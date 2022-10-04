«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»

Это история о том, как два товарища окунули в реальную жизнь своего зазнавшегося друга. Повествование начинается с того, как на московской окраине три друга - мальчишки целыми днями пропадали на речке Яуза. Тогда они дали слово когда-нибудь встретиться и совершить путешествие на плоту по большой, настоящей реке.

И вот теперь три уважаемых человека – хирург Чижов (Борис Чирков), зоотехник Лапин (Александр Борисов) и академик архитектуры Нестратов (Василий Меркурьев) – отправляются в отпуск по реке на простом рыбацком плоту.