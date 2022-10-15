FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11063 поста • 1192 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
Почему Наталья Крачковская обиделась на предложение Леонида Гайдая

Почему Наталья Крачковская обиделась на предложение Леонида Гайдая

Автор:
15 октября 2022 09:29
Сообщество : Кино
Метки: Леонид Гайдай   Наталья Крачковская   актриса   кино   обида   роль   съемка   факты   фильм   фото   
685
7

По факту, первым фильмом, в котором Наталья Крачковская запомнилась зрителю, был фильм "12 стульев", где она сыграла мадам Грицацуеву. Но Крачковская сначала сильно обиделась на предложение Леонида Гайдая.

Вообще, Гайдай долго искал подходящую на эту роль актрису. В итоге он остановился на кандидатурах - Нонна Мордюкова и Галина Волчек. При этом Нонна Мордюкова была практически сразу же отвергнута, так как она была совершенно не смешной для этой роли.

Когда уже собирались окончательно утвердить на роль Галину Волчек, на съемочной площадке случайно появилась Наталья Крачковская. Она была супругой звукооператора Владимира Крачковского.


×
×

При первом же взгляде на Наталью Крачковскую Леонид Гайдай понял, что это и есть именно та мадам Грицацуева, которую он искал - "знойная женщина, мечта поэта".

Наталья Крачковская уже снималась в кино, но зачастую ее роли были такие, что ее даже не включали в титры. На предложение Леонида Гайдая сыграть полноценную роль в фильме она обиделась.

Всё дело в том, что актриса прекрасно знала, как описана в романе "12 стульев" мадам Грицацуева - "арбузные гpуди, нос обухом, расписные щеки, мощный затылок". Неужели она такая?


Но Леонид Гайдай мягко смог уговорить Крачковскую попробовать сыграть эту роль. Да и муж Крачковской обеими руками был за.


Так на экране появилась обаятельная и роскошная мадам Грицацуева.

Благодаря этой роли, актриса не только стала известной, но и полюбилась Леониду Гайдаю.

Через некоторое время он снял ее в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", где Наталья Крачковская сыграла жену Бунши. И уж эта роль прочно закрепила за ней амплуа комедийной актрисы.


А затем у нее еще были роли в "гайдаевских" комедиях - "Не может быть", "Инкогнито из Петербурга", "Частный детектив ...", "На Дерибасовской хорошая погода ...".

И кто знает, не появись она тогда случайно на съемочной площадке и не согласись сыграть мадам Грицацуеву, то возможно так бы и осталась актрисой эпизодических ролей.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Леонид Гайдай   Наталья Крачковская   актриса   кино   обида   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Davy Jones Час назад
Хера сё обида, сделал звездой, правда она потом собственноручно эту звезду загасила в 90х снимаясь в низкопробных нечто и создав мошеннические курсы Н. Крачковской
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
старый абрикос Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte Час назад
Так себе звезда если честно. Выехала только за счёт режиссёра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Знойная женщина ,мечта поэта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1308140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На заборе тоже написано
На заборе тоже написано
Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева
Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии
Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии
Ким Чен Ына обвинили в фотошопе северокорейских ВВС
Ким Чен Ына обвинили в фотошопе северокорейских ВВС
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Люблю свиншоты

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#история#позитив#подборка#роль#улыбнуло#голливуд#сарказм
#Юмор#интересно#кино#Жизнь#картинки#в мире#искусство#смех#милота#творчество
#Прикол#интересное#люди#забавно#СССР#фильм#Приколы#съемка#новости#фотографии
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Кровь на лице Верещагина – настоящая: факты о фильме «Белое солнце пустыни» Кровь на лице Верещагина – настоящая: факты о фильме «Белое солнце пустыни» Зачем Никита Михалков на съемках фильма «Родня» при всех начал оскорблять Нонну Мордюкову Зачем Никита Михалков на съемках фильма «Родня» при всех начал оскорблять Нонну Мордюкову Почему Татьяна Васильева снималась в головных уборах в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" Почему Татьяна Васильева снималась в головных уборах в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" Эпизод фильма из "Любовь и голуби", который "снимали три месяца" Эпизод фильма из "Любовь и голуби", который "снимали три месяца" Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики

На что жалуетесь?

Вернуться