30 отличных идей для украшения дома

Автор:
31 декабря 2021 12:37
Эти люди показали, как несложными средствами превратить свой дом из обычной квартиры в модное жилище, достойное страниц интерьерного журнала.
"Я сделала себе мини-кабинет из стенного шкафа"
"Давно хотелось заменить чем-нибудь эти скучные белые панели"
"Маленькая прачечная с высокими потолками - до и после"
"Я переделал ванную своими руками"
"Я сама разработала дизайн этих ваз и напечатала их на 3D-принтере"
"Очень хотелось спрятать старый кондиционер, вот что получилось в итоге"
"Не могла найти симпатичные обои, так что расписала стену вручную"
"Моя ванная до и после переделки"
"Сделала балкон моей мечты"
"Прихожая своими руками. Горжусь"
"Обновила кухню, до и после"
"Мы сделали себе кофе-бар"
"Такой теперь стала моя гостиная"
"Переделка маленькой ванной комнаты. Мал, да удал!"
"Наша гостиная до и после"
"Впервые живу одна, создала себе пространство, где мне хорошо"
"Весь мой интерьер - из комиссионки и с блошиного рынка"
"Теперь в нашем доме красиво!"
"Я оформила нишу полками"
"Вот обновленный интерьер моей студии"
"Все для интерьера покупала, в основном, в секонд-хенде. Мне нравится результат"
"Моя первая квартира! Думаю, надо добавить картин и растений"
"Раньше в нашем доме не было столовой. Вчера впервые устроили ужин в собственной столовой"
"Мы сами сделали эти полки и подобрали цвет ниши. Теперь это мое любимое место в доме!"
"Вот что я сделал за год в моем новом доме"
"Раньше моя гостиная была серой и скучной"
"Мы очень довольны тем, какой стала наша гостиная"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Убедился в необходимости дизайнера после покупки квартиры.
То чего не видим и даже не представляем мы, они придумывают и рисуют.
Ну а при наличии денег, ремонт можно сделать любой