В Помпеях нашли потрясающие фрески с героями Троянской войны

На третьей фреске мы видим Леду, мать Елены Прекрасной. Она обнимает лебедя, который не совсем то, чем кажется. На самом деле это не кто иной, как сам владыка Олимпа, Зевс, который предстал перед красавицей Ледой в образе лебедя, чтобы овладеть ею. В результате этой связи и появилась на свет Елена.