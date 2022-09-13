Кровь на лице Верещагина – настоящая: факты о фильме «Белое солнце пустыни»

Роль красноармейца Федора Сухова сначала отдали Георгию Юматову, но актер в первый съемочный день подшофе устроил драку на площадке, после чего режиссер принял решение заменить его на Анатолия Кузнецова. Эта роль стала самой заметной в его карьере, а Юматов свою звездную роль сыграл в «Офицерах» через два года.

Фильм «Белое солнце пустыни» снимали в Дагестане и Туркменистане, на берегу Каспийского моря в районе Каспийска и Махачкалы.