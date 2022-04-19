В соборе Нотр-Дам найден загадочный саркофаг

Найдено также около десяти гипсовых саркофагов Средневековья, большинство из которых сильно пострадало от дымоходов. Однако в одном из них были обнаружены остатки расшитой золотыми нитями ткани и несколько костей. Также были обнаружены как минимум четыре могилы в земле.



"Мы обнаружили все эти сокровища на глубине всего 10-15 см под плитами пола, — сказал Кристоф Бенье, возглавлявший научную группу при раскопках. — Это было совершенно неожиданно. Это был эмоциональный момент. Внезапно у нас появилось несколько сотен штук от мелких фрагментов до крупных блоков, включая скульптурные руки, ноги, лица, архитектурные украшения и растения. Некоторые части все ещё были окрашены".