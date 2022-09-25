17 моментов, когда садовник получил удивительные урожай в своем огороде

Что бы вы ни посеяли, рано или поздно наступает сезон сбора урожая. Это время, когда становится понятно, чего стоили усилия садоводов и огородников. Кто-то радуется тому, что выросло, кто-то испытывает жесточайшее разочарование, а кому-то достаётся удивление. Мы собрали для вас как раз такие удивительные урожайные случаи.