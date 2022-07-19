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18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива

18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива

Автор:
19 июля 2022 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: Шедевр   Юмор   забавно   креатив   объявления   творчество   фантазия   
738
19

Предлагаю несколько любопытных и забавных примеров объявлений.

Часто ли вы обращаете внимание на объявления? А ведь эти белые квадраты с буковками иногда могут принести не только информацию про отключение горячей воды или о том, как кто-то хочет купить квартиру, но и поднять настроение на целый день.


Мотоциклистам противопоказано

×
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С любовью и уважением

Г — гостеприимство

Кабанчики

Надеемся, он найдёт своего Чебурашку

Извините!

Туалетный юмор на буровой платформе

Важная информация

Рублём и хлыстом

Беззаботные алкаши

Новые соседи

Про Персика

Ни мысли крамольной

Объявление в парке Токио (не волнуйтесь, будет перевод)

Всем собакам! Когда вы выводите человека на прогулку, у него должен быть с собой «мешочек для фекалий». Пожалуйста, дисциплинируйте!


Они хорошо устроились!

Крик души

Интересно, дождался?

Работаю в Роскосмосе. Зашёл сейчас по служебной необходимости в туалет, а там:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Шедевр   Юмор   забавно   креатив   объявления   творчество   фантазия   
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21k
Егор Полчаса назад
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10k
Клёст 3 минуты назад
Кабанчики это то что надо)))
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jonnyD 8 минут назад
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