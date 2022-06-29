Звезды и их двойники: страшные и смешные

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Томас Пол, 40-летний художник из Штутгарта, в свободное время развлекается сочинением фотомемов. Его новая счерия посвящена Питеру Паркеру, который надевает очки и пытается внимательно разглядеть знаменитостей - точнее, их двойников. Поехали!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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