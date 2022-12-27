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Кинотест: угадайте фильм по кадру с роковой красоткой

Кинотест: угадайте фильм по кадру с роковой красоткой

Автор:
27 декабря 2022 18:18
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   двухтысячные   кинотест   тест   тесты по фильмам   угадайте фильм по кадру   фильмы   
1352
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10 вопросов по известным фильмам. В этом тесте будут самые разные красавицы: светленькие и тёмненькие, молоденькие и не очень... Будут даже абсолютно синие. Но тут уж на любителя...

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Метки: Тесты   двухтысячные   кинотест   тест   тесты по фильмам   угадайте фильм по кадру   фильмы   
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11  комментариев
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17k
Вася 55 минут назад
блджад, с аватаром лоханулся
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22k
Евгений Минуту назад
Де вять яр дов, Чего хо тят жен щи ны, Ва са би, Семь жиз ней, За ко но по слуш ный граж да нин, Тём ный ры царь, Пока не сыг рал в ящик, Счаст ли вое чис ло Сле ви на - очень неплохие фильмы на мой скромный взгляд.
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23k
СергейПименов 8 минут назад
На Законопослушном гражданине лопухнулся. Причем смотрел этот фильм. И сам себя сейчас убедил,что только не он. :-)
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8k
Шамсуддин 15 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 3.
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10k
kaboza 18 минут назад
Аватара угадал...хотел синяки....но долго думал...
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88
Уставший путник Полчаса назад
Ценитель женской красоты
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15k
Patmaz 38 минут назад
7 из 10. Причем смотрел из всех только 2 фильма. Остальные наугад
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43k
Карандаш 49 минут назад
Это самые неудачные кадры какие только можно придумать. Узнаваемые актёры так изуродованы стоп-кадром!!! Хочешь не хочешь - проколешься.
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14k
banzai7 55 минут назад
Так-то не все здесь красотки.
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Бернгард Кёне

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