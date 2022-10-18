"Благодаря рецепту на глиняной табличке учёные смогли воссоздать аромат, которому 3200 лет"

Аромат – одна из важных составляющих образа. Он дарит уверенность в себе и делает человека уникальным.
На территории древней Месопотамии во время археологических раскопок обнаружили табличку, на которой сохранился рецепт духов. Его разработала сама Таппути – одна из известных женщин-химиков древности, которая к тому еще и занималась составлением ароматов.
Она стала первой в этой области. Обнаруженная табличка датирована 1200 годом до нашей эры. Текст на ней удалось расшифровать. В результате выяснили, что аромат Таппути составляла для самой царицы Месопотамии.
Команда лингвистов и парфюмеров работала три года, чтобы воссоздать древний рецепт. Всего две небольших таблички в результате дали текста на 27 страниц! В итоге специалисты выяснили, что в работе парфюмер использовала различные сочетания цветов, трав, специй, масел, в частности, аира, циперуса, мирры, хрена и других ингредиентов.
Отвары она соединяла с различными растворителями и прогоняла через устройство для фильтрации, делая это многократно. На табличках помимо компонентного состава имеются и данные о нюансах дистилляции. Информация с табличек гласит, что работала Таппути исключительно в полнолуние, приветствуя по очереди появляющиеся на небе звезды. Такой процесс демонстрирует эзотерический подход к действу – созданию ароматов, которое у древних считалось сакральным, сродни чуду.
Пока возможность воссоздания аромата древних цариц существует только в теории. Поскольку многие найденные таблички повреждены. А в случае с расшифрованными пока остаются вопросы с подбором аналогов указанных на них компонентов. Например, остается загадкой, что собой представляет сосуд под названием хирсу, используемый для дистилляции. Есть вопросы и в части названий некоторых цветов и пряностей.
Но в любом случае это уже грандиозный шаг вперед, позволивший не только привлечь внимание к культуре запахов и ее сохранению, но и больше узнать о таланте первой в истории женщины-химика, которая помимо ароматов занималась еще и составлением медицинских и ритуальных смесей. Которые оказались настолько сильными, что запах благовоний остался ощутимым даже тысячи лет спустя после вскрытия месопотамских гробниц.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Пока возможность воссоздания аромата древних цариц существует только в теории."
Могли могли, но так и не смогли.
подп.и.здника телячьих, бычий х.у.й и три свинячьих, три гусиных лапки, кли.т.ор старой бабки. Рис немного отвари, х.у.й собачий положи а потом лимонный сок и пи.з.д.ятинки кусок. 25 картошин, 17 [мат], ведро воды, х.у.й туды, охапку дров и плов готов
Надо было для убедительности ещё нейро-сеть приплести,сейчас все так делают.