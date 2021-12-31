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30 отличных идей для украшения дома

30 отличных идей для украшения дома (31 фото)

Автор:
31 декабря 2021 12:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   жилье   идеи   интерьер   квартира   красиво   практично   стиль   
647
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Эти люди показали, как несложными средствами превратить свой дом из обычной квартиры в модное жилище, достойное страниц интерьерного журнала.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   жилье   идеи   интерьер   квартира   красиво   практично   стиль   
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1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Для меня лично отличная идея для украшения дома – свободное от нагромождения ненужных предметов пространство. Удобство и польза – "да", интерьер бесполезного вещизма – "нет". Эксклюзив «красоты» должен быть не из дешёвых поделок, а оригинален и минимален.
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8k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Абсолютно уверен, что это дизайнерские работы.
Убедился в необходимости дизайнера после покупки квартиры.
То чего не видим и даже не представляем мы, они придумывают и рисуют.
Ну а при наличии денег, ремонт можно сделать любой
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1k
Тамара Коршунова 2 часа назад
дачный вопрос вам в помощь.
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