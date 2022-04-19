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В соборе Нотр-Дам найден загадочный саркофаг

В соборе Нотр-Дам найден загадочный саркофаг (9 фото)

Автор:
19 апреля 2022 16:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нотр-Дам-де-Пари   археологические находки   археология   захоронение   интересно   неожиданные находки   реставрация Нотр-Дам   саркофаг   собор   
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В 2019 году во время пожара Нотр-Дам серьёзно пострадал, и восстановительные работы идут до сих пор. Недавно в недрах собора рабочие обнаружили хорошо сохранившийся свинцовый саркофаг. Он был погребён на глубине 20 метров под землёй среди кирпичных труб отопительной системы 19-го века. Специалисты полагают, что сам саркофаг датируется 14-м веком.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Нотр-Дам-де-Пари   археологические находки   археология   захоронение   интересно   неожиданные находки   реставрация Нотр-Дам   саркофаг   собор   
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22  комментария
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1k
Gleb_Skameikin 9 часов назад
не открывайте сейчас, оставте на новый год
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1k
vasja Час назад
А может не надо? Тогда и чума была и свинцовый гроб вызывает подозрение... хотя они уже дырку для эндоскопа просверлили, ждём где-то месяц и смотрим пронесёт или нет.
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11k
Джон Уик Час назад
Французы ещё выпустят некое зло и всем нам пипец.
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6k
Енот Потаскун 3 часа назад
Свинцовый? Так может не стоит тогда его открывать!
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38k
Бабай 3 часа назад
Гроб свинцовый, откроют - а труп светится от радиации.
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26k
Ashabad 4 часа назад
Ребята, вам мало Ковида а потом войны?
Лежало оно там 700 лет - пусть дальше лежит, не лезьте туда! )))
ЗЫ. Предупреждаю, это была шутка юмора...
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297
sever84 4 часа назад
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1k
Сергей Клубков 4 часа назад
Никколо Паганини?
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34k
Mamin Sibiriak 5 часов назад
Каждое событие имеет и отрицательную, и положительную стороны: сожгли Нотр-Дам - нашли саркофаг. Если там какой-нибудь вирус - мы все умрём, но медицинские корпорации сколотят денежек. Они им, правда, не понадобятся, но археологам будущего будет чем заняться.
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1k
perekrestok 5 часов назад
Открыли саркофаг. Макрон развелся с женой сделал предложение Байдену. Бидон отказал. Макрон женился на Мари ЛеПен. Послал СШП нахер. К Новому Году попросил гражданство РФ. Второй саркофаг откроют 1 января 2023 года.
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7k
Billi_Bons 5 часов назад
Это древний строитель Собора и потомок древних копателей.
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556
elenrill 6 часов назад
я видел фильм про вампиров, который так же начинался
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17k
Олег 7 часов назад
А давайте откроем саркофаг!?
Ссылка youtu.be
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4k
Enigma Kuutar 8 часов назад
Закопайте обратно, а.
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2k
Bar 8 часов назад
дадада, вскрывайте...конечно...ещё одну пандемию вызволим...прививочка же от всего спасает...долб*аёбы
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710
Антон 9 часов назад
Ну нахрена вы его открываете???!!! Мало происшествий за эти годы!
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1k
Трям 9 часов назад
Там стопудово вирусяка дремлет. Atra mors
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51k
zloykoyot 9 часов назад
"Учитывая место и стиль захоронения, он, вероятно, принадлежал к элите своего времени, и его имя, возможно, фигурировало в реестре захоронений епархии." А ещё, вероятно, покойный скончался от какой-нибудь заразы вроде чумы, иначе бы его в свинец не запаяли.
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