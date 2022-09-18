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Эпизод фильма из "Любовь и голуби", который "снимали три месяца"

Эпизод фильма из "Любовь и голуби", который "снимали три месяца"

Автор:
18 сентября 2022 09:31
Сообщество : Кино
Метки: Любовь и голуби   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
1619
9

Одну сцену с участием Сергея Юрского в фильме "Любовь и голуби" снимали несколько месяцев.

Вы ее отлично знаете. Дядя Митя вдруг решил рассказать сон. Но вот только рассказывал он это без предупреждения. Да и не было, скорее всего, этого сна, просто ему выпить захотелось.

А тут как раз баба Шура пришла:

×
×

Ну, и пришлось дяде Мити после рекомендации Леньки бежать. Женщины - за ним. Добежали они до танцплощадки. Чтобы не нарушать танец, встали среди участников.


А дальше дядя Митя решил убежать окончательно. Встал на край и прыгнул:

И уже через секунду он оказался на другом берегу речки, которая протекала внизу. Сцена завершена.

Только вот прыжок этот затянулся на несколько месяцев.

Прыгнул он в Медвежьегорске, где снимали основную часть фильма, а приземлился через три месяца возле города Сочи, где также снимали фильм.

Так сделали по простой причине - в Медвежьегорске не было подходящей натуры, чтобы дядя Митя мог вот так оказаться на другом берегу речки.

Точно также в Сочи вышел и Василий.

Но там вся сцена прощания уже снималась в Сочи. Для этого был воспроизведен фрагмент стены дома с дверью.

Шаг назад - и Василий уже в Черном море.

А вот это кадры со съемок:

Между прочим, сцену купания в море снимали в ноябре при температуре воды 14 градусов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Любовь и голуби   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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8  комментариев
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31k
Игорь Час назад
"при температуре воды 14 градусов"
То-то он так натурально орёт и кряхтит когда в ледяную воду падает.
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4k
SandMANn 42 секунды назад
Сергей Юрьевич Юрский!!!
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5k
Epmak 6 минут назад
кстати забыли упомянуть ,что Василий в этой сцене чуть не погиб с этим перевоплощением в море ,когда с двери туда опрокинулся ....как то говорили ,там чет с галстуком заминка произошла ,чуть не задохнулся .во время достали
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19k
ЦСКА 15 минут назад
Всё здесь:
Ссылка www.youtube.com
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1k
прохожий 18 минут назад
За "Любовь и голуби" всегда плюс!
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5k
REDFOXY 53 минуты назад
А еще Александр Михайлов (Василий) падает из двери в костюме с галстуком, а плывет уже без одежды. В воду он входил одетый, под водой раздевался и всплывал в одних плавках. На одном из дублей Михайлов едва не утонул -подвел галстук, помогли страховавшие водолазы.
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1k
Dimon 57 минут назад
Уже много раз было написано про сцену падения в море, где Михайлов чуть не погиб! Мне совершенно непонятно зачем надо было мгновенно переодеваться, чтобы всплыть? Ну сделали бы перебивку кадра и актер спокойно в плавках продолжил сцену. Фильм абсолютно бы не пострадал! А если бы Михайлов погиб? Представляете из - за режиссерского каприза? Но самое странное, что сцену с переодеванием, где видно как Михайлов запутывается и только благодаря водолазам освобождается от одежды, зачем то снимали под водой?! И это в 1984 году, задействованы водолазы, да ещё и спецаппаратура? Вот накуа?
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