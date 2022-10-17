Исчезновение Бобби Данбара: семейная трагедия, растянувшаяся почти на сто лет

В город, где нашли мальчика, вызвали Лесси Данбар и Джули Андерсон, которая вроде как была его матерью. Первой приехала Лесси. При первой встрече она вроде бы не признала в мальчике своего сына. В путешествии с дядей он сильно загрязнился, но когда его отмыли, Лесси по родинкам на теле узнала Бобби. Часть газет писала, что мальчик, увидев Лесси Данбар, обрадовался и бросился её обнимать. Некоторые другие издания описывали реакцию мальчика как прохладную. Так или иначе, но Данбары заявили, что их сын нашёлся. В родном Опелусасе семью встречали как героев. В их честь устроили парад, а Бобби прокатили на пожарной машине по главной улице.