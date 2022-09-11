Татьяна Пельтцер: народная любовь, бездетность и одиночество на склоне лет

А ее героини получались очень живыми, узнаваемыми и почти домашними. Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии сыграла более сотни киноролей. Но реальная жизнь актрисы оказалась далеко не такой веселой как на экране.

Родилась она в начале ХХ столетия в творческой семье. Отец, Иван Романович Пельтцер, из обрусевших немцев, был известным в Москве комедийным артистом. Преподавал актерское мастерство. Любовь к театральному искусству глава семейства передал и своим детям – старшей дочери Тане и младшему сыну Саше. До начала Первой мировой войны в семье говорили исключительно по-немецки. Поэтому Татьяна превосходно знала два языка – немецкий и русский.

Оба ребенка посещали гимназию. И уже в начальных классах Таня начала выходить на сцену, участвовать в любительских постановках русской классики. Нередко вместе с ней играл и младший брат. Из-за грянувшей в стране революции в гимназии она так и не доучилась. Не получила и актерского образования. Но всем тонкостям профессии ее научил отец. Он привил ей вкус, научил видеть жизнь во всем ее многообразии.