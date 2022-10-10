Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников

Эти девушки открыто заявляют, что для них деньги - это главный приоритет. В связи с этим, они активно ищут мужчин, которые бы их обеспечивали. Только посмотрите на их анкеты, неужели кто-то поведётся?

0

1. Богини намёков вошли в чат 0 Источник:

×

×

2. Когда дело срочное 0 Источник:

3. Ничего необычного, девушка просто обожает рифмы 0 Источник:

4. За твой счёт! 0 Источник:

5. Когда рейтинг в такси - это главное твоё достижение в жизни 0 Источник:

6. Мужики, ниже 180 см, сегодня опять не ваш день 0 Источник:

7. Когда финансовый вопрос стоит на первом месте 0 Источник:

8. У многих девушек из этого списка аллергия на работу, но есть исключения 0 Источник:

10. "С меня..." 0 Источник:

11. "Пака" 0 Источник:

11. Доставайте бумагу и ручку, сейчас придётся много записывать 0 Источник:

12. Абхазское вино сегодня в цене 0 Источник:

13. Бедные, мимо! 0 Источник:

14. Тот случай, когда всё сразу понятно 0 Источник: