Французская песня, которая может сильно смутить

1536
5
2
Самая скандальная новинка 1969 года, которая пришла из Франции и разлетелась миллионными тиражами. Её запретили на радио о осудил Ватикан.
Серж Генсбур наделал немало шума в мире. Он писал и исполнял песни, с текстами, полными провокаций и игры слов. Его сложный характер и алкоголь стали мощной базой для деструктивного поведения.
Изначально он написал "самую красивую песню о любви, которую можно себе представить" для своей любовницы Брижит Бардо, которой был по-настоящему одержим. Вместе они записали первый вариант "Je T'Aime... Moi Non Plus" ("Я тебя люблю, и я тебя нет").
Но Бардо отказалась выпускать слишком откровенный хит, боясь за свою карьеру, а потом вообще вернулась к своему третьему мужу.
Но Бардо отказалась выпускать слишком откровенный хит, боясь за свою карьеру, а потом вообще вернулась к своему третьему мужу.
Генсбур был в расстройстве. Но вскоре нашёл себе новую партнёршу - английскую певицу Джейн Биркин, с которой записал чувственный неторопливый сингл, где поверх медленного ритма можно чётко услышать разговор любовников.
Биркин и Генсбур были одной из самых знаковых пар Франции. Они были красивы, поэтичны, гламурны и провокативны. История их любви полыхала в Париже в конце 1960-х. Они познакомились в 1968 году: Джейн - английская аристократка, которая только приехала из свингующего Лондона в Париж, а Серж - сын еврейских эмигрантов из Российской империи, психологически надломленный после разрыва с Бардо.
Французский текст понимали не все, но хватало даже просто атмосферы песни, чтобы её запретили на ВВС. А на обложке в некоторых изданиях даже стояла возрастная маркировка 21+. Что несомненно только подогревало интерес. В Англии сингл занял первое место.
Особенно ироничным стало то, что брат Биркин Эндрю позже признавался, что бывший министр вооружения Третьего рейха Альберт Шпеер попросил у него пластинку с автографом. Еврея Генсбура это восхитило.
Песня вдохновила Донну Саммер и Джорджио Мородера чтобы в 1977 году записать диско-версию "Je T'Aime... Moi Non Plus", добавив соло на саксофоне.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Британец нашел себя в коллекционировании пауков
- 17 старинных фотографий, которые показывают загадочную сторону истории
- «Клубничка» Гоголя, Библия нацистов и другие интересные факты обо всём на свете
- Исчезновение Бобби Данбара: семейная трагедия, растянувшаяся почти на сто лет
- Мальчик из Новой Зеландии нашёл гигантского дождевого червя
Метки: Жизнь Музыка интересное история творчество франция
Новости партнёров
Сегодня Франция полностью уничтожена мигрантами, ЛГБТ и бездарными политиками, а у Эйфелевой башни негры обирают туристов....
Я люблю тебя, люблю тебя,
О, да, я люблю тебя
Я тебя тоже нет
О, любимый…
Ты словно робкая волна.
Я иду, иду и вхожу
Между твоих бедер.
Иду и вхожу
Меж твоих бедер,
Но я сдерживаюсь.
Я люблю тебя, люблю тебя,
О, да, я люблю тебя.
Я тебя тоже нет
О, любовь моя.
Ты волна, я – обнаженный остров.
Ты идешь, идешь и входишь
Между моих бедер,
Ты идешь и входишь
Между моих бедер,
И я с тобой соединяюсь.
Я люблю тебя, я люблю тебя,
О, да, я тебя люблю.
Я тебя тоже нет
О, любовь моя.
Как нерешительная волна.
Я иду, иду и вхожу
Между твоих бедер,
Иду и вхожу
Между твоих бедер,
Но я сдерживаюсь.
Ты идешь, идешь и входишь
Между моих бедер,
Ты идешь и входишь
Между моих бедер,
И я с тобой соединяюсь.
Я люблю тебя, я люблю тебя
О, да, я люблю тебя
Я тебя тоже нет
О, любимый мой
Плотская любовь – безвыходна…
Я иду, иду и вхожу
Между твоих бедер.
Я иду и вхожу,
Я себя сдерживаю.
Нет, сейчас кончу…
перевод...
гм..автор на размещаемые фото не смотрел? мамзель - ещё куда ни шло..но мсье Генсбур.. лопоухий, горбатый нос, мешки под(и над) глазами - ни разу не Ален Фабьен Морис Марсель Делон..
я обескуражен.