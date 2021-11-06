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На древней винодельне в Израиле нашли кольцо для защиты от похмелья

На древней винодельне в Израиле нашли кольцо для защиты от похмелья (8 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2021 11:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Израиль   археологическая находка   археологические находки   археологические раскопки   археология   византийская империя   интересно   
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Израильские археологи ведут раскопки в районе Явне к северу от Иерусалима. В византийские времена здесь располагалась крупнейшая винодельня, которая производила до двух миллионов литров вина в год. Среди множества интересных артефактов ученые нашли золотое кольцо с аметистом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Израиль   археологическая находка   археологические находки   археологические раскопки   археология   византийская империя   интересно   
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7  комментариев
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198
Шурман 2 часа назад
уже проверяли ?:) я как бы завязал , но все равно интересно :) зная своих братьев там нейеп кругом даже в кругу семьи :)
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47k
Albert GER 2 часа назад
евреи умные.
не рассказывают тут за древних еврейских виноделов)))

пс: кольцо надо через губы вдевать, шоб с похмелья не болеть.
и то гарантия не 100%)))
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14k
Совранский 2 часа назад
Как приятно, находить то, что тебе не принадлежало)))
Евгейская фишечка))
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