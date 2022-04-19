В соборе Нотр-Дам найден загадочный саркофаг

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В 2019 году во время пожара Нотр-Дам серьёзно пострадал, и восстановительные работы идут до сих пор. Недавно в недрах собора рабочие обнаружили хорошо сохранившийся свинцовый саркофаг. Он был погребён на глубине 20 метров под землёй среди кирпичных труб отопительной системы 19-го века. Специалисты полагают, что сам саркофаг датируется 14-м веком.
Скоро загадочный саркофаг откроется, чтобы раскрыть свои тайны — об этом на прошлой неделе объявили французские археологи.
Учёные уже заглянули внутрь саркофага с помощью эндоскопической камеры, обнажив верхнюю часть скелета, подушку из листьев, возможно, волосы, текстиль и сухие органические вещества.
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Саркофаг длиной 1,95 метра и шириной 48 см был извлечен из собора 12 апреля, сообщил французский национальный археологический исследовательский институт INRAP на пресс-конференции.
В настоящее время он содержится в безопасном месте и скоро будет отправлен в Институт судебной медицины в юго-западном городе Тулуза.
В настоящее время он содержится в безопасном месте и скоро будет отправлен в Институт судебной медицины в юго-западном городе Тулуза.
Судебно-медицинские эксперты и ученые откроют саркофаг и изучат его содержимое, чтобы определить пол скелета, состояние здоровья на момент смерти и другие показатели, сказал ведущий археолог Кристоф Бенье. Вероятно, будет использована технология радиоуглеродного анализа.
Отметив, что саркофаг был найден под насыпью земли, в которой находилась мебель XIV века, Бенье сказал: "Если выяснится, что это на самом деле саркофаг Средневековья, мы имеем дело с чрезвычайно редкой практикой захоронения".
Исследователи также надеются определить социальный статус умершего. Учитывая место и стиль захоронения, он, вероятно, принадлежал к элите своего времени, и его имя, возможно, фигурировало в реестре захоронений епархии.
Отметив, что саркофаг был найден под насыпью земли, в которой находилась мебель XIV века, Бенье сказал: "Если выяснится, что это на самом деле саркофаг Средневековья, мы имеем дело с чрезвычайно редкой практикой захоронения".
Исследователи также надеются определить социальный статус умершего. Учитывая место и стиль захоронения, он, вероятно, принадлежал к элите своего времени, и его имя, возможно, фигурировало в реестре захоронений епархии.
Однако глава INRAP Доминик Гарсия подчеркнул, что тело будет исследовано в соответствии с французскими законами о человеческих останках. "Человеческое тело не является археологическим объектом, — сказал он. — К человеческим останкам применяется гражданский кодекс". Как только специалисты закончат изучение саркофага, он будет возвращен "не как археологический объект, а как антропологический достояние", добавил Гарсия.
Однако ещё не решено, будет ли Нотр-Дам служить его последним пристанищем. INRAP сообщил, что возможность повторного захоронения в соборе изучается.
Однако ещё не решено, будет ли Нотр-Дам служить его последним пристанищем. INRAP сообщил, что возможность повторного захоронения в соборе изучается.
Саркофаг — не единственное примечательное открытие в Нотр-Дам. Археологи также обнаружили сокровищницу, полную статуй, скульптур, гробниц и фрагментов оригинальной ограды, датируемой 13 веком.
Большинство подобных украшений было удалено из католических церквей во время Контрреформации в 16 и 17 веках. Однако в соборе Нотр-Дам они, похоже, оказались тщательно закопаны под полом во время реставрации здания Эженом Виолле-ле-Дюк, который добавил шпиль, в середине 19 века.
Большинство подобных украшений было удалено из католических церквей во время Контрреформации в 16 и 17 веках. Однако в соборе Нотр-Дам они, похоже, оказались тщательно закопаны под полом во время реставрации здания Эженом Виолле-ле-Дюк, который добавил шпиль, в середине 19 века.
К этим элементам относятся скульптурные и полихромные фрагменты, фигуры и элементы религиозной архитектуры. Одна из самых необычных находок — неповреждённая скульптура головы человека, которая, как полагают, является изображением Иисуса.
Стиль скульптуры и украшений предполагает, что они датируются 13 веком. Однако, в отличие от сохранившихся в Лувре, эти фрагменты окрашены более ярко.
Найдено также около десяти гипсовых саркофагов Средневековья, большинство из которых сильно пострадало от дымоходов. Однако в одном из них были обнаружены остатки расшитой золотыми нитями ткани и несколько костей. Также были обнаружены как минимум четыре могилы в земле.
"Мы обнаружили все эти сокровища на глубине всего 10-15 см под плитами пола, — сказал Кристоф Бенье, возглавлявший научную группу при раскопках. — Это было совершенно неожиданно. Это был эмоциональный момент. Внезапно у нас появилось несколько сотен штук от мелких фрагментов до крупных блоков, включая скульптурные руки, ноги, лица, архитектурные украшения и растения. Некоторые части все ещё были окрашены".
"Мы обнаружили все эти сокровища на глубине всего 10-15 см под плитами пола, — сказал Кристоф Бенье, возглавлявший научную группу при раскопках. — Это было совершенно неожиданно. Это был эмоциональный момент. Внезапно у нас появилось несколько сотен штук от мелких фрагментов до крупных блоков, включая скульптурные руки, ноги, лица, архитектурные украшения и растения. Некоторые части все ещё были окрашены".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Нотр-Дам-де-Пари археологические находки археология захоронение интересно неожиданные находки реставрация Нотр-Дам саркофаг собор
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Лежало оно там 700 лет - пусть дальше лежит, не лезьте туда! )))
ЗЫ. Предупреждаю, это была шутка юмора...