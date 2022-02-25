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В Лондоне обнаружили самую большую римскую мозаику за последние 50 лет

В Лондоне обнаружили самую большую римскую мозаику за последние 50 лет (16 фото)

Автор:
25 февраля 2022 22:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Англия   археология   лондон   мозаика   находка   
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Рядом со знаменитым лондонским небоскребом The Shard обнаружили великолепную римскую мозаику с яркими цветами и сложными геометрическими узорами. По словам археологов, это самая крупная мозаика, найденная в Лондоне за последние 50 лет, и когда-то она украшала пол столовой в римском «мотеле».

Столовая могла принадлежать римскому «мансио» — престижному «мотелю», который предоставлял кров, конюшню и столовую для государственных курьеров и официальных лиц, путешествующих в Лондон и из Лондона. Вероятно, он располагался на окраине римского Лондиниума, в районе на северном берегу Темзы, примерно соответствующему современному лондонскому Сити.

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Археологи из Музея лондонской археологии (MOLA) сделали это редчайшее открытие во время раскопок перед строительством нового культурного квартала. Хотя место в настоящее время закрыто для посещения, эксперты создали интерактивную 3D-модель, демонстрирующую удивительно сложные детали мозаики.


Mosaic by MOLA on Sketchfab

Находка будет тщательно изучена экспертной группой реставраторов, прежде чем ее достанут и увезут, чтобы провести более детальную консервационную работу.

«Это уникальная находка в Лондоне, — сказала руководившая раскопками Антониетта Лерц из MOLA. — Для меня было привилегией работать на таком большом участке, где римская археология по большей части не пострадала от более поздней деятельности; когда первые цветные детали начали проявляться сквозь почву, все на месте раскопок были крайне взбудоражены».

Мозаика состоит из двух панелей, одна из которых больше другой, но обе теперь не завершены, хотя все еще находятся в удивительно хорошем состоянии. Обе состоят из маленьких цветных плиток, расположенных на красном «мозаичном» полу, состоящем из тесно повторяющихся фигур. На более крупной панели изображены большие яркие цветы, окруженные полосами переплетающихся нитей — такой орнамент называется гильош. На ней также изображены цветы лотоса и несколько различных геометрических элементов, в том узел Соломона, состоящий из двух переплетенных петель.

Доктор Дэвид Нил, бывший археолог организации «Английское наследие» и ведущий специалист по римской мозаике, приписывает этот дизайн «группе Акант» — древней группе мозаичистов, работавших в Лондоне и разработавших свой собственный уникальный стиль.

Меньшая панель имеет более простой дизайн с двумя узлами Соломона, двумя стилизованными цветами и яркими геометрическими мотивами красного, белого и черного цветов. Почти точная копия такого дизайна была обнаружена в Трире, Германия, что позволяет предположить, что одни и те же мозаичисты работали в обоих районах.

Вместе две панели образовывали большую комнату — столовую, которую римляне называли триклинием. В ней римляне могли любоваться прекрасной мозаикой, наслаждаясь едой и напитками. Стены этой комнаты были, вероятно, ярко окрашены, поскольку в ходе раскопок были найдены фрагменты цветной штукатурки.

Хотя более крупную мозаику можно датировать концом 2-го или началом 3-го века нашей эры, комната явно использовалась в течение более длительного периода времени. Удивительно, но археологи нашли следы более ранней мозаики под той, что видна сейчас. Из этого следует, что комнату ремонтировали на протяжении многих лет, возможно, чтобы уступить место последним модным тенденциям. Учитывая размер столовой и ее богатое убранство, археологи считают, что ею пользовались только высокопоставленные офицеры и их гости.

Археологи еще не изучили место до конца, но текущие находки позволяют предположить, что это был очень большой комплекс с множеством комнат и коридоров, окружающих центральный двор. Он был построен у ведущей в город переправы через реку, недалеко от главной дороги, соединяющей Лондон с другими важными центрами юго-востока Британии, включая Кентербери и порт Дувр. Таким образом, «мотель» обеспечивал отличное транспортное сообщение для высокопоставленных гостей.

По соседству с «мансио» археологи обнаружили еще одно большое римское здание, которое, вероятно, было частной резиденцией богатого человека или семьи. Следы богато расписанных стен, полы в стиле терраццо и мозаики, монеты, украшения и заколки для волос из кости — все это свидетельствует об уровне богатства, которым располагали люди, жившие в этом районе 2000 лет назад.

Раскопки на этом участке ведутся в рамках более обширной реконструкции территории, которую планируют завершить в 2024 году. Планы на демонстрацию мозаик в будущем сейчас обсуждают вместе с городским советом Саутварка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Англия   археология   лондон   мозаика   находка   
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4  комментария
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19k
СергейПименов 3 часа назад
Остатки древней более развитой цивилизации...
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4k
alessandrok 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что это не римская мозаика...
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1k
Максим Максимов 3 часа назад
это не римская, а усраинская, потому что жители Туманного Альбиона произошли от укропитеков
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39k
Андрей 3 часа назад
После обезжиривания багдадского музея не удивлюсь, что археологи и в США наюдут артефакты Древнего Рима или Месопотамии.
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