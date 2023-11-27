Если вы не прочь пощекотать себе нервы и любите фильмы ужасов, то с лёгкостью пройдёте данный тест. В тесте будут как известные карты восьмидесятых, так и современные картины. Погнали?!

Посвящается любителям ужастиков: тест по кинозлодеям 0