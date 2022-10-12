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13 людей, которые считали себя гадкими утятами, но повзрослев сами себя удивили

13 людей, которые считали себя гадкими утятами, но повзрослев сами себя удивили

Автор:
12 октября 2022 08:59
Метки: гадкие утята   до и после   забавно   изменения   прикольно   трансформации   фото   
1650
14

Некоторые люди считают, что в подростково возрасте выглядели плохо. И только повзрослев, сумели обрести самих себя и начали сами себе нравиться. Перед вами 13 подобных доказательств от пользователей сайта Reddit.

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А вы всегда принимали себя?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гадкие утята   до и после   забавно   изменения   прикольно   трансформации   фото   
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12k
? ? ? 19 минут назад
30? хм..
выглядит на все сто!
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Спелая кукурузинка

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