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35 отличных мемов про не самых лучших водителей (и пассажиров)

35 отличных мемов про не самых лучших водителей (и пассажиров)

Автор:
12 января 2023 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   автомобилисты   автоюмор   дураки на дорогах   забавно   
3906
36

Тот, кто придумал поместить человека в металлическую коробку с двигателем, вряд ли осознавал, какой хаос это вызовет на дорогах годы спустя. И посмеяться над этим хаосом, конечно, одно удовольствие — до тех пор, пока не встретишь этих горе-водителей в жизни...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мемы   Юмор   автомобилисты   автоюмор   дураки на дорогах   забавно   
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3  комментария
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181
Alek Час назад
По лестнице уже мог и спуститься до конца коль уже начал
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33k
Korolev 18 минут назад
Комментарий к фото
Явно НЕ смотрели. Им же прилетит, если что...
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4k
vasilykopkov Час назад
№23 - семья дебилов...
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