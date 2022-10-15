Почему Наталья Крачковская обиделась на предложение Леонида Гайдая

Всё дело в том, что актриса прекрасно знала, как описана в романе "12 стульев" мадам Грицацуева - "арбузные гpуди, нос обухом, расписные щеки, мощный затылок". Неужели она такая?

Но Леонид Гайдай мягко смог уговорить Крачковскую попробовать сыграть эту роль. Да и муж Крачковской обеими руками был за.

Так на экране появилась обаятельная и роскошная мадам Грицацуева.

Благодаря этой роли, актриса не только стала известной, но и полюбилась Леониду Гайдаю.

Через некоторое время он снял ее в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", где Наталья Крачковская сыграла жену Бунши. И уж эта роль прочно закрепила за ней амплуа комедийной актрисы.

А затем у нее еще были роли в "гайдаевских" комедиях - "Не может быть", "Инкогнито из Петербурга", "Частный детектив ...", "На Дерибасовской хорошая погода ...".