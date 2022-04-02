Житель Портленда превратил свой дом в памятник пиву

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Очень часто люди оформляют свои жилища в стиле своего хобби: любители живописи развешивают картины, фанаты диснеевских мультиков - плакаты с любимыми персонажами. А вот как выглядит дом в Портленде, где живут настоящие любители пива!
Расположенный в американском городе Портленд, этот невероятно скромный семейный дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами кажется образцом посредственности. Но внутри все совсем иначе!
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Только кухня в нем выглядит просто и незатейливо - хотя оригинальные формы мебели как бы намекают на то, что хозяева не обделены фантазией.
И пройдя дальше в дом, убеждаешься, что это действительно так! Этот дом - настоящий памятник скромной пивной банке и, разумеется, ее содержимому. Его жители явно обожали откупорить баночку-другую пивка, потому что бильярдная и игровая комната от пола до потолка покрыта алюминиевыми пивными сосудами, причем явно с любовью собранными и сохраненными. Очевидно, на создание этого дизайна ушло немало лет, поскольку некоторые банки выглядят как настоящий винтаж. На удивление, такое украшение не смотрится ни дешево, ни пошло - в этом есть свой по-своему нарядный и в меру строгий стиль.
Судя по фотографиям, пиво исключительно американских брендов - хотя, возможно, где-то поглубже в доме есть и интернациональный стеллаж. Также в доме есть одна стена, которая еще не украшена - так что владельцам есть куда продолжать свою замечательную китчевую традицию.
А вы - конечно, если вы любите пиво - рискнули бы украсить дом пивными банками?
А вы - конечно, если вы любите пиво - рискнули бы украсить дом пивными банками?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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