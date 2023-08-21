Тест на главного киногероя

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Постарайтесь вспомнить фильм всего по одному имени главного героя. В тесте будут советские картины, а также иностранные ленты. В списке не будет редких картин в стиле артхаус, знакомых лишь знатокам.
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Результат теста такой же. )))