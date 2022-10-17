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Французская песня, которая может сильно смутить

Французская песня, которая может сильно смутить

Автор:
17 октября 2022 19:49
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Музыка   интересное   история   творчество   франция   
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Самая скандальная новинка 1969 года, которая пришла из Франции и разлетелась миллионными тиражами. Её запретили на радио о осудил Ватикан.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Музыка   интересное   история   творчество   франция   
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9  комментариев
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 40 минут назад
Это была та Франция, которую любили в Союзе, где играл Бельмондо, Делон, Жан Море и другие....
Сегодня Франция полностью уничтожена мигрантами, ЛГБТ и бездарными политиками, а у Эйфелевой башни негры обирают туристов....
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11k
Alex Djeff 53 секунды назад
Новый клип уже вышел...
Ссылка youtu.be
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641
Дмитрий 3 минуты назад
Я люблю тебя... Я тебя тоже нет

Я люблю тебя, люблю тебя,
О, да, я люблю тебя
Я тебя тоже нет
О, любимый…
Ты словно робкая волна.

Я иду, иду и вхожу
Между твоих бедер.
Иду и вхожу
Меж твоих бедер,
Но я сдерживаюсь.

Я люблю тебя, люблю тебя,
О, да, я люблю тебя.
Я тебя тоже нет
О, любовь моя.
Ты волна, я – обнаженный остров.

Ты идешь, идешь и входишь
Между моих бедер,
Ты идешь и входишь
Между моих бедер,
И я с тобой соединяюсь.

Я люблю тебя, я люблю тебя,
О, да, я тебя люблю.
Я тебя тоже нет
О, любовь моя.
Как нерешительная волна.

Я иду, иду и вхожу
Между твоих бедер,
Иду и вхожу
Между твоих бедер,
Но я сдерживаюсь.

Ты идешь, идешь и входишь
Между моих бедер,
Ты идешь и входишь
Между моих бедер,
И я с тобой соединяюсь.

Я люблю тебя, я люблю тебя
О, да, я люблю тебя
Я тебя тоже нет
О, любимый мой
Плотская любовь – безвыходна…

Я иду, иду и вхожу
Между твоих бедер.
Я иду и вхожу,
Я себя сдерживаю.
Нет, сейчас кончу…

перевод...
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12k
? ? ? 3 минуты назад
".. Они были красивы.."
гм..автор на размещаемые фото не смотрел? мамзель - ещё куда ни шло..но мсье Генсбур.. лопоухий, горбатый нос, мешки под(и над) глазами - ни разу не Ален Фабьен Морис Марсель Делон..
я обескуражен.
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15k
Александр 45 минут назад
Лямур-тужур и абажур.
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641
Дмитрий 54 минуты назад
А каково иметь в любовницах Бриджит Бардо..Гений...Бывшие русские евреи через одного такие..
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13k
U55R 58 минут назад
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4k
Горожанин Час назад
Прекрасная песня. Прекрасное исполнение. Прекрасная музыка. На века. Вечная красота любви.
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