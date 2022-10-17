25 щедрых даров природы для тех, кто полагается не только на супермаркет

805
26
Весной, летом и осенью мать-природа не перестает радовать нас своими подарками. Это и цветы, и ягоды, и грибы, и просто свежий воздух и хорошее настроение. Предлагаем оценить небольшую коллекцию лесных находок и в комментариях поделиться своими!
×
×
4. "Мой любимый участок дикой малины сносят бульдозерами, чтобы построить несколько домов. Я спасла столько растений, сколько смогла! Перенесу кусочек леса в свой двор"
7. "Ем пасту со сморчками в одиночестве. Не смог убедить никого из родных попробовать ее. Они многое теряют!"
8. "Сделала несколько кубиков льда из свежесобранной сирени. С нетерпением жду летних коктейлей с ними"
9. "Я взял 10 галлонов морской воды, выпарил ее в течение 3 дней и получил 2 литра морской соли. Это ведь тоже можно отнести к собирательству?"
16. "Первая шишка пихты благородной урожая этого года в Дании. Такая нежная, такая вкусная!"
19. "Приготовила мороженое с жимолостью, и оно было настолько вкусным, что я чуть не расплакалась"
23. "Пройдя 15 км по арктической тундре, я собрал 15 кг белых грибов. Хватит есть на всю зиму и делиться с соседями. Черника была моей закуской"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года
- Методы проверки грибов на ядовитость
- 17 фруктов, ягод и других продуктов, которые выглядят совсем иначе без кожуры
- 18 впечатляющих фотографий проросших фруктов, ягод и овощей
- Как не спутать съедобные грибы с ядовитыми?
Метки: Красота природы Мать-Природа грибы дары природы лесные ягоды подарки природы урожай щедрость природы ягоды
Новости партнёров
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? не дорого можно без прений…
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал…
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!
Сирень сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок…
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!
1912г. Игорь Северянин