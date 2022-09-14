Ни мужей, ни детей: как живет звезда «Дикой орхидеи» Жаклин Биссет

Словом, кинокарьера Жаклин удалась. Чего не скажешь о личной жизни. В 23 года она познакомилась с франко-канадским актером Майклом Сарразином. Молодой человек казался большим романтиком. И для любимой женщины создал в буквальном смысле рай в шалаше. Построил бунгало из упаковки из-под рояля прямо на берегу Тихого океана. Там они прожили несколько лет, несмотря на то, что их домик в любой момент могло смыть приливом. Но известность Жаклин росла, а вместе с ней росли и ее гонорары. По настоянию своего кавалера она купила шикарный дом в Лондоне. Однако блага цивилизации не пошли влюбленным на пользу. Пара рассталась, едва переехала в особняк. Майкл ей просто наскучил со своим романтизмом.

Новым избранником британской красавицы стал кинопродюсер Виктор Дрэй. Но и он ей довольно быстро надоел. А вот советский артист балета Александр Годунов, эмигрировавший в США, стал большой и, пожалуй, единственной настоящей любовью актрисы. Годунов к моменту их с Жаклин знакомства остался без работы и крыши над головой. Мужественный блондин вскружил британской красавице голову. Она помогла ему с работой, с жильем, оказала протекцию в Голливуде. Однако большой популярности на «фабрике грез» он так и не снискал. Широкая публика помнит его разве что по роли террориста в боевике «Крепкий орешек».