В Судане нашли монастырский комплекс, украшенный уникальными христианскими фресками

Город, упомянутый в надписи, скорее всего, Донгола, а царская фигура, изображенная на фреске, скорее всего, царь Давид. Давид был одним из последних правителей христианской Макурии, и его правление ознаменовало начало упадка королевства. По неизвестным причинам царь Давид напал на Египет, который в ответ вторгся в Нубию, в результате чего Донгола была разграблена впервые в своей истории.

Исследователи предполагают, что картина могла быть сделана во время приближения армии мамлюков или когда город находился в осаде.



Однако больше всего учёных ставит в тупик сам комплекс помещений, в которых были обнаружены фрески. Пространства, сложенные из кирпича-сырца и покрытые сводами и куполами, довольно малы. Хотя комната с изображением царя Давида возвышается на семь метров над средневековым уровнем земли, она выглядит как склеп. Строение находится рядом со священным сооружением, известным как Великая церковь Иисуса, которая, вероятно, была собором Донголы и самой значительной церковью в королевстве Макурия. Согласно арабским источникам, Великая Церковь Иисуса спровоцировала нападение царя Давида на Египет и захват портов Аидхаб и Асуан.



На эти и другие вопросы о загадочном сооружении могут ответить дальнейшие раскопки. Но это дело будущего, а сейчас археологи заняты консервацией и реставрацией найденных настенных росписей.