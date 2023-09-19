Тест по фильмам Квентино Тарантино

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К творчеству Тарантино можно относиться по-разному, но уж точно можно сказать, что он оставил яркий след в истории кинематографа. Насколько хорошо вы знакомы с картинами, в которых Квентин выступил в качестве режиссёра или сценариста?
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