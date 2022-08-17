20+ любопытных фото из садов и огородов

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Для кого-то проводить время в огороде - настоящее хобби, и целая терапия для хорошего настроения и самочувствия. Посадить и поухаживать за растениями, собрать урожай, или даже просто вырастить цветы в доме - все это приводит нас в гармонию с природой. Все мы с ней едины, именно поэтому нас так часто тянет "к земле". Посмотрим на несколько любопытных кадров из разных садов и огородов. А у вас есть огород?
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"Два года назад я бросил пить, и преобразил свой двор. То же самое произошло и со мной в процессе"
"Просто совет - если работаете в саду весной, можете прикрепить скотч обратной стороной к ногам. Вот что получается"
"Я посадил сердцецвет, потому что он очень нравился моей жене. В январе её не стало. Я надолго уехал, и думал, что растение не выживет. Но сегодня утром сын отправил мне это фото.."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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