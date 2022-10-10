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Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников

Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников

Автор:
10 октября 2022 15:41
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   деньги   запросы   знакомства   мужчины   отношения   смех   
4999
16
Эти девушки открыто заявляют, что для них деньги - это главный приоритет. В связи с этим, они активно ищут мужчин, которые бы их обеспечивали. Только посмотрите на их анкеты, неужели кто-то поведётся?
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Источник:

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   деньги   запросы   знакомства   мужчины   отношения   смех   
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20  комментариев
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1k
ChePaev Час назад
Любая девчонка, едва отоссытся,
Едва до бюстгальтера грудь
дорастет,
Мечтает, вздыхая, о сказочном принце,
Который ее непременно
найдет.
А принцев-то этих раз-два и обчелся,
Тем более в наших холодных
краях.
И плачут девчонки, и хвостик расплелся,
Разводы от туши у них на щеках.
И лижут девчонки х.у.и бизнесменов,
И в жoпу мажорам задорно
дают.
И тычут в них, тычут десятками членов,
А замуж чего-то совсем не берут.
И время уходит, стареют девчонки,
Узор из растяжек не радует
глаз.
Коктейлями выжжена н.а.х.е.р печенка,
Осыпался на пол узор старых
страз.
Не надо, девчонки, стремленья к богатству.
Охоты за принцем
напомнит маршрут
Простое, обычное б.л.я.д.с.к.о.е б.л.я.д.с.т.в.о,
А замуж, девчонки,
б.л.я.д.е.й не берут.
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Я тоже как Лиа, люблю еду:)
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87k
Феофан 41 минуту назад
Альтернатива
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2k
Autumn2015 45 минут назад
Ну и? Достали такие посты уже, не нравится - проходите мимо, а не истерите, как бабки у подъезда "Прос..ти..тутка!".
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11k
Ivan 46 минут назад
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4k
Компьютер DELL монитором 47 минут назад
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−147
Валерий Петров 53 минуты назад
одну из них я даже лицезрел воочию)
правда тут далеко не вся подборка про меркантильность.
вот есть мамба, там реально место продажи падших женщин.
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41
ginodaurini Час назад
Ну хз, больше половины норм реакцию вызвали, да и та, кто сразу сказала, за чей счет, зато я сно и понятно.
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Отзываюсь на еду - это как?
- Еда, сходи за хлебом!
- Еда, где мои ключи?
- Еда, какие планы на завтра?
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290
Дмитрий Выхухоль (Нагайна) Час назад
Все-таки не миф,что даже пожрать готовы на халяву!)
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27k
Levyathan 2 часа назад
У этой, наверное уже очередь из желающих купить выстроилась))))
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31k
Snork Snorkoff 2 часа назад
А с Настей что не так? Ну не хочет встречаться со шпендиками и нытиками. Её право )
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100
vitros666 Snork Snorkoff 51 минуту назад
Ну ты не понимаешь да? Правда? С такими трахаться не о чем.
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31k
MatveiVainrub 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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147
Sata33 2 часа назад
зато честно ...
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