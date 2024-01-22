FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12476 постов • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Тест по фильму "Хоббит: Нежданное путешествие"

Тест по фильму "Хоббит: Нежданное путешествие"

Автор:
22 января 2024 19:17
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   хоббит   
1906
1
В детстве я прочитал книгу "Хоббит, или Туда и обратно" буквально за пару вечеров. Книга произвела настолько сильное впечатление, что уже спустя много лет я не мог дождаться экранизации "Властелина колец" и потом и приключений Бильбо. К счастью, Питер Джексон не подвёл, создав просто потрясающее фэнтези. Тест будет посвящён деталям, на которые сможет ответить внимательный фанат событий, происходящих в Средиземье.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   хоббит   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Сергей Шишкин 40 минут назад
Видимо автор смотрел какие то другие фильмы. Потому что читавшим Властелина колец очень тяжело смотреть это поделие, а в особенности Хоббита. Персонажей некоторых поменяли, множества глав выкинули. В Хоббита, детскую сказку, ввели любовную линию. Вот тем кто не читал, да, зашло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
Александр 18 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде...

Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss Час назад
11/10
caypoн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
MakDag 2 часа назад
Сам ты Бильбо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ранг Гэндальф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105606



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают
24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают
Набирающие популярность в сообществах
В Ивановской области покусанной собаками девочке не смогли оказать медицинскую помощь
В Ивановской области покусанной собаками девочке не смогли оказать медицинскую помощь
Загородная жизнь
Загородная жизнь
Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь (3 фото)
Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
История в школе и в качестве хобби

Лучшие демотиваторы
Возникает желание съесть всё до последней макаронины

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#история#кино#забавно#конфликт#СССР#кот#собака
#в мире#машина#автомир#интересное#США#факты#ДТП#авто аварии#зима#фильм
#люди#автомобили#Юмор#интересно#аварии#Россия#позитив#Автовсячина#Китай#Спасение
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Угадай знаменитость по фотографии. Новая серия Угадай знаменитость по фотографии. Новая серия Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея Ко дню рождения Георгия Вицина Ко дню рождения Георгия Вицина Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность

На что жалуетесь?

Вернуться