«Мой ласковый и нежный зверь»: почему из-за фильма пострадал Панкратов-Чёрный и как Евгений Дога написал свой вальс

Главную мужскую роль сразу предложили Олегу Янковскому, но актёр попросил дать время подумать. Ему нравилось произведение «Драма на охоте», но не очень нравился сценарий «по мотивам». Согласился Янковский только потому, что очень хотел поработать с режиссёром яркого фильма «Табор уходит в небо». Когда Лотяну сдал готовый материал худсовету, там тоже отметили, что от Чехова ничего не осталось, но серьёзных претензий не было. Режиссёра только попросили сократить некоторые сцены и переозвучить в финале главную героиню — она не должна была говорить с теми же наивными интонациями, что и в начале фильма. К этому моменту Лотяну переименовал «Клетку» в «Мой ласковый и нежный зверь».