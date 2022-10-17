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Исчезновение Бобби Данбара: семейная трагедия, растянувшаяся почти на сто лет

Исчезновение Бобби Данбара: семейная трагедия, растянувшаяся почти на сто лет

Автор:
17 октября 2022 13:49
Сообщество : Криминал
Метки: аллигаторы   бобби данбар   брюс андерсон   истории   история   исчезновение   луизиана   подмена   поиски   пропажа   
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Может ли мать не узнать своего четырёхлетнего сына?

В августе 1912 года 4-летний Бобби Данбар вместе с родителями и младшим братом отдыхал на озере Суэйз в штате Луизиана, в 40 км от дома. 23 августа мальчик пропал. Мать позвала детей к обеду, отозвался только один. Мгновение назад Бобби был на виду, и вот как испарился. Озеро Суэйз окружено густым лесом, болотами, населёнными аллигаторами - не самое удачное место для семейного похода с маленькими детьми. Лесси и Перси Данбар, родители Бобби, обыскали всё, что могли обыскать, и поехали в полицию.

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Бобби искали всем миром. Озеро сначала осмотрели водолазы, а потом туда бросили несколько динамитных шашек, чтобы тело выкинуло взрывом. Сотня человек прочесала лес и болота, убила и вскрыла животы десяткам попавшимся им по пути аллигаторам. Объявления с фотографией мальчика были разосланы во все штаты, семья назначила награду в $5 тыс. (семья была вполне состоятельная) за информацию о судьбе сына, но обеспокоенные жители родного для Бобби города Опелусас скинулись и собрали для награды ещё тысячу долларов.

Поиски не дали результата. Единственная зацепка - детские следы недалеко от железнодорожной станции.


И вот, спустя восемь месяцев, когда шансы найти мальчика живым уже практически испарились, кто-то сообщил в полицию, что видел мальчика, похожего на фото в объявлении, в Миссисипи. Он был вместе со взрослым мужчиной. Полицейские быстро нашли мужчину, а вместе с ним и мальчика, внешне действительно похожего на Бобби. Мужчина по имени Уильям Уолтерс рассказал, что путешествует по стране, перебиваясь случайными заработками, а малыш - его племянник по имени Брюс Андерсон.

В город, где нашли мальчика, вызвали Лесси Данбар и Джули Андерсон, которая вроде как была его матерью. Первой приехала Лесси. При первой встрече она вроде бы не признала в мальчике своего сына. В путешествии с дядей он сильно загрязнился, но когда его отмыли, Лесси по родинкам на теле узнала Бобби. Часть газет писала, что мальчик, увидев Лесси Данбар, обрадовался и бросился её обнимать. Некоторые другие издания описывали реакцию мальчика как прохладную. Так или иначе, но Данбары заявили, что их сын нашёлся. В родном Опелусасе семью встречали как героев. В их честь устроили парад, а Бобби прокатили на пожарной машине по главной улице.

Джули Андерсон сильно опоздала на опознание, она увидела ребёнка уже в доме Данбаров. Ей показали пять ребят одного возраста и в одинаковой одежде, одним из которых был Брюс. Она не смогла указать на своего сына. Но на следующий день ей разрешили повидать Брюса, и она убедилась, что это её сын, опять же по родинкам на теле.

Данбары решили доказать, что Брюс - это их Бобби, через суд. Данбары выиграли процесс. Они были богаты, а Андерсон бедна. У Данбаров была идеальная репутация, а Джули Андерсон родила ребёнка вне брака, оставила его на несколько дней с дядей, пока ездила искать работу, и эти несколько дней обернулись месяцами. Даже свидетельства жителей городка, в котором некоторое время Уильям Уолтерс жил с племенником, о том, что мальчика там видели до пропажи Бобби, не убедили суд. Бобби/Брюс остался с Данбарами, а Уильяма Уолтерса приговорили к пожизненному заключению за похищение ребёнка.

Джули Андерсон переехала в тот самый город, жители которого свидетельствовали на суде. Она нашла там мужа и родила от него семерых детей. Джули работала медсестрой и сиделкой, её любили и уважали соседи. Она умерла в 1940 году и до последних дней утверждала, что Данбары похитили у неё сына.

Уильям Уолтерс отсидел всего два года. Выйдя на свободу, он продолжил скитаться. Он умер в 1945-м и тоже до последнего говорил, что не виновен и не крал детей.

Ну а Брюс/Бобби, по словам Данбаров, вспомнил свой старый дом, своих друзей и вполне обычно жил как сын Лесси и Перси. Он вырос, женился, воспитал четверых детей и умер в 1966 году. Он никогда не сомневался в том, что он Бобби, а не Брюс.

История с похищением стала фамильной легендой Данбаров. В 2004 году внучка Бобби провела своё расследование и уговорила родственников сделать тест ДНК. Тест подтвердил, что человек, которого всю сознательную жизнь называли Бобби Данбар, всё это время был Брюсом Андерсоном. Судьба Бобби Данбара по сей день неизвестна. Внучка Бобби, то есть Брюса, считает, что скорее всего потерявшегося ребёнка съел аллигатор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аллигаторы   бобби данбар   брюс андерсон   истории   история   исчезновение   луизиана   подмена   поиски   пропажа   
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Serg2001 Час назад
1. Уильяма Уолтерса приговорили к пожизненному заключению
2. Уильям Уолтерс отсидел всего два года.
3. Как так?
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Николай Дмитрич

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