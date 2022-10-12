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15 завораживающих фильмов в стиле ретро

15 завораживающих фильмов в стиле ретро

Автор:
12 октября 2022 09:55
Сообщество : Кино
Метки: акетры   кино   красота   ретро   роль   факты   фильм   фото   
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Подборка прекрасных кинолент, чтобы окунуться в атмосферу прошлых лет и получить особое эстетическое удовольствие.

Этот список фильмов в стиле ретро пригодится на тот случай, когда вам захочется погрузиться в изящную минувшую эпоху.


МЫ. Верим в любовь / W.E. (2011)

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Роман короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон взбудоражил общественность. На момент знакомства с принцем Эдуардом она была замужем, а король, желая на ней жениться, должен был отречься от престола. Но даже это не помешало их любви.

Девять / Nine (2009)

Красть поцелуи, быть итальянцем, брать жизнь горстями — вот кредо Гвидо Контини, известного режиссера. Всю жизнь его окружают шикарные женщины — жена, любовницы, муза, агент. Он востребован. Он идет к цели по трупам. Но почему же он не может завершить съемки своего нового фильма? Он ищет разгадку там, где ему всего привычнее — в постели у женщин, но душа его опустошается все больше и больше. Что станет ключом от вожделенного рая творчества, кто вернет звуки музыки, которая давно звучит в его сердце?

Бесславные ублюдки / Inglourious Basterds (2009)

В годы Второй мировой войны многие были возмущены бесчеловечными деяниями Гитлера и других членов нацистской партии. Возмущены настолько, что один из них, лейтенант американской армии по имени Альдо Рейн, решил бороться с нацистами их же методами. Он собрал отряд американцев еврейского происхождения и оправился терроризировать немцев на территории Франции, оккупированной врагом и управляемой правительством Виши.

Великий Гэтсби / The Great Gatsby (2013)

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлечённым в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов.

Дорога перемен / Revolutionary Road (2008)

Звёзды «Титаника», Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, играют семейную пару в адаптации одноимённого романа Ричарда Йейтса. Они поженились, будучи молодыми и амбициозными, но семейный уклад и рождение двух детей заставляет забыть о грандиозных личных планах. Для некоторых семейный кризис оказывается непосильным испытанием.

Запретная любовь / The Edge of Love (2008)

Сложные межличностные отношения четырех людей, имевшие место на самом деле в Англии в 1940-х годах, чуть не привели к трагедии. История двух мужчин и двух женщин, запутавшихся в собственных поступках, остановившихся в тупике, в который их завели ошибки.

Воспитание чувств / An Education (2009)

Дженни (Кэри Маллиган) – скучающая 16-летняя виолончелистка. Она мечтает стать студенткой Оксфордского университета, поэтому постоянно занята учёбой и музицированием. Но всё меняется, когда Дженни встречает богатого и утончённого Дэвида (Питер Сарсгаард). Он в два раза старше, а его гламурный образ жизни выглядит гораздо притягательнее, чем зубрёжка латыни.

Стэпфордские жены / The Stepford Wive (2004)

Пережившая нервный срыв руководительница телекомпании Джоанна Эберхарт переезжает вместе с мужем Уолтером в городок Степфорд, штат Коннектикут, чтобы побыть вдали от стрессов большого города. Этот райский уголок на первый взгляд представляется идеальным. Но вскоре Джоанна и ее новая подруга Бобби замечают, что в кажущейся безмятежности есть нечто странное, настораживающее. Да и местные домохозяйки ведут себя как-то уж слишком подозрительно: все одинаково приветливые, ухоженные и скучные. Джоанна решает во что бы то ни стало докопаться до тайны, которую скрывает совершенный город и его безупречные жены…

8 женщин / 8 femmes (2001)

Занесенная снегом французская глубинка. В поместье собирается семья для встречи Рождества, но праздник не состоится, так как хозяин дома убит. Под подозрением оказываются 8 женщин, близких хозяину дома. У каждой из них есть мотив для убийства. День расследования открывает многие семейные тайны, которые были под семью замками.

Воды слонам! / Water for Elephants (2011)

Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.

Прислуга / The Help (2011)

Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому.

Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она прислуживает в домах белых всю свою жизнь, вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына.

Минни — лучшая стряпуха во всем Джексоне, а еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже сослужил ей плохую службу. С Минни лучше не связываться даже самым высокомерным белым дамочкам. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно — обостренное чувство справедливости и желание изменить порядок вещей. Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой борьбе?

Голова в облаках / Head in the Clouds (2003)

Впервые ирландский парень Гай увидел Гильду Бессе в весьма необычной ситуации, когда учился в университете. Потом они расстались, потом вновь встретились… И судьба не единожды сводила и разводила Гая и Гильду то в разгульные 1930-е, то в тревожные предвоенные и в трагические военные годы. Однажды рядом с богатой и избалованной Гильдой он увидел испанку Мию…

Девушки мечты / Dreamgirls (2006)

Вокальное трио из Чикаго на традиционном смотре «молодых талантов» в Нью-Йорке привлекает внимание профессионального продюсера, который предлагает девчонкам соблазнительный контракт и берет их под свою опеку. Используя профессиональные приемы раскрутки новичков, он быстро приводит молодой ансамбль к международному признанию. Однако ни слава, ни деньги не делают девушек счастливыми.

Хичкок / Hitchcock (2012)

Известный режиссер отваживается на эксперимент: отойти от ставших его визитной карточкой дорогостоящих фильмов в жанре «саспенс» и снять скромную, к тому же черно-белую картину «Психо». В процессе работы будущий «мастер страха» вглядывается в темные бездны человеческой души, чтобы найти те нервные окончания, прикасаясь к которым, он мог бы, как по клавишам, сыграть на эмоциях зрителя настоящую симфонию ужаса.

Сорая / Soraya (2003)

Действия фильма происходят в Тегеране в 1950 году. Молодой иранский шах Мохамед Реза Пехвили влюбляется в юную красавицу Сораи Бахтияри, увидев её фотографию. Не теряя времени, он приглашает во дворец всю семью девушки и делает ей предложение руки и сердца. После недолгих раздумий она соглашается, но впереди их ждет государственный переворот, в результате которого шах Мохамед с семьей покинет страну.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: акетры   кино   красота   ретро   роль   факты   фильм   фото   
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17k
alexis Час назад
Ретрее ретрого

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17k
Топпер Харли 5 минут назад
И вишенка на торт! "Ликвидация" Какие диалоги, какой колорит!
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17k
Топпер Харли 56 минут назад
Жизнь и приключения Мишки Япончика.
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