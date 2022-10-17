25 щедрых даров природы для тех, кто полагается не только на супермаркет

Весной, летом и осенью мать-природа не перестает радовать нас своими подарками. Это и цветы, и ягоды, и грибы, и просто свежий воздух и хорошее настроение. Предлагаем оценить небольшую коллекцию лесных находок и в комментариях поделиться своими!

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1. "Мой 10-летний лабрадор недавно научился охотиться за трюфелями. Так горжусь им!" 0 Источник:

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2. "Наткнулись на черничную поляну!" 0 Источник:

3. "Все ягоды съедобны и найдены в лесу в 5 минутах ходьбы от моего дома" 0 Источник:

4. "Мой любимый участок дикой малины сносят бульдозерами, чтобы построить несколько домов. Я спасла столько растений, сколько смогла! Перенесу кусочек леса в свой двор" 0 Источник:

5. "Вот это размер!" 0 Источник:

6. "Эти корзины я сделала из лесной ивы" 0 Источник:

7. "Ем пасту со сморчками в одиночестве. Не смог убедить никого из родных попробовать ее. Они многое теряют!" 0 Источник:

8. "Сделала несколько кубиков льда из свежесобранной сирени. С нетерпением жду летних коктейлей с ними" 0 Источник:

9. "Я взял 10 галлонов морской воды, выпарил ее в течение 3 дней и получил 2 литра морской соли. Это ведь тоже можно отнести к собирательству?" 0 Источник:

10. "Я сделала кулон в форме желудя с грибами внутри" 0 Источник:

11. "Когда знаешь, где растет черника" 0 Источник:

12. "Пришлось договариваться с Ежевичным стражем, чтобы собрать немного ягод" 0 Источник:

13. "Лесная малина в этом году невероятная большая и вкусная" 0 Источник:

14. "Нашел огромный пирог из "древесного цыпленка". Это трутовик, съедобный гриб" 0 Источник:

15. "На прошлой неделе я собрал морошку" 0 Источник:

16. "Первая шишка пихты благородной урожая этого года в Дании. Такая нежная, такая вкусная!" 0 Источник:

17. "Испекла пирог с дикой ежевикой, лавандой и шоколадной мятой" 0 Источник:

18. "Когда грибные боги благословляют вас огромным белым, и он на 100% чист от червяков" 0 Источник:

19. "Приготовила мороженое с жимолостью, и оно было настолько вкусным, что я чуть не расплакалась" 0 Источник:

20. "Сегодня я приготовила суп из крапивы и дикого чеснока" 0 Источник:

21. "Все это росло вокруг одного мертвого вяза" 0 Источник:

22. "Грибы-зонтики на побережье Корнуолла" 0 Источник:

23. "Пройдя 15 км по арктической тундре, я собрал 15 кг белых грибов. Хватит есть на всю зиму и делиться с соседями. Черника была моей закуской" 0 Источник:

24. "Мой дядя нашел огромный гриб-дождевик" 0 Источник: