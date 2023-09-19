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Тест по фильмам Квентино Тарантино

Тест по фильмам Квентино Тарантино

Автор:
19 сентября 2023 17:56
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   квентин тарантино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   фильмы   
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К творчеству Тарантино можно относиться по-разному, но уж точно можно сказать, что он оставил яркий след в истории кинематографа. Насколько хорошо вы знакомы с картинами, в которых Квентин выступил в качестве режиссёра или сценариста?

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Метки: Тесты   квентин тарантино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   фильмы   
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3  комментария
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Человек Разумный Час назад
Из 8 вопросов ответили верно на 8. Квентин Тарантино? Перелогиньтесь!
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Андрей 36 минут назад
На восьмом вопросе в голове прозвучало "Zed is dead, baby, Zed is dead."
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Korolev 44 минуты назад
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