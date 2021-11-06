На древней винодельне в Израиле нашли кольцо для защиты от похмелья

Доктор Амир Голани, эксперт по древним ювелирным изделиям из Управления древностей Израиля, предполагает, что кольцо должно было принадлежать богатому человеку и что его ношение указывало на высокий статус и богатство. Такие кольца могли носить как мужчины, так и женщины.



Украшение было найдено в слоях, датируемых поздним византийским и ранним исламским периодами (7 век нашей эры), что позволяет предположить, что ему около 1400 лет. Возможно, такое кольцо могло передаваться из поколения в поколение на протяжении веков.



Золотые кольца с аметистом были обычным явлением в римском мире; следовательно, кольцо могло быть даже передано по наследству богатому человеку, который жил в Явне еще в 3 веке нашей эры, считает эксперт.