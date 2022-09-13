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Кровь на лице Верещагина – настоящая: факты о фильме «Белое солнце пустыни»

Кровь на лице Верещагина – настоящая: факты о фильме «Белое солнце пустыни»

Автор:
13 сентября 2022 10:19
Сообщество : Кино
Метки: Белое солнце пустыни   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Когда в 90-е годы европейские лидеры во время встреч с Борисом Ельциным спрашивали его о том, какой бы советский фильм он посоветовал посмотреть, российский президент всегда отвечал: «Белое солнце пустыни». По этой причине вся тогдашняя западная политическая элита узнала о замечательной киноленте Владимира Мотыля.

Интересно, что режиссерское кресло в проекте могли занять Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский или Юрий Чулюкин. Но у каждого из них на тот момент была работа.

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Роль красноармейца Федора Сухова сначала отдали Георгию Юматову, но актер в первый съемочный день подшофе устроил драку на площадке, после чего режиссер принял решение заменить его на Анатолия Кузнецова. Эта роль стала самой заметной в его карьере, а Юматов свою звездную роль сыграл в «Офицерах» через два года.

Фильм «Белое солнце пустыни» снимали в Дагестане и Туркменистане, на берегу Каспийского моря в районе Каспийска и Махачкалы.

С выпуском киноленты на экраны у режиссера Владимира Мотыля возникли проблемы – начальник Экспериментальной творческой студии Григорий Чухрай, посмотрев фильм, остался недоволен, а директор «Мосфильма» Владимир Сурин не стал подписывать акт о сдаче фильма.

И тогда Мотыль провел «работу над ошибками» - внес в киноленту больше 30 правок, несколько ключевых сцен переснял, и полностью заменил концовку. В итоге «Белое солнце пустыни» посмотрел Леонид Ильич Брежнев и разрешил выпустить его на большие экраны.

Сначала младшую дочь Абдулы Гюльчатай в эпизоде, где Сухову снится сон, сыграла актриса Татьяна Денисова, однако, в процессе пересъемок ее заменили на студентку Татьяну Федотову.

Тяжелее всего съемки в фильме «Белое солнце пустыни» дались Павлу Луспекаеву, у которого не было пальцев на обеих ногах. Он постоянно испытывал сильную боль, но виду не подавал. Кстати, кровь на лице его героя Верещагина была настоящей, потому что актеру в местном кафе рассекли бровь во время драки местные жители.

Музыку к фильму написали Булат Окуджава и Исаак Шварц, которые занимались музыкальным оформлением предыдущего фильма Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «катюша».

Критики назвали фильм «Белое солнце пустыни» идеальным истерном, это кино стало классикой, как и «Неуловимые мстители», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Белое солнце пустыни   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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11k
Alex Djeff Час назад
"Сначала младшую дочь Абдулы Гюльчатай в эпизоде, где Сухову снится сон, сыграла актриса..."
Дочь? Автор сам-то смотрел фильм?
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18k
Valiko 9 минут назад
Всё это уже было на фишках и не раз. Было больше информации и она была не вывернутой наизнанку.
Подано сухо, криво и наотъе#ись.
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813k
Митхун Чакрабортенков 11 минут назад
К моменту начала работы у Луспекаева были серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию по ампутации стоп после болезни, которая развилась из-за обморожения, полученного на фронте.
Ходить он мог с помощью трости. Но Павел поставил условие: сниматься в картине он будет без дублеров и без костылей. Чтобы он мог передвигаться без поддержки, в его сапоги были вмонтированы специальные металлические опоры. Работа давалась ему непросто: каждые 20 шагов актер был вынужден присаживаться и отдыхать.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
4k
brotherirk Час назад
у Абдулы были жены!
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