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Трюфели — самые дорогие в мире грибы и почему их ищут свиньи?

Трюфели — самые дорогие в мире грибы и почему их ищут свиньи?

Автор:
03 октября 2022 11:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Еда   грибы   интересно   природа   трюфели   факты   фото   
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Ежегодно наступления позднего осеннего и зимнего сезона традиционно ожидают все гурманы мира. Изысканные трюфели, стоимость которых доходит до 50 000$ за кг, по-прежнему остаются неотъемлемой частью высокой кухни. В век развития технологий промышленники научились культивировать их в искусственной среде. Но, по мнению ценителей, по своим гастрономическим качествам они ни в какое сравнение не идут с природными деликатесами.

С конца октября трифулау (так называют собирателей трюфелей) отправляются в лес, чтобы отыскать экзотические грибы под землей. Но сделать это не так-то просто. Поэтому и в XXI веке на элитной «тихой охоте» сохраняется потребность в четвероногих помощниках. Как и много лет назад, в их роли выступают свиньи и собаки.

Почему же и в наши дни самые дорогие грибы ищут с их помощью?

Где искать трюфели?

Почему китайские грибы, выращенные в условиях плантаций, не в состоянии заменить природный деликатес?

В этом вопросе гурманы разделились на 2 лагеря: одни предпочитают товар по цене существенно ниже, другие готовы переплачивать за подлинный вкус и аромат.

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От своих обычных собратьев по виду трюфели отличает не только великолепный вкус, но и форма. Они относятся к сумчатым грибам, не имеющим ножки и шляпки. Внешне их можно сравнить с картофельными клубнями. Традиционно самыми желанными на столе привередливых едоков считаются итальянские белые, растущие в Пьемонте, и черные, которые можно встретить во французском пригороде Перигоре. Интересен и тот факт, что съедобные деликатесы растут на глубине 10-20 см под землей и прячутся в корнях лиственных деревьев.

Опытные трифулау знают приметы природы, дающие им подсказки о местонахождении подземных грибов. К примеру, трюфели разных видов предпочитают корни разных многолетних деревьев. Белые чаще скрываются под тополями, березами и липами, а черные — в дубовых и буковых рощах. Еще одна подсказка — это рой мушек-шипокрылок. Все дело в том, что личинки этих насекомых тоже не прочь полакомиться деликатесными грибами, поэтому взрослые особи откладывают свои яйца вблизи мест их произрастания.

Разнятся и территориальные предпочтения трифулау в спутниках. Принято считать, что французские «охотники» в помощники чаще выбирают свиней, а итальянские предпочитают собак. Увы, эти животные не единственные «охотящиеся» за грибами. Тонкое обоняние диких медведей тоже часто приводит их в трюфельные леса. Но поскольку использовать их в качестве помощников в поиске невозможно, люди предпочитают дрессировать более безобидных четвероногих.

В чем секрет?

Насыщенный грибной вкус с ореховым оттенком — не единственная особенность трюфелей. Манящий аромат, источаемый деликатесами, животные чувствуют уже на стадии созревания. Считается, что свиньи и собаки некоторых пород — лучшие поисковики грибов, обладающие прекрасным чутьем и поддающиеся дрессировке.

Люди, использующие в поиске свиней, для обучения чаще выбирают самок, поскольку грибные «флюиды» напоминают им феромоны самцов. Хрюшки способны унюхать трюфели на глубине до метра. Главная задача сопровождающего — вовремя отогнать помощницу, чтобы было что собирать. Чтобы воспитать из простой свиньи настоящего профессионала, поросят с 4 месяцев кормят деликатесами, чтобы они как можно лучше запомнили их запах. Увы, хавроньи быстро устают от длительных переходов.

В этом преимущество собак породы лаготто-романьолло, которые заслуженно считаются лучшими в этом деле. Стратегия обучения во многом похожа на натаскивание свиней. С 5-тимесячного возраста щенков готовят к «тихой охоте». Для этого по дому раскладывают кусочки трюфелей, чтобы животное привыкло к их специфическому аромату. Обнаружив трюфель, хорошо обученная собака ложится на землю и катается, а затем начинает быстро рыть лапами землю.

Считается, что с их помощью сборщик за сезон может заработать целое состояние!

Источник:

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Метки: Еда   грибы   интересно   природа   трюфели   факты   фото   
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3  комментария
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20k
sssss3 Час назад
У нас в Саратовской области произрастает чёрный трюфель.
К сожалению лесные зверушки, кабаны и косули находят эти грибы в 100 раз лучше меня, под дубами и липами, где были грибницы трюфелей последние лет 15 лет перерыто просто как плугом....
Но если честно, ну нихрена это не вкусно, как пробка от шампанского на вкус, но даже без запаха шампанского.....
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7k
Elena Ki 9 минут назад
Считается, что с их помощью сборщик за сезон может заработать целое состояние!
-------
Есть миллиардеры? Есть династии грибных рокфеллеров? Хотя бы просто журнал "Трюфелевый Форбс"?
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7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Как и много лет назад, в их роли выступают свиньи и собаки.>>
Скоро список пополнится

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