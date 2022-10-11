Вид из окна, которым хочется наслаждаться вечно

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Когда за окном зарядили дожди, воет ветер, а температура по утрам все сильнее вынуждает достать из дальнего ящика перчатки и шарф, - самое время насладиться восхитительным уютом жилищ с видом на солнце. Это настоящие зимовки мечты - и если вам не повезет оказаться там, то можно хотя бы помечтать.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Только вот, позанудствую, половина (а то и больше, я не считал, ибо лень) это не "вид из окна". Есть виды явно с коптера, есть фото внутри комнат. Красиво - да, но не по теме...
ПыСы. Посту плюс за красивые фотки.
Кстати, это стопудово с коптера снято.