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Ни мужей, ни детей: как живет звезда «Дикой орхидеи» Жаклин Биссет

Ни мужей, ни детей: как живет звезда «Дикой орхидеи» Жаклин Биссет

Автор:
14 сентября 2022 10:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дикая Орхидея   Жаклин Биссет   актриса   кино   красота   роль   судьба   фильм   фото   
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Когда-то она считалась одной из самых красивых актрис планеты. Казалось, любой мужчина мог пасть к ее ногам, стоило ей только поманить пальцем. Поклонников ее чувственной красоты действительно было много. И романов в жизни актрисы хватало. Но Жаклин Биссет так и не вышла замуж и не обзавелась детьми.

Британская актриса сделала головокружительную карьеру в кино. Сыграла более сотни ролей. А вот личная жизнь у нее не задалась. И на то были свои серьезные причины.

Жаклин родилась в небольшом английском городке графства Суррей. Отец работал врачом, мать имела две специальности – адвоката и архитектора. Жаклин была младшим ребенком в семье. Ее старший брат Макс впоследствии стал консультантом по бизнесу. Любовь к искусству она проявляла с детства: увлекалась классической музыкой, живописью, фотографией, брала уроки балета. Мама помогла ей выучить французский язык.

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А еще она мечтала стать актрисой и объездить весь мир. И она исполнила свою мечту. После школы записалась в студию актерского мастерства. А параллельно подрабатывала фотомоделью. Одним из первых ее появлений на большом экране стал фильм Романа Поланского «Тупик». Молоденькая актриса тогда составила компанию Франсуазе Дорлеак, старшей сестре Катрин Денев. Кино получило высшую награду Берлинского фестиваля. И Жаклин заметили другие режиссеры, несмотря на то, что она сыграла там совсем крохотную роль.

Уже в конце 60-х годов Биссет стали приглашать на главные роли. Молоденькая красавица быстро стала кинозвездой и была на виду все 70-е и 80-е годы. Сделала блистательную карьеру в Голливуде. Снималась вместе с Чарльзом Бронсоном, Жан-Полем Бельмондо, Микки Рурком.

Говорят, актрису пригласили на главную роль в мелодраму «9 ½ недель», но она отклонила приглашение. Для нее слишком много оказалось откровенных сцен. Зато спустя несколько лет она сыграла в другой откровенной мелодраме «Дикая орхидея». И отлично справилась со своей ролью ревнивой красавицы. Но, пожалуй, одна из ее самых знаковых киноработ – роль Жозефиины де Богарне, супруги Наполеона Бонапарта в сериале «Наполеон и Жозефина». Идеальное попадание в образ!

Кинокарьера Жаклин Биссет не знала простоев. Пик ее популярности, повторюсь, пришелся на 70-е и 80-е годы. Но актриса снималась и все 90-е годы. Востребована она и сегодня, играя возрастных и хара̀ктерных героинь. С Романом Полански же, который в свое время дал ей путевку в мир большого кино, они дружат до сих пор.

Словом, кинокарьера Жаклин удалась. Чего не скажешь о личной жизни. В 23 года она познакомилась с франко-канадским актером Майклом Сарразином. Молодой человек казался большим романтиком. И для любимой женщины создал в буквальном смысле рай в шалаше. Построил бунгало из упаковки из-под рояля прямо на берегу Тихого океана. Там они прожили несколько лет, несмотря на то, что их домик в любой момент могло смыть приливом. Но известность Жаклин росла, а вместе с ней росли и ее гонорары. По настоянию своего кавалера она купила шикарный дом в Лондоне. Однако блага цивилизации не пошли влюбленным на пользу. Пара рассталась, едва переехала в особняк. Майкл ей просто наскучил со своим романтизмом.

Новым избранником британской красавицы стал кинопродюсер Виктор Дрэй. Но и он ей довольно быстро надоел. А вот советский артист балета Александр Годунов, эмигрировавший в США, стал большой и, пожалуй, единственной настоящей любовью актрисы. Годунов к моменту их с Жаклин знакомства остался без работы и крыши над головой. Мужественный блондин вскружил британской красавице голову. Она помогла ему с работой, с жильем, оказала протекцию в Голливуде. Однако большой популярности на «фабрике грез» он так и не снискал. Широкая публика помнит его разве что по роли террориста в боевике «Крепкий орешек».

Во всех неудачах Александр обвинил свою покровительницу. Последовали ссоры, скандалы. После семи лет совместной жизни они расстались. Советский танцор умер в полном одиночестве, всеми брошенный и забытый. Актриса же быстро нашла утешение в объятьях швейцарского актера Венсана Переса, который был младше ее на 20 лет. Их роман продлился четыре года. С тех пор актриса предпочитает мужчин значительно моложе себя. Так она снова чувствует себя молодой и желанной.

Сегодня Жаклин Биссет 78 лет. Лучшие годы остались далеко позади. Но она так и не обрела простого семейного счастья. И дело не в ее легкомыслии или завышенных требованиях к мужчинам. Много лет назад, в 50-летнем возрасте заболела мама актрисы. У нее начался рассеянный склероз. Отец давно с ней развелся и жил своей жизнью. Все заботы о родительнице взяла на себя Жаклин. И ухаживала за ней целых 35 лет – по сути, все свои лучшие годы.

Как позже признавалась актриса, именно мать всегда была для нее на первом месте. В мужских объятьях она лишь забывалась на время. Сбрасывала с себя груз забот, который уготовила ей судьба. Зато теперь ей не в чем себя упрекнуть. Несмотря на жизненные испытания, Жаклин сохранила свое природное обаяние и красоту, и вовсе не чувствует себя одинокой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дикая Орхидея   Жаклин Биссет   актриса   кино   красота   роль   судьба   фильм   фото   
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5  комментариев
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5k
GROMOZEKA 57 минут назад
Красивая женщина, сумевшая красиво состариться.
Ну, а что касается мужа и детей, то это уже не наше дело
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−15
zenon 22 минуты назад
Вот она такая - ни богу свечка, ни чёрту кочерга.
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1k
roman-delisov 50 минут назад
Вот прям сама лично за матерью ухаживала, кормила по 5 раз в день и судна выносила?
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55k
alertol 59 минут назад
Просто наличие красивой моськи и 314зды ещё не делает тебя женщиной. Возможно красивой игрушкой, и не более. Чтоб стать женщиной надо работать и над характером тоже.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Когда-то она считалась одной из самых красивых актрис планеты. Казалось, любой мужчина мог пасть к ее ногам, стоило ей только поманить пальцем. Поклонников ее чувственной красоты действительно было много.
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Сколько лет существует человечество,а количество пи.з.до.лизов не уменьшается.Жизнь ничему не учит.
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