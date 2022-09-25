17 моментов, когда садовник получил удивительные урожай в своем огороде

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Уход за растениями и наблюдение за их ростом — одно из самых приятных занятий. Почва не требует многого для достижения наилучших результатов — ей просто нужны качественные удобрения, достаточное количество солнечного света и воды.
Что бы вы ни посеяли, рано или поздно наступает сезон сбора урожая. Это время, когда становится понятно, чего стоили усилия садоводов и огородников. Кто-то радуется тому, что выросло, кто-то испытывает жесточайшее разочарование, а кому-то достаётся удивление. Мы собрали для вас как раз такие удивительные урожайные случаи.
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Собираюсь использовать свой мангольд как веер… или как маленькую лодку
Мангольд — это подвид свёклы.
Подсолнухи
Я стою рядом с подсолнухами, которые, по словам моего мужа, никогда не вырастут, потому что все, что я делала, это «бросала семена на землю и засыпала их землей». Мой рост — 162,6 см.
Источник:
АНТИФИШКИ
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у меня вот такая выросла