FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 10981 пост • 1193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Зачем Никита Михалков на съемках фильма «Родня» при всех начал оскорблять Нонну Мордюкову

Зачем Никита Михалков на съемках фильма «Родня» при всех начал оскорблять Нонну Мордюкову

Автор:
13 сентября 2022 10:32
Сообщество : Кино
Метки: Никита Михалков   актеры   кино   родня   роль   съемка   факты   фильм   фото   
754
6

В конце 80-х сценарист Виктор Мережко ознакомился с картиной «Трясина», в которой на переднем плане была Нонна Мордюкова. Вскоре режиссер Григорий Чухрай решил познакомить Мережко с Мордюковой. После личной встречи литератор, вдохновленный ее особым характером, захотел специально для нее написать сценарий фильма.

За основу он взял историю, произошедшую с его тещей. Все началось с ее поездки в Минск, куда она отправилась ради встречи с бывшим мужем. По пути женщина получила 5 рублей штрафа за переход дороги на красный свет. Потом перепутала улицы и заблудилась. К слову, у ее бывшего супруга дела также не клеились. Как оказалось, долгое время он находился в запое, а не трудился заведующим базой, как было написано в его письмах.

×
×

В общем - поездка получилась необычайно насыщенной. Виктор Мережко решил взять историю своей тещи и использовать ее как ядро для написания сценария.

Мордюкова прочла готовый сценарий и пришла в восторг. Она позвонила сценаристу и сказала, что режиссерское кресло должен занять Никита Михалков. К тому моменту он снял шесть картин и был необычайно популярен, в частности и у женского пола. Поэтому не удивительно, что Нонна Викторовна хотела видеть именно его.

Спустя время Михалков согласился поставить фильм, правда с одним условием - литературную составляющую он перепишет на свой вкус. Снимать ленту решили в Днепропетровске. Этот город предложил Мережко. И действительно, он идеально подходил под фильм такого плана.

В 1980-ом году приступили к съемкам. Уже с первых дней между Никитой Сергеевичем и Нонной Викторовной начались творческие разногласия. Она представляла свою героиню как ухоженную женщину, которая умеет хорошо одеваться и пользоваться косметикой. В свою очередь Михалков настаивал на том типаже, что мы видим в фильме.

Мордюкова грозилась покинуть картину, однако сработала хитрость Михалкова. Он попросил сценариста пустить слух, что на главную роль вместо Мордюковой пригласили другую актрису - Римму Маркову. И это сработало. Узнав об этом, Нонна вернулась к работе, тогда как Марковой предложили сыграть администратора гостиницы.

Полноценный конфликт между Мордюковой и Михалковым произошел уже под финал съемочного процесса. По сценарию следовало прощание ее героини Марии Коноваловой с бывшим мужем, сыгранным Иваном Бортником. В этот момент у Мордюковой никак не получалась добиться нужной эмоции и интонации в голосе. Тогда Михалков прибегнул к очередной хитрости и начал прилюдно оскорблять Народную артистку, чтобы у той наконец дрогнул голос.

Однако по всей видимости Никита Сергеевич перегнул с оскорблениями. Конечно, Мордюкова сыграла как надо, но затаила на режиссера обиду. Лишь со временем они смогли помириться и восстановить прежние отношения.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Никита Михалков   актеры   кино   родня   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
GROMOZEKA Час назад
Шикарный фильм!
Все актеры великолепны, ну а Мордюкова, просто блеск.
Танцевать теща!

Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−11
6k
Том Сойер Час назад
Обожаю этот фильм! В нём отлично сыграли все, Хотиненко в эпизоде - просто бомба, не говоря уже о Мордюковой, Бортнике, Богатырёве, Крючковой, а Федя Стуков - так сыграть девчонку, а!!! Да и сам Михалков с Ададбашьяном, в эпизодах - это же просто песня!!! Газаров с Меньшиковым такие молодые....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вайнштейн не зря щеканил Голливуд направо и налево,к ролям и славе готовил! Он продюсер,он так видит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1137980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Татьяна Пельтцер: народная любовь, бездетность и одиночество на склоне лет
Татьяна Пельтцер: народная любовь, бездетность и одиночество на склоне лет
Жизнь Джонни Эка – получеловека
Жизнь Джонни Эка – получеловека
Набирающие популярность в сообществах
Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни
Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни
Модель 52-ого размера копирует образы звезд, доказывая, что ХХL - тоже может выглядеть стильно
Модель 52-ого размера копирует образы звезд, доказывая, что ХХL - тоже может выглядеть...
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#люди#Приколы#животные#Разное#сарказм#автомир#актеры
#Юмор#картинки#история#позитив#прикол#сатира#автомобили#шоу бизнес#Россия#красота
#факты#в мире#кино#фотографии#интересное#СССР#новости#улыбнуло#фильм#роль
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете 12 коротких фактов про фильм "Три орешка для Золушки" 12 коротких фактов про фильм "Три орешка для Золушки" "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне «Они сражались за Родину»: за кадром великого фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину»: за кадром великого фильма Сергея Бондарчука 12 признанных звёзд кино, которые внезапно для всех подписались на роль в ужастике 12 признанных звёзд кино, которые внезапно для всех подписались на роль в ужастике Как в бассейне гостиницы «Ялта» снимали самый кассовый фильм в истории отечественного кино Как в бассейне гостиницы «Ялта» снимали самый кассовый фильм в истории отечественного кино

На что жалуетесь?

Вернуться