фестивале в Сан-Ремо из-за смерти сына Франко Гатти. 4 мая 2016 года Франко Гатти заявил, что покидает группу, связав это с желанием больше времени проводить со своей семьёй. Личная жизнь Франко Гатти: Жена - Стефания. У пары есть дочь Федерика, выпускница юридического факультета. Также у них был сын Алессио Гатти, который умер в начале 2013 года в возрасте 23 лет. Труп молодого человека был обнаружен в его квартире в городе Генуя. Ряд СМИ сообщили о том, что парень умер от передозировки наркотиков, однако Франко Гатти опроверг эту информацию. Исполнитель сообщил, что Алессио не употреблял наркотические вещества и в последние дни жизни жаловался на боли в желудке. Боль, вызванная этой личной трагедией, подтолкнула певца завершить музыкальную карьеру. Он пояснял: «После смерти моего сына Алессио моя жизнь изменилась. Я другой, на сцене я обычно смеялся над собой, шутил с моими усами, на носу я делал маленького дурака. Сейчас я этого больше не чувствую». О причинах кончины Гатти пока ничего не известно. Однако несколько лет назад Гатти рассказывал, что страдает от болезни Крона (заболевание кишечника), кроме того, в 2020-м он в тяжелой форме переболел коронавирусом. P.S. Увы, диско-звезды уходят. А мы остаемся. Слушать детские считалки по музыку в 1 аккорд.

2022-10-18T15:10:48+03:00