Посвящается любителям ужастиков: тест по кинозлодеям

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Если вы не прочь пощекотать себе нервы и любите фильмы ужасов, то с лёгкостью пройдёте данный тест. В тесте будут как известные карты восьмидесятых, так и современные картины. Погнали?!
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