"Благодаря рецепту на глиняной табличке учёные смогли воссоздать аромат, которому 3200 лет"

На территории древней Месопотамии во время археологических раскопок обнаружили табличку, на которой сохранился рецепт духов. Его разработала сама Таппути – одна из известных женщин-химиков древности, которая к тому еще и занималась составлением ароматов.

Она стала первой в этой области. Обнаруженная табличка датирована 1200 годом до нашей эры. Текст на ней удалось расшифровать. В результате выяснили, что аромат Таппути составляла для самой царицы Месопотамии.