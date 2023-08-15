8 вопросов, касающихся популярных фильмов самых разных жанров и эпох. От Гергия Вицина до Хелены Бонем Картер. Если вы любите хороший кинематограф так же сильно, как люблю его я, вы с лёгкостью пройдёте сей тест.

Тест: угадайте фильм по трём актёрам 0