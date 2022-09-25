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17 моментов, когда садовник получил удивительные урожай в своем огороде

17 моментов, когда садовник получил удивительные урожай в своем огороде

Автор:
25 сентября 2022 11:32
Метки: овощи   огород   плод   растения   садоводство   урожай   
1409
18
Уход за растениями и наблюдение за их ростом — одно из самых приятных занятий. Почва не требует многого для достижения наилучших результатов — ей просто нужны качественные удобрения, достаточное количество солнечного света и воды.
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Источник:

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1  комментарий
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Максим Макашев 2 часа назад
Что то маловата тыковка

у меня вот такая выросла
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