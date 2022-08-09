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В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года

В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года

Автор:
09 августа 2022 17:00
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   дача   дачница   огород   помидор   прикол   смех   урожай   
3546
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В связи с тем, что (по понятным причинам) путешествуют в этом году россияне значительно меньше, количество дачников серьезно выросло. Итак, сегодня мы немного подсмотрим за любителями садов и огородов. Чем же они таким интересном занимаются на своих участках?
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Источник:

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Метки: Мемы   Юмор   дача   дачница   огород   помидор   прикол   смех   урожай   
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17  комментариев
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27k
Vazari 2 часа назад
Жизненно. Купил землю 6 лет назад. 12соток. Дом поставил, места дофига еще. В первый год "Пусть везде будет газон", второй год "давай хоть зелень посадим, к столу", третий год "Надо взять рассаду клубники".... 2022 год: вишня, слива, виноград, клубника, земляника, ежевика, огурцы, зелень. Полагаю to be continued)))
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23k
Андрей 18 минут назад
Нормальный урожай, всем подругам хватит... Кому потолще, а кому с пупырышками...
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4k
Elmaestro 42 минуты назад
грядет не скучный вечерок ))
закатывать банки...
а вы про что подумали?! )))
.
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47k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
для тех кто любит лотерею)
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3k
Natalia Час назад
Это все настолько глубоко на генетическом уровне просто. Мне дочь недавно заявила, что хочет выращивать сама овощи. Человек, который все детство грядок не касался и в истерики от насекомых впадал. К слову, я никогда и не заставляла, т.к. заставляли меня и не считаю это правильным. Вот ходит теперь, грядки на газоне планирует.....
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766
Николай 2 часа назад
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