18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива

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Предлагаю несколько любопытных и забавных примеров объявлений.
Часто ли вы обращаете внимание на объявления? А ведь эти белые квадраты с буковками иногда могут принести не только информацию про отключение горячей воды или о том, как кто-то хочет купить квартиру, но и поднять настроение на целый день.
Мотоциклистам противопоказано
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С любовью и уважением
Г — гостеприимство
Кабанчики
Надеемся, он найдёт своего Чебурашку
Извините!
Туалетный юмор на буровой платформе
Важная информация
Рублём и хлыстом
Беззаботные алкаши
Новые соседи
Про Персика
Ни мысли крамольной
Объявление в парке Токио (не волнуйтесь, будет перевод)
Всем собакам! Когда вы выводите человека на прогулку, у него должен быть с собой «мешочек для фекалий». Пожалуйста, дисциплинируйте!
Они хорошо устроились!
Крик души
Интересно, дождался?
Работаю в Роскосмосе. Зашёл сейчас по служебной необходимости в туалет, а там:
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Шедевр Юмор забавно креатив объявления творчество фантазия
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