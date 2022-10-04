«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»

В 1954 году на экраны вышел один из лучших фильмов Михаила Калатозова под названием «Верные друзья», сценарий к которому написали Александр Галич и Константин Исаев.
Это история о том, как два товарища окунули в реальную жизнь своего зазнавшегося друга. Повествование начинается с того, как на московской окраине три друга - мальчишки целыми днями пропадали на речке Яуза. Тогда они дали слово когда-нибудь встретиться и совершить путешествие на плоту по большой, настоящей реке.
И вот теперь три уважаемых человека – хирург Чижов (Борис Чирков), зоотехник Лапин (Александр Борисов) и академик архитектуры Нестратов (Василий Меркурьев) – отправляются в отпуск по реке на простом рыбацком плоту.
Во время этой поездки они встречаются с разными людьми, переживают разные события, которые с ними не произошли, если бы они не отправились в путешествие.
Этот драматический прием дал возможность раскрыть характеры героев в разных комических ситуациях. Их принимают за артистов, они садят плот на мель, оказываются на необитаемом острове. Все эти приключения ведут к одной мысли – они говорят о том, как может раскрыть жизнь настоящая дружба, сколько она может дать каждому человеку.
Каждый сюжетный поворот фильма «Верные друзья» дает возможность зрителю посмеяться. При этом, один из них зазнался, а другие двое пытаются вернуть его к нормальной жизни.
Авторы фильма с добрым юмором высмеивают ошибки и заблуждения своего, по большому счету, симпатичного и далеко не отрицательного героя.
Ключевая сцена фильма - столкновение Нестратова с начальником одной из подведомственной ему строек – Неходой. Академик в этот момент увидел перед собой свою ухудшенную копию – уверенного в себе человека, который стал до мозга костей бюрократа.
После этого Нестратов постепенно прозревает. Его перерождение происходит не сразу, но он демонстрирует возможность смотреть на себя со стороны, с юмором отнестись к своим недостаткам.
Хороший драматургический материал и замечательная игра Василия Меркурьева сделали фильм интересным и запоминающимся. А вообще, все трое сыграли в фильме «Верные друзья» очень достойно. Это не просто комедия, это кино, в котором ненавязчиво просматривается мораль, которой так не хватает современному кино.
Обычно героями советских комедий 50-х годов является молодежь, а в «Верных друзьях» главным героям уже под 50, но они покоряют своей живостью, свежестью чувств и переживаний.
Калатозов вывел своеобразную формулу успешной комедии 50-х годов – живой юмор, тонкий вкус режиссера, актерский ансамбль, оригинальные лирические пейзажи оператора Магидсона, эмоциональная музыка Тихона Хренникова.
Пройдет несколько лет, и эти приемы будет развивать в своих лучших комедиях Леонид Гайдай. А фильм «Верные друзья» по достоинству оценили и критики - ленту представили на 8 международном фестивале в Карловых Варах и присудили Большую премию, и зрители, которые валом шли в кино.
По общему признанию киноведов, «Верные друзья» стали первой ласточкой Оттепели, которая набрала силу в кино и в целом в советском искусстве во второй половине 50-х годов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. но "садят на мель" это - рука-лицо, аж передёрнуло.
Один из любимейших фильмов, пересмотренный добрую сотню раз
Киношники СССР, следуя завету Ильича в пересказе Луначарского "из всех искусств для нас важнейшим является кино", хлеб свой не зря ели, а старательно образовывали советского человека. В том числе и Ваших дедов и родителей.
НИКАКОЙ заслуги лысого кукурузника здесь нет!
Фильм снят в духе эпохи Сталина-пафосно и монументально.
Не как "производственный роман" Никиткиных времён.