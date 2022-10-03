Трюфели — самые дорогие в мире грибы и почему их ищут свиньи?

С конца октября трифулау (так называют собирателей трюфелей) отправляются в лес, чтобы отыскать экзотические грибы под землей. Но сделать это не так-то просто. Поэтому и в XXI веке на элитной «тихой охоте» сохраняется потребность в четвероногих помощниках. Как и много лет назад, в их роли выступают свиньи и собаки.

Почему же и в наши дни самые дорогие грибы ищут с их помощью?

Где искать трюфели?

Почему китайские грибы, выращенные в условиях плантаций, не в состоянии заменить природный деликатес?

В этом вопросе гурманы разделились на 2 лагеря: одни предпочитают товар по цене существенно ниже, другие готовы переплачивать за подлинный вкус и аромат.