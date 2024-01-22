В детстве я прочитал книгу "Хоббит, или Туда и обратно" буквально за пару вечеров. Книга произвела настолько сильное впечатление, что уже спустя много лет я не мог дождаться экранизации "Властелина колец" и потом и приключений Бильбо. К счастью, Питер Джексон не подвёл, создав просто потрясающее фэнтези. Тест будет посвящён деталям, на которые сможет ответить внимательный фанат событий, происходящих в Средиземье.

Тест по фильму "Хоббит: Нежданное путешествие" 0