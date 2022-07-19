18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива

Часто ли вы обращаете внимание на объявления? А ведь эти белые квадраты с буковками иногда могут принести не только информацию про отключение горячей воды или о том, как кто-то хочет купить квартиру, но и поднять настроение на целый день.

Мотоциклистам противопоказано