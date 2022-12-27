Кинотест: угадайте фильм по кадру с роковой красоткой

1352
1
10 вопросов по известным фильмам. В этом тесте будут самые разные красавицы: светленькие и тёмненькие, молоденькие и не очень... Будут даже абсолютно синие. Но тут уж на любителя...
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник создал свои постеры к известным фильмам: вот 35 лучших
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- Ко дню рождения Георгия Вицина
- Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма
- О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея
Новости партнёров