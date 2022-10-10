Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников

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Эти девушки открыто заявляют, что для них деньги - это главный приоритет. В связи с этим, они активно ищут мужчин, которые бы их обеспечивали. Только посмотрите на их анкеты, неужели кто-то поведётся?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Новости партнёров
Едва до бюстгальтера грудь
дорастет,
Мечтает, вздыхая, о сказочном принце,
Который ее непременно
найдет.
А принцев-то этих раз-два и обчелся,
Тем более в наших холодных
краях.
И плачут девчонки, и хвостик расплелся,
Разводы от туши у них на щеках.
И лижут девчонки х.у.и бизнесменов,
И в жoпу мажорам задорно
дают.
И тычут в них, тычут десятками членов,
А замуж чего-то совсем не берут.
И время уходит, стареют девчонки,
Узор из растяжек не радует
глаз.
Коктейлями выжжена н.а.х.е.р печенка,
Осыпался на пол узор старых
страз.
Не надо, девчонки, стремленья к богатству.
Охоты за принцем
напомнит маршрут
Простое, обычное б.л.я.д.с.к.о.е б.л.я.д.с.т.в.о,
А замуж, девчонки,
б.л.я.д.е.й не берут.
А у таких которые "продам невинность за...", невинности давно уже нет. Только физиологическая. А плеву и подновить можно.)
правда тут далеко не вся подборка про меркантильность.
вот есть мамба, там реально место продажи падших женщин.
- Еда, сходи за хлебом!
- Еда, где мои ключи?
- Еда, какие планы на завтра?