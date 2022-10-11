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Вид из окна, которым хочется наслаждаться вечно

Вид из окна, которым хочется наслаждаться вечно

Автор:
11 октября 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вид из окна   дизайн   жилье   идеи   красота   пейзаж   стиль   уют   
1731
37
Когда за окном зарядили дожди, воет ветер, а температура по утрам все сильнее вынуждает достать из дальнего ящика перчатки и шарф, - самое время насладиться восхитительным уютом жилищ с видом на солнце. Это настоящие зимовки мечты - и если вам не повезет оказаться там, то можно хотя бы помечтать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вид из окна   дизайн   жилье   идеи   красота   пейзаж   стиль   уют   
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16  комментариев
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747k
А.Берестенко 2 часа назад
А из нашего окна - площадь Красная видна!

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11k
Джон Уик 12 минут назад
Чем красивее вид тем хлопотнёй там жить. А на морском берегу вообще жить сомнительное удовольствие.
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31k
Teodor 39 минут назад
Чёт как-то все в кучу - и вид из окна, и вид в окно, и просто пейзажи...
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−44
есть_кто-дома? 58 минут назад
Все, что длится вечно - называется адом.
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1k
emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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35
Человече Z Час назад
Да, фотки неплохие. Виды есть очень красивые.
Только вот, позанудствую, половина (а то и больше, я не считал, ибо лень) это не "вид из окна". Есть виды явно с коптера, есть фото внутри комнат. Красиво - да, но не по теме...

ПыСы. Посту плюс за красивые фотки.
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19k
nobody® Час назад
Многие фото не про вид из окна, есть даже просто интерьер комнаты
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Месячишко понаслаждаешься, а потом привыкнешь и перестанешь замечать...
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1k
Сергей 2 часа назад
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86k
parallax 2 часа назад
Вид на толпу пузатых купальщиков в труселях, не очень-то завораживающее зрелище.

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35
Человече Z parallax Час назад
Хотел чтоб без труселей?
Кстати, это стопудово с коптера снято.
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