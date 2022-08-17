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20+ любопытных фото из садов и огородов

20+ любопытных фото из садов и огородов

Автор:
17 августа 2022 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: до и после   дом   огород   подборка   сад   сады   трансформации   фото   фотографии   
611
30
Для кого-то проводить время в огороде - настоящее хобби, и целая терапия для хорошего настроения и самочувствия. Посадить и поухаживать за растениями, собрать урожай, или даже просто вырастить цветы в доме - все это приводит нас в гармонию с природой. Все мы с ней едины, именно поэтому нас так часто тянет "к земле". Посмотрим на несколько любопытных кадров из разных садов и огородов. А у вас есть огород?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   дом   огород   подборка   сад   сады   трансформации   фото   фотографии   
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2  комментария
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320
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Комментарий к фото
С таким количеством клещей, нужно сад обрабатывать, а не скотч клеить.
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320
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Комментарий к фото
И соседей отпинал шоб работали и преображались.
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