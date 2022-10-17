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25 щедрых даров природы для тех, кто полагается не только на супермаркет

25 щедрых даров природы для тех, кто полагается не только на супермаркет

Автор:
17 октября 2022 13:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Красота природы   Мать-Природа   грибы   дары природы   лесные ягоды   подарки природы   урожай   щедрость природы   ягоды   
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Весной, летом и осенью мать-природа не перестает радовать нас своими подарками. Это и цветы, и ягоды, и грибы, и просто свежий воздух и хорошее настроение. Предлагаем оценить небольшую коллекцию лесных находок и в комментариях поделиться своими!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красота природы   Мать-Природа   грибы   дары природы   лесные ягоды   подарки природы   урожай   щедрость природы   ягоды   
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Ego sum qui sum Час назад
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Ego sum qui sum Час назад
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19k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Не ново...

Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? не дорого можно без прений…
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!

Я сливочного не имею, фисташковое все распродал…
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!

Сирень сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок…
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!

1912г. Игорь Северянин
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