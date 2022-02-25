В Лондоне обнаружили самую большую римскую мозаику за последние 50 лет

Мозаика состоит из двух панелей, одна из которых больше другой, но обе теперь не завершены, хотя все еще находятся в удивительно хорошем состоянии. Обе состоят из маленьких цветных плиток, расположенных на красном «мозаичном» полу, состоящем из тесно повторяющихся фигур. На более крупной панели изображены большие яркие цветы, окруженные полосами переплетающихся нитей — такой орнамент называется гильош. На ней также изображены цветы лотоса и несколько различных геометрических элементов, в том узел Соломона, состоящий из двух переплетенных петель.

Доктор Дэвид Нил, бывший археолог организации «Английское наследие» и ведущий специалист по римской мозаике, приписывает этот дизайн «группе Акант» — древней группе мозаичистов, работавших в Лондоне и разработавших свой собственный уникальный стиль.

Меньшая панель имеет более простой дизайн с двумя узлами Соломона, двумя стилизованными цветами и яркими геометрическими мотивами красного, белого и черного цветов. Почти точная копия такого дизайна была обнаружена в Трире, Германия, что позволяет предположить, что одни и те же мозаичисты работали в обоих районах.