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Звезды и их двойники: страшные и смешные

Звезды и их двойники: страшные и смешные

Автор:
29 июня 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Германия   Двойники звезд   Мемы   Питер Паркер и очки   Томас Пол   Юмор   забавно   смешно   
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Томас Пол, 40-летний художник из Штутгарта, в свободное время развлекается сочинением фотомемов. Его новая счерия посвящена Питеру Паркеру, который надевает очки и пытается внимательно разглядеть знаменитостей - точнее, их двойников. Поехали!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Двойники звезд   Мемы   Питер Паркер и очки   Томас Пол   Юмор   забавно   смешно   
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