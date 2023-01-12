35 отличных мемов про не самых лучших водителей (и пассажиров)

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Тот, кто придумал поместить человека в металлическую коробку с двигателем, вряд ли осознавал, какой хаос это вызовет на дорогах годы спустя. И посмеяться над этим хаосом, конечно, одно удовольствие — до тех пор, пока не встретишь этих горе-водителей в жизни...
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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