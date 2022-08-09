В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года

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В связи с тем, что (по понятным причинам) путешествуют в этом году россияне значительно меньше, количество дачников серьезно выросло. Итак, сегодня мы немного подсмотрим за любителями садов и огородов. Чем же они таким интересном занимаются на своих участках?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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закатывать банки...
а вы про что подумали?! )))
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это очень нецелесообразно сейчас
Гулять в семь утра хрен выгонешь.
Нет ни одной лягушки или крота.
Кроты, судя по норам и ходам доходят до участка и все...
Но уж сука, больше метра и толстый, как шина велосипеда