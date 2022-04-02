Житель Портленда превратил свой дом в памятник пиву

И пройдя дальше в дом, убеждаешься, что это действительно так! Этот дом - настоящий памятник скромной пивной банке и, разумеется, ее содержимому. Его жители явно обожали откупорить баночку-другую пивка, потому что бильярдная и игровая комната от пола до потолка покрыта алюминиевыми пивными сосудами, причем явно с любовью собранными и сохраненными. Очевидно, на создание этого дизайна ушло немало лет, поскольку некоторые банки выглядят как настоящий винтаж. На удивление, такое украшение не смотрится ни дешево, ни пошло - в этом есть свой по-своему нарядный и в меру строгий стиль.