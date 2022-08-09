В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года

В связи с тем, что (по понятным причинам) путешествуют в этом году россияне значительно меньше, количество дачников серьезно выросло. Итак, сегодня мы немного подсмотрим за любителями садов и огородов. Чем же они таким интересном занимаются на своих участках?

0

1. Заметили, как сильно мы изменились? 0 Источник:

×

×

2. 0 Источник:

3. Ох уж эти коварные мужчины 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. По традиции, девушки хватаются своим урожаем 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. Хвастаются и мужчины 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Минутка чёрного юмора 0 Источник:

10. Многое в этом мире меняется, но только не дорога на дачу! 0 Источник:

11. Кто-то приезжает на дачу только для отдыха 0 Источник:

12. Любительницы дачного загара во всей красе 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Дачная жизнь - непредсказуемая жизнь 0 Источник: