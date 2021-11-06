На древней винодельне в Израиле нашли кольцо для защиты от похмелья

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Израильские археологи ведут раскопки в районе Явне к северу от Иерусалима. В византийские времена здесь располагалась крупнейшая винодельня, которая производила до двух миллионов литров вина в год. Среди множества интересных артефактов ученые нашли золотое кольцо с аметистом.
Возраст находки оценивается в 1400 лет. Люди издавна верили в целебную силу аметиста - в частности, в то, что он помогает предотвратить похмелье.
Ученые предположили, то украшение могло принадлежать человеку (вероятно, богатому), который жил примерно в 7 веке нашей эры и был дегустатором вин. Он считал, что фиолетовый камень защитит его от воздействия алкоголя.
Найденная археологами винодельня занимает площадь 7 000 кв. метров. Подсчитано, что такая фабрика по производству вина могла производить до 2 млн литров вина в год и снабжать Египет, Турцию, Грецию, другие средиземноморские территории.
Видео: на раскопках винодельни в Явне. Среди найденных артефактов - прессы, чаны, различные сосуды для вина, масляные лампы, детские игрушки
Управление древностей Израиля, специалисты которого работают на раскопках, рассказали о найденном кольце в посте на Facebook. "Аметист упоминается в Библии как один из 12 видов камней на нагруднике первосвященника, - говорится в нем. - У этого драгоценного камня, по описаниям, множество достоинств, в том числе предотвращение похмелья. Что иронично, поскольку кольцо было обнаружено на территории византийской фабрики по производству вина".
Доктор Амир Голани, эксперт по древним ювелирным изделиям из Управления древностей Израиля, предполагает, что кольцо должно было принадлежать богатому человеку и что его ношение указывало на высокий статус и богатство. Такие кольца могли носить как мужчины, так и женщины.
Украшение было найдено в слоях, датируемых поздним византийским и ранним исламским периодами (7 век нашей эры), что позволяет предположить, что ему около 1400 лет. Возможно, такое кольцо могло передаваться из поколения в поколение на протяжении веков.
Золотые кольца с аметистом были обычным явлением в римском мире; следовательно, кольцо могло быть даже передано по наследству богатому человеку, который жил в Явне еще в 3 веке нашей эры, считает эксперт.
Украшение было найдено в слоях, датируемых поздним византийским и ранним исламским периодами (7 век нашей эры), что позволяет предположить, что ему около 1400 лет. Возможно, такое кольцо могло передаваться из поколения в поколение на протяжении веков.
Золотые кольца с аметистом были обычным явлением в римском мире; следовательно, кольцо могло быть даже передано по наследству богатому человеку, который жил в Явне еще в 3 веке нашей эры, считает эксперт.
Древний винодельческий комплекс в Явне, вид сверху
Считается, что первыми в целебную силу аметиста поверили греки. В переводе с греческого "аметист" означает "не пьяный". Вера в то, что этот камень предотвращает негативное действие алкоголя, возможно, распространилась позднее и на византийцев.
Византийская империя (с 395 по 1204 год и с 1261 по 1453 год), также известная как Восточная Римская империя, была могущественной цивилизацией со столицей в Константинополе (современный Стамбул).
Византийская империя (с 395 по 1204 год и с 1261 по 1453 год), также известная как Восточная Римская империя, была могущественной цивилизацией со столицей в Константинополе (современный Стамбул).
На снимке: древние чаны, которые когда-то использовались для хранения вина на винодельне в Явне.
Археологи потратили два года на раскопки на участке площадью 7 000 кв. метров в рамках проекта по расширению города Явне на его окрестности. Они нашли пять массивных винных прессов, склады для выдержки и сбыта вина и даже печи для обжига глиняных сосудов, используемых для хранения вина.
Археологи потратили два года на раскопки на участке площадью 7 000 кв. метров в рамках проекта по расширению города Явне на его окрестности. Они нашли пять массивных винных прессов, склады для выдержки и сбыта вина и даже печи для обжига глиняных сосудов, используемых для хранения вина.
Хорошо организованный и структурированный завод производил региональное вино, известное как "Газа" или "Ашкелон", которое затем экспортировалось по всему Средиземноморью.
"Мы были удивлены, обнаружив здесь сложную фабрику, которая использовалась для производства вина в промышленных количествах», - говорится в заявлении руководителей раскопок. - Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно винодельня продавала около двух миллионов литров вина, при этом мы должны помнить, что весь процесс производился вручную".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Израиль археологическая находка археологические находки археологические раскопки археология византийская империя интересно
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не рассказывают тут за древних еврейских виноделов)))
пс: кольцо надо через губы вдевать, шоб с похмелья не болеть.
и то гарантия не 100%)))
Евгейская фишечка))
p/s если только "через" рЭволюционеров 1917го: Цедербаум, Бронштейн, Розенфельд, Евсей-Гершен и т.д. )))