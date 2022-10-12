13 людей, которые считали себя гадкими утятами, но повзрослев сами себя удивили

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Некоторые люди считают, что в подростково возрасте выглядели плохо. И только повзрослев, сумели обрести самих себя и начали сами себе нравиться. Перед вами 13 подобных доказательств от пользователей сайта Reddit.
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"Теперь я чувствую себя лучше, поэтому и выгляжу лучше. Это все результат внутренней работы над собой"
А вы всегда принимали себя?
Источник:
АНТИФИШКИ
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выглядит на все сто!