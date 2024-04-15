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В Помпеях нашли потрясающие фрески с героями Троянской войны

В Помпеях нашли потрясающие фрески с героями Троянской войны

Автор:
15 апреля 2024 13:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Елена Троянская   Помпеи   археология   находка археологов   новости археологии   троянская война   фрески   
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Археологи в ходе раскопок руин древнеримского города Помпеи обнаружили помещение, которое когда-то служило банкетным залом, а на его стенах — удивительно хорошо сохранившиеся фрески. На них изображены мифологические сюжеты, связанные с Троянской войной.

Спустя почти 2 000 лет после того, как город Помпеи был погребен под вулканическими обломками, он приносит нам новые удивительные открытия. Археологи обнаружили прекрасные фрески на стене банкетного зала в бывшем особняке на Виа ди Нола, одной из самых длинных улиц Помпей.

Длина помещения — 15 метров, ширина — 6 метров. Стены окрашены в тёмный цвет, поэтому комнату прозвали «чёрной». Специалисты полагают, что такая окраска стен была призвана скрывать копоть от масляных светильников. К тому же на тёмном фоне изображения казались ярче, и при мерцающем свете ламп как будто оживали.

Пол же в «чёрной комнате», на контрасте, выложен светлой мозаичной плиткой.

«Здесь люди собирались, чтобы попировать после захода солнца, и мерцающий свет масляных ламп заставлял изображения двигаться, особенно после нескольких бокалов хорошего вина», — говорит Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.


На одной из найденных фресок изображена Елена Прекрасная, жена царя Спарты, впервые встречающая Париса, принца Трои. Согласно легенде, Елена сбежала с Парисом в Трою, и именно это привело к войне.

На второй фреске в комнате изображен обнаженный греческий бог Аполлон, пытающийся соблазнить жрицу Кассандру. Пытаясь сделать это, Аполлон наделил ее силой пророчества — способностью видеть будущее. Но когда девушка отвергла его, он проклял её, сделав так, чтобы никто и никогда не верил её пророчествам. Кассандра предвидела гибель Трои.

На третьей фреске мы видим Леду, мать Елены Прекрасной. Она обнимает лебедя, который не совсем то, чем кажется. На самом деле это не кто иной, как сам владыка Олимпа, Зевс, который предстал перед красавицей Ледой в образе лебедя, чтобы овладеть ею. В результате этой связи и появилась на свет Елена.

Четвертая фреска сохранилась хуже. На ней изображена женская фигура, держащая блюдо.

Эксперты надеются, что найденные фрески будут выставлены на всеобщее обозрение в Помпеях, которые посещают почти четыре миллиона человек в год.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Елена Троянская   Помпеи   археология   находка археологов   новости археологии   троянская война   фрески   
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paranoid Полчаса назад
Штош, после мемов о страдающем средневековье пришло время мемов о страдающей античности

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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1788 постов (1705 в горячем)

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