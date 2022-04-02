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Житель Портленда превратил свой дом в памятник пиву

Житель Портленда превратил свой дом в памятник пиву (5 фото)

Автор:
02 апреля 2022 08:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   жилье   идеи   интересно   необычно   пивные банки   пиво   портленд   стиль   украшение   
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Очень часто люди оформляют свои жилища в стиле своего хобби: любители живописи развешивают картины, фанаты диснеевских мультиков - плакаты с любимыми персонажами. А вот как выглядит дом в Портленде, где живут настоящие любители пива!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   жилье   идеи   интересно   необычно   пивные банки   пиво   портленд   стиль   украшение   
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4  комментария
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2k
Павел Новиченко 7 минут назад
невероятно скромный семейный дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами кажется образцом посредственности.

Сижу морщу лоб , где бы мне вторую ванную расположить, с четырьмя спальнями вроде разобрались с помощью надувных матрасов... (с) Эллочка Щукина
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755
styakof 9 минут назад
"Невероятно скромный семейный дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами кажется образцом посредственности..." - это шедевр!
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14k
Вася 14 минут назад
кто постарше помнит, как в начале 90 х пустые банки даже продавали, у многих дома были коллекции на шкафах или сервантах или стеллажи придумывали, сигаретные пачки туда же..

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61k
Опиум для народа 54 минуты назад
Настоящий ценитель пива пьёт баночное?
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