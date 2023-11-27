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Посвящается любителям ужастиков: тест по кинозлодеям

Посвящается любителям ужастиков: тест по кинозлодеям

Автор:
27 ноября 2023 12:51
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам ужасов   ужасы   
936
1
Если вы не прочь пощекотать себе нервы и любите фильмы ужасов, то с лёгкостью пройдёте данный тест. В тесте будут как известные карты восьмидесятых, так и современные картины. Погнали?!

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам ужасов   ужасы   
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5k
Игорь Михайлов 5 минут назад
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92k
sapér Vodička 7 минут назад
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32
DarkSkat93 43 минуты назад
Самый страшный монстр это автор теста
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Никифоридис

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