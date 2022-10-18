FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1791 пост • 727 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Благодаря рецепту на глиняной табличке учёные смогли воссоздать аромат, которому 3200 лет

Благодаря рецепту на глиняной табличке учёные смогли воссоздать аромат, которому 3200 лет

Автор:
18 октября 2022 11:35
Сообщество : Наука
Метки: Таппути   аромат   древность   духи   запах   история   месопотамия   парфюмерия   формула   химик   
315
6

Аромат – одна из важных составляющих образа. Он дарит уверенность в себе и делает человека уникальным.

На территории древней Месопотамии во время археологических раскопок обнаружили табличку, на которой сохранился рецепт духов. Его разработала сама Таппути – одна из известных женщин-химиков древности, которая к тому еще и занималась составлением ароматов.

Она стала первой  в этой области. Обнаруженная табличка датирована 1200 годом до нашей эры. Текст на ней удалось расшифровать. В результате выяснили, что аромат Таппути составляла для самой царицы Месопотамии.

×
×

Команда лингвистов и парфюмеров работала три года, чтобы воссоздать древний рецепт. Всего две небольших таблички в результате дали текста на 27 страниц! В итоге специалисты выяснили, что в работе парфюмер использовала различные сочетания цветов, трав, специй, масел, в частности, аира, циперуса, мирры, хрена и других ингредиентов.

Отвары она соединяла с различными растворителями и прогоняла через устройство для фильтрации, делая это многократно. На табличках помимо компонентного состава имеются и данные о нюансах дистилляции. Информация с табличек гласит, что работала Таппути исключительно в полнолуние, приветствуя по очереди появляющиеся на небе звезды. Такой процесс демонстрирует эзотерический подход к действу – созданию ароматов, которое у древних считалось сакральным, сродни чуду.

Пока возможность воссоздания аромата древних цариц существует только в теории. Поскольку многие найденные таблички повреждены. А в случае с расшифрованными пока остаются вопросы с подбором  аналогов указанных на них компонентов. Например, остается загадкой, что собой представляет сосуд под названием хирсу, используемый для дистилляции. Есть вопросы и в части названий некоторых цветов и пряностей.

Но в любом случае это уже грандиозный шаг вперед, позволивший не только привлечь внимание к культуре запахов и ее сохранению, но и больше узнать о таланте первой в истории женщины-химика, которая помимо ароматов занималась еще и составлением медицинских и ритуальных смесей. Которые оказались настолько сильными, что запах благовоний остался ощутимым даже тысячи лет спустя после вскрытия месопотамских гробниц.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Таппути   аромат   древность   духи   запах   история   месопотамия   парфюмерия   формула   химик   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
au3 57 минут назад
"Благодаря рецепту на глиняной табличке учёные смогли воссоздать аромат, которому 3200 лет"
"Пока возможность воссоздания аромата древних цариц существует только в теории."

Могли могли, но так и не смогли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 14 минут назад
Берём сначал укропу, потом кошачью ж.о.пу, 3 по
подп.и.здника телячьих, бычий х.у.й и три свинячьих, три гусиных лапки, кли.т.ор старой бабки. Рис немного отвари, х.у.й собачий положи а потом лимонный сок и пи.з.д.ятинки кусок. 25 картошин, 17 [мат], ведро воды, х.у.й туды, охапку дров и плов готов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Полчаса назад
"Например, остается загадкой, что собой представляет сосуд под названием хирсу, используемый для дистилляции. Есть вопросы и в части названий некоторых цветов и пряностей"....Всё равно приготовили именно то, что было написано на табличках.....

Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
сеньор Леонсио Час назад
Благодаря рецепту на глиняной табличке учёные смогли воссоздать аромат, которому 3200 лет(ц)
Надо было для убедительности ещё нейро-сеть приплести,сейчас все так делают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54731



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Канадский тролль-трудовик с мега-грудью решил пойти до конца
Канадский тролль-трудовик с мега-грудью решил пойти до конца
В тяжёлое время преступно бросать пить
В тяжёлое время преступно бросать пить
Набирающие популярность в сообществах
Почему я никогда не любил стенгазеты
Почему я никогда не любил стенгазеты
Берегите глаза: в Швейцарии продают самый уродливый BMW X5
Берегите глаза: в Швейцарии продают самый уродливый BMW X5
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая сказка

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#картинки#автомир#подборка#кино#красота#Еда#Россия
#Юмор#интересно#история#автомобили#дети#в мире#СССР#аварии#сарказм#Англия
#животные#Прикол#люди#фотографии#Приколы#забавно#природа#дтп#авто аварии#истории
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Она была не той, за кого себя выдавала: настоящая история Царевны-лягушки Она была не той, за кого себя выдавала: настоящая история Царевны-лягушки Десять интересных фактов о монетах Десять интересных фактов о монетах 25 поразительных фактов о египетских пирамидах 25 поразительных фактов о египетских пирамидах Ароматы праздничной весны: какие духи советские парфюмеры посвятили 8 Марта? Ароматы праздничной весны: какие духи советские парфюмеры посвятили 8 Марта? Малоизвестные, но эффективные виды холодного оружия Малоизвестные, но эффективные виды холодного оружия

На что жалуетесь?

Вернуться