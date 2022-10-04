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«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»

«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»

Автор:
04 октября 2022 09:01
Сообщество : Кино
Метки: актеры   верные друзья   кино   роль   факты   фильм   фото   
3121
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В 1954 году на экраны вышел один из лучших фильмов Михаила Калатозова под названием «Верные друзья», сценарий к которому написали Александр Галич и Константин Исаев.

Это история о том, как два товарища окунули в реальную жизнь своего зазнавшегося друга. Повествование начинается с того, как на московской окраине три друга - мальчишки целыми днями пропадали на речке Яуза. Тогда они дали слово когда-нибудь встретиться и совершить путешествие на плоту по большой, настоящей реке.

И вот теперь три уважаемых человека – хирург Чижов (Борис Чирков), зоотехник Лапин (Александр Борисов) и академик архитектуры Нестратов (Василий Меркурьев) – отправляются в отпуск по реке на простом рыбацком плоту.

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Во время этой поездки они встречаются с разными людьми, переживают разные события, которые с ними не произошли, если бы они не отправились в путешествие.

Этот драматический прием дал возможность раскрыть характеры героев в разных комических ситуациях. Их принимают за артистов, они садят плот на мель, оказываются на необитаемом острове. Все эти приключения ведут к одной мысли – они говорят о том, как может раскрыть жизнь настоящая дружба, сколько она может дать каждому человеку.

Каждый сюжетный поворот фильма «Верные друзья» дает возможность зрителю посмеяться. При этом, один из них зазнался, а другие двое пытаются вернуть его к нормальной жизни.

Авторы фильма с добрым юмором высмеивают ошибки и заблуждения своего, по большому счету, симпатичного и далеко не отрицательного героя.

Ключевая сцена фильма - столкновение Нестратова с начальником одной из подведомственной ему строек – Неходой. Академик в этот момент увидел перед собой свою ухудшенную копию – уверенного в себе человека, который стал до мозга костей бюрократа.

После этого Нестратов постепенно прозревает. Его перерождение происходит не сразу, но он демонстрирует возможность смотреть на себя со стороны, с юмором отнестись к своим недостаткам.

Хороший драматургический материал и замечательная игра Василия Меркурьева сделали фильм интересным и запоминающимся. А вообще, все трое сыграли в фильме «Верные друзья» очень достойно. Это не просто комедия, это кино, в котором ненавязчиво просматривается мораль, которой так не хватает современному кино.

Обычно героями советских комедий 50-х годов является молодежь, а в «Верных друзьях» главным героям уже под 50, но они покоряют своей живостью, свежестью чувств и переживаний.

Калатозов вывел своеобразную формулу успешной комедии 50-х годов – живой юмор, тонкий вкус режиссера, актерский ансамбль, оригинальные лирические пейзажи оператора Магидсона, эмоциональная музыка Тихона Хренникова.

Пройдет несколько лет, и эти приемы будет развивать в своих лучших комедиях Леонид Гайдай. А фильм «Верные друзья» по достоинству оценили и критики - ленту представили на 8 международном фестивале в Карловых Варах и присудили Большую премию, и зрители, которые валом шли в кино.

По общему признанию киноведов, «Верные друзья» стали первой ласточкой Оттепели, которая набрала силу в кино и в целом в советском искусстве во второй половине 50-х годов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   верные друзья   кино   роль   факты   фильм   фото   
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21  комментарий
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16k
seller-k 5 часов назад
Качественное советское кино. Всем бабушкам и дедушкам пересмотреть вместе с внуками и объяснить почему настоящие люди лучше чем человеки-пауки и халки там всякие.
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15k
Сергей Полчаса назад
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Сергей Полчаса назад
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Сергей Полчаса назад
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271k
Сашка 52 минуты назад
Один из любимых эпизодов - когда Чижов делает операцию и Нестратову становится дурно. После чего он поднимает руки, сдаваясь, и говорит: "Теперь ты мне можешь говорить все что угодно!"

P.S. но "садят на мель" это - рука-лицо, аж передёрнуло.
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1k
Лимонадный Джо Час назад
А какие там песни! Душа радуется.
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2k
Артур Час назад
Кто Нехода? Я Нехода! Как, И вы Нехода? Я в переносном смысле. А мне протокол в каком смысле писать? Тоже в переносном?
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7k
evenSeven 2 часа назад
Изумительный, нестареющий фильм, растасканный на цитаты. "Хилые потомки" даже среди молодежи в ходу.
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43k
Валерий 3 часа назад
я дико извиняюсь но фильм вышел в 1954 году, какой то там оттепелью там ещё и не пахло, а фильм действительно хороший--там немного всякого показного как в каких то "кубанских казаках" или про советские стройки с чистенькими работягами в новых спецовках
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3k
vasilykopkov 3 часа назад
Отличный фильм - раз десять смотрел, и ещё посмотрю при случае...
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6k
GROMOZEKA 4 часа назад
«Шел ли дальней стороною, плыл ли морем я. Всюду были вы со мною, верные друзья»

Один из любимейших фильмов, пересмотренный добрую сотню раз
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
Набор штампов, агиток и притянутых ситуаций, впрочем как и все кино 50-х.
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40k
Aleksandr 5 часов назад
Какая нахрен "оттепель", если фильм начали делать еще при жизни Сталина.
НИКАКОЙ заслуги лысого кукурузника здесь нет!
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499
Вася 5 часов назад
Прекрасный фильм, есть в моей коллекции.
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