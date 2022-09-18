Эпизод фильма из "Любовь и голуби", который "снимали три месяца"

Одну сцену с участием Сергея Юрского в фильме "Любовь и голуби" снимали несколько месяцев.
Вы ее отлично знаете. Дядя Митя вдруг решил рассказать сон. Но вот только рассказывал он это без предупреждения. Да и не было, скорее всего, этого сна, просто ему выпить захотелось.
А тут как раз баба Шура пришла:
Ну, и пришлось дяде Мити после рекомендации Леньки бежать. Женщины - за ним. Добежали они до танцплощадки. Чтобы не нарушать танец, встали среди участников.
А дальше дядя Митя решил убежать окончательно. Встал на край и прыгнул:
И уже через секунду он оказался на другом берегу речки, которая протекала внизу. Сцена завершена.
Только вот прыжок этот затянулся на несколько месяцев.
Прыгнул он в Медвежьегорске, где снимали основную часть фильма, а приземлился через три месяца возле города Сочи, где также снимали фильм.
Так сделали по простой причине - в Медвежьегорске не было подходящей натуры, чтобы дядя Митя мог вот так оказаться на другом берегу речки.
Точно также в Сочи вышел и Василий.
Но там вся сцена прощания уже снималась в Сочи. Для этого был воспроизведен фрагмент стены дома с дверью.
Шаг назад - и Василий уже в Черном море.
А вот это кадры со съемок:
Между прочим, сцену купания в море снимали в ноябре при температуре воды 14 градусов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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То-то он так натурально орёт и кряхтит когда в ледяную воду падает.