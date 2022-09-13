Зачем Никита Михалков на съемках фильма «Родня» при всех начал оскорблять Нонну Мордюкову

В конце 80-х сценарист Виктор Мережко ознакомился с картиной «Трясина», в которой на переднем плане была Нонна Мордюкова. Вскоре режиссер Григорий Чухрай решил познакомить Мережко с Мордюковой. После личной встречи литератор, вдохновленный ее особым характером, захотел специально для нее написать сценарий фильма.
За основу он взял историю, произошедшую с его тещей. Все началось с ее поездки в Минск, куда она отправилась ради встречи с бывшим мужем. По пути женщина получила 5 рублей штрафа за переход дороги на красный свет. Потом перепутала улицы и заблудилась. К слову, у ее бывшего супруга дела также не клеились. Как оказалось, долгое время он находился в запое, а не трудился заведующим базой, как было написано в его письмах.
В общем - поездка получилась необычайно насыщенной. Виктор Мережко решил взять историю своей тещи и использовать ее как ядро для написания сценария.
Мордюкова прочла готовый сценарий и пришла в восторг. Она позвонила сценаристу и сказала, что режиссерское кресло должен занять Никита Михалков. К тому моменту он снял шесть картин и был необычайно популярен, в частности и у женского пола. Поэтому не удивительно, что Нонна Викторовна хотела видеть именно его.
Спустя время Михалков согласился поставить фильм, правда с одним условием - литературную составляющую он перепишет на свой вкус. Снимать ленту решили в Днепропетровске. Этот город предложил Мережко. И действительно, он идеально подходил под фильм такого плана.
В 1980-ом году приступили к съемкам. Уже с первых дней между Никитой Сергеевичем и Нонной Викторовной начались творческие разногласия. Она представляла свою героиню как ухоженную женщину, которая умеет хорошо одеваться и пользоваться косметикой. В свою очередь Михалков настаивал на том типаже, что мы видим в фильме.
Мордюкова грозилась покинуть картину, однако сработала хитрость Михалкова. Он попросил сценариста пустить слух, что на главную роль вместо Мордюковой пригласили другую актрису - Римму Маркову. И это сработало. Узнав об этом, Нонна вернулась к работе, тогда как Марковой предложили сыграть администратора гостиницы.
Полноценный конфликт между Мордюковой и Михалковым произошел уже под финал съемочного процесса. По сценарию следовало прощание ее героини Марии Коноваловой с бывшим мужем, сыгранным Иваном Бортником. В этот момент у Мордюковой никак не получалась добиться нужной эмоции и интонации в голосе. Тогда Михалков прибегнул к очередной хитрости и начал прилюдно оскорблять Народную артистку, чтобы у той наконец дрогнул голос.
Однако по всей видимости Никита Сергеевич перегнул с оскорблениями. Конечно, Мордюкова сыграла как надо, но затаила на режиссера обиду. Лишь со временем они смогли помириться и восстановить прежние отношения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Все актеры великолепны, ну а Мордюкова, просто блеск.
Танцевать теща!