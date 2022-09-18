Эпизод фильма из "Любовь и голуби", который "снимали три месяца"

Только вот прыжок этот затянулся на несколько месяцев.

Прыгнул он в Медвежьегорске, где снимали основную часть фильма, а приземлился через три месяца возле города Сочи, где также снимали фильм.

Так сделали по простой причине - в Медвежьегорске не было подходящей натуры, чтобы дядя Митя мог вот так оказаться на другом берегу речки.

Точно также в Сочи вышел и Василий.

Но там вся сцена прощания уже снималась в Сочи. Для этого был воспроизведен фрагмент стены дома с дверью.