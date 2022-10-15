Почему Наталья Крачковская обиделась на предложение Леонида Гайдая

По факту, первым фильмом, в котором Наталья Крачковская запомнилась зрителю, был фильм "12 стульев", где она сыграла мадам Грицацуеву. Но Крачковская сначала сильно обиделась на предложение Леонида Гайдая.
Вообще, Гайдай долго искал подходящую на эту роль актрису. В итоге он остановился на кандидатурах - Нонна Мордюкова и Галина Волчек. При этом Нонна Мордюкова была практически сразу же отвергнута, так как она была совершенно не смешной для этой роли.
Когда уже собирались окончательно утвердить на роль Галину Волчек, на съемочной площадке случайно появилась Наталья Крачковская. Она была супругой звукооператора Владимира Крачковского.
При первом же взгляде на Наталью Крачковскую Леонид Гайдай понял, что это и есть именно та мадам Грицацуева, которую он искал - "знойная женщина, мечта поэта".
Наталья Крачковская уже снималась в кино, но зачастую ее роли были такие, что ее даже не включали в титры. На предложение Леонида Гайдая сыграть полноценную роль в фильме она обиделась.
Всё дело в том, что актриса прекрасно знала, как описана в романе "12 стульев" мадам Грицацуева - "арбузные гpуди, нос обухом, расписные щеки, мощный затылок". Неужели она такая?
Но Леонид Гайдай мягко смог уговорить Крачковскую попробовать сыграть эту роль. Да и муж Крачковской обеими руками был за.
Так на экране появилась обаятельная и роскошная мадам Грицацуева.
Благодаря этой роли, актриса не только стала известной, но и полюбилась Леониду Гайдаю.
Через некоторое время он снял ее в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", где Наталья Крачковская сыграла жену Бунши. И уж эта роль прочно закрепила за ней амплуа комедийной актрисы.
А затем у нее еще были роли в "гайдаевских" комедиях - "Не может быть", "Инкогнито из Петербурга", "Частный детектив ...", "На Дерибасовской хорошая погода ...".
И кто знает, не появись она тогда случайно на съемочной площадке и не согласись сыграть мадам Грицацуеву, то возможно так бы и осталась актрисой эпизодических ролей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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