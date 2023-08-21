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Тест на главного киногероя

Тест на главного киногероя

Автор:
21 августа 2023 17:48
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   интересное   кинотесты   персонажи   тест   тесты по фильмам   
1616
1
Постарайтесь вспомнить фильм всего по одному имени главного героя. В тесте будут советские картины, а также иностранные ленты. В списке не будет редких картин в стиле артхаус, знакомых лишь знатокам.

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Метки: Тесты   интересное   кинотесты   персонажи   тест   тесты по фильмам   
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5k
MPEG-8 55 минут назад
Янни Гоголак.
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10k
Dabus 6 минут назад
Из 12 вопросов ответили верно на 10. Имеем дело с настоящим кинофанатом.
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158
iskra Полчаса назад
Слишком просто, даже не интересно.
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19k
Robin Hood 45 минут назад
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Имеем дело с настоящим кинофанатом. Есть ли среди вариантов ответов фильмы, которые можно бы было отнести к вашим любимым?
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Бернгард Кёне

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