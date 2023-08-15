Тест: угадайте фильм по трём актёрам

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8 вопросов, касающихся популярных фильмов самых разных жанров и эпох. От Гергия Вицина до Хелены Бонем Картер. Если вы любите хороший кинематограф так же сильно, как люблю его я, вы с лёгкостью пройдёте сей тест.
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Фильм мне нравится или нет независимо от величины звёзд, в нём сверкающих.
Многие имена, которые прозвучали в тесте я первый раз слышу (хотя фильмы смотрел), а на экране актеры, чаще всего, выглядят несколько другими, а не как на фотографиях поста.