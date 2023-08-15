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Тест: угадайте фильм по трём актёрам

Тест: угадайте фильм по трём актёрам

Автор:
15 августа 2023 17:21
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   актёры кино   кинотесты   тест   тесты по актёрам   тесты по фильмам   
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8 вопросов, касающихся популярных фильмов самых разных жанров и эпох. От Гергия Вицина до Хелены Бонем Картер. Если вы любите хороший кинематограф так же сильно, как люблю его я, вы с лёгкостью пройдёте сей тест.

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Метки: Тесты   актёры кино   кинотесты   тест   тесты по актёрам   тесты по фильмам   
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29k
Serg2001 44 минуты назад
Нет... я не кинокритик...)
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34k
Korolev Минуту назад
8/8 На изи...
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25k
Павел Плеханов 36 минут назад
Странный тест. Я кино смотрю, но вот именами актеров интересуюсь в последнюю очередь.
Фильм мне нравится или нет независимо от величины звёзд, в нём сверкающих.
Многие имена, которые прозвучали в тесте я первый раз слышу (хотя фильмы смотрел), а на экране актеры, чаще всего, выглядят несколько другими, а не как на фотографиях поста.
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