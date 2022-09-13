Зачем Никита Михалков на съемках фильма «Родня» при всех начал оскорблять Нонну Мордюкову

Мордюкова прочла готовый сценарий и пришла в восторг. Она позвонила сценаристу и сказала, что режиссерское кресло должен занять Никита Михалков. К тому моменту он снял шесть картин и был необычайно популярен, в частности и у женского пола. Поэтому не удивительно, что Нонна Викторовна хотела видеть именно его.

Спустя время Михалков согласился поставить фильм, правда с одним условием - литературную составляющую он перепишет на свой вкус. Снимать ленту решили в Днепропетровске. Этот город предложил Мережко. И действительно, он идеально подходил под фильм такого плана.