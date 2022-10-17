Французская песня, которая может сильно смутить

Изначально он написал "самую красивую песню о любви, которую можно себе представить" для своей любовницы Брижит Бардо, которой был по-настоящему одержим. Вместе они записали первый вариант "Je T'Aime... Moi Non Plus" ("Я тебя люблю, и я тебя нет").

Но Бардо отказалась выпускать слишком откровенный хит, боясь за свою карьеру, а потом вообще вернулась к своему третьему мужу.