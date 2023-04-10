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В Судане нашли монастырский комплекс, украшенный уникальными христианскими фресками

В Судане нашли монастырский комплекс, украшенный уникальными христианскими фресками

Автор:
10 апреля 2023 15:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологическая находка   археология   интересно   старые фрески   судан   фрески   христианство   
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Археологи из Польского центра средиземноморской археологии при Варшавском университете обнаружили загадочный комплекс помещений, построенных из кирпича-сырца и украшенных фресками на христианские мотивы. Находка была сделана в средневековом монастыре Старая Донгола на берегу Нила, более чем в 500 км к северу от Хартума.

Старая Донгола (Тунгул на древненубийском языке) была столицей Макурии, одного из самых выдающихся средневековых африканских государств. К концу VI века оно обратилось в христианство. В VII веке воевало с арабами-мусульманами, и в результате этих войн был подписан Бактский договор, установивший относительный мир между противоборствующими сторонами. Этот мир продлился до XIII века.


Открытие было сделано во время исследования домов периода Фундж (16-19 века н.э.). В пределах основного монастырского комплекса польские археологи обнаружили вторую, хорошо сохранившуюся церковь с яркими фресками и надписями на греческом и древненубийском языках.

Удивительно, но под полом одного из домов был проход, ведущий в небольшую комнату с украшенными фресками стенами. На них — изображения Богородицы, Христа, архангела Михаила и нубийского правителя. Последняя сцена нетипична: правитель кланяется и целует руку Христа, восседающего на облаках, ему помогает архангел Михаил, чьи расправленные крылья защищают и правителя, и Христа. У такой сцены нет параллелей в нубийской живописи.

Точно так же фигура Девы Марии на северной стене помещения не вписывается в стандартный репертуар изображений Марии в нубийском искусстве. Богородица изображена в величественной позе, одетой в темные одежды. В руках у неё крест и книга. На противоположной стене — Христос. Его правая рука в благословляющем жесте, а левая держит книгу, которая сохранилась лишь частично.


Исследователи в настоящее время изучают надписи, сопровождающие картины. Предварительный анализ греческих надписей показал, что это тексты Литургии Преждеосвященных Даров. Сцена с нубийским правителем сопровождается чрезвычайно сложной для расшифровки древненубийской надписью. Предварительная расшифровка показывает, что в тексте содержится несколько упоминаний о царе по имени Давид, а также молитва к Богу о защите города.

Город, упомянутый в надписи, скорее всего, Донгола, а царская фигура, изображенная на фреске, скорее всего, царь Давид. Давид был одним из последних правителей христианской Макурии, и его правление ознаменовало начало упадка королевства. По неизвестным причинам царь Давид напал на Египет, который в ответ вторгся в Нубию, в результате чего Донгола была разграблена впервые в своей истории.


Исследователи предполагают, что картина могла быть сделана во время приближения армии мамлюков или когда город находился в осаде.

Однако больше всего учёных ставит в тупик сам комплекс помещений, в которых были обнаружены фрески. Пространства, сложенные из кирпича-сырца и покрытые сводами и куполами, довольно малы. Хотя комната с изображением царя Давида возвышается на семь метров над средневековым уровнем земли, она выглядит как склеп. Строение находится рядом со священным сооружением, известным как Великая церковь Иисуса, которая, вероятно, была собором Донголы и самой значительной церковью в королевстве Макурия. Согласно арабским источникам, Великая Церковь Иисуса спровоцировала нападение царя Давида на Египет и захват портов Аидхаб и Асуан.

На эти и другие вопросы о загадочном сооружении могут ответить дальнейшие раскопки. Но это дело будущего, а сейчас археологи заняты консервацией и реставрацией найденных настенных росписей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археологическая находка   археология   интересно   старые фрески   судан   фрески   христианство   
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