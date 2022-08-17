20+ любопытных фото из садов и огородов

Для кого-то проводить время в огороде - настоящее хобби, и целая терапия для хорошего настроения и самочувствия. Посадить и поухаживать за растениями, собрать урожай, или даже просто вырастить цветы в доме - все это приводит нас в гармонию с природой. Все мы с ней едины, именно поэтому нас так часто тянет "к земле". Посмотрим на несколько любопытных кадров из разных садов и огородов. А у вас есть огород?

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"Я всегда мечтал о садике, но живу на 12 этаже.. Мечты сбываются!" 0 Источник:

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"А вот мой первый урожай имбиря" 0 Источник:

"Два года назад я бросил пить, и преобразил свой двор. То же самое произошло и со мной в процессе" 0 Источник:

Красота! 0 Источник:

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"Вот какой красавец расцвел у нас сегодня - Pseudobombax ellipticum" 0 Источник:

Сочно 0 Источник:

"Просто совет - если работаете в саду весной, можете прикрепить скотч обратной стороной к ногам. Вот что получается" 0 Источник:

Кактусы подросли! Ноябрь 2018-го и ноябрь 2021-го 0 Источник:

"Наша первая морковка" 0 Источник:

"Я посадил сердцецвет, потому что он очень нравился моей жене. В январе её не стало. Я надолго уехал, и думал, что растение не выживет. Но сегодня утром сын отправил мне это фото.." 0 Источник:

Кактус "Голубой дым" 0 Источник:

Самый милый урожай 0 Источник:

"Собирал этот мох в разных местах, и теперь сделал мини-садик" 0 Источник:

Сплошной уют 0 Источник:

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"После двух лет безуспешных попыток, у меня получилось вырастить брокколи" 0 Источник:

Теплица, собранная своими руками из разных материалов 0 Источник:

Ну, здравствуйте! 0 Источник:

До и после 0 Источник:

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Радуга из садовых цветов 0 Источник:

Кабачок года 0 Источник:

"В прошлом году я посадила свои первые розы. Лучшая награда!" 0 Источник:

Морковка-мутант 0 Источник:

Надёжные охранники 0 Источник:

"У меня больше нет подсолнухов.." 0 Источник:

Небольшой садик во Вьетнаме 0 Источник: