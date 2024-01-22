Тест по фильму "Хоббит: Нежданное путешествие"

1906
1
В детстве я прочитал книгу "Хоббит, или Туда и обратно" буквально за пару вечеров. Книга произвела настолько сильное впечатление, что уже спустя много лет я не мог дождаться экранизации "Властелина колец" и потом и приключений Бильбо. К счастью, Питер Джексон не подвёл, создав просто потрясающее фэнтези. Тест будет посвящён деталям, на которые сможет ответить внимательный фанат событий, происходящих в Средиземье.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 лет спустя: чем заняты сейчас актеры кинотрилогии «Властелин колец»
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
- Угадай знаменитость по фотографии. Новая серия
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- Ко дню рождения Георгия Вицина
Новости партнёров
Умоляю Вас о помощи:
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.
caypoн
А я вот решил Пиратов посмотреть.
Кроме первой части ничего не видел до этого