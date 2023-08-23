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14 сильных духом человек, которые поделились своей трансформацией сквозь года

14 сильных духом человек, которые поделились своей трансформацией сквозь года

Автор:
23 августа 2023 10:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   из гадких утят   изменения   превращение   трансформация   фото   
2715
14

Иногда взросление сильно меняет человека. Люди становятся старше, мудрее, меняют привычки, выбирают заботиться о себе больше и любить себя. Перед вами преображения из гадких утят, которыми пользователи с гордостью поделились.

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Метки: до и после   из гадких утят   изменения   превращение   трансформация   фото   
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9  комментариев
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195
Илья 2 часа назад
Большинство просто выросло и сделало нормальную причёску .Чувак с татухами на лице дебил (на счёт его духа я хз).
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1k
Павел 43 минуты назад
Китаец вообще ни разу не изменился ну а стремный ушастый дебил превратился в стрёмного ушастого дебила с наколками на лице(отсидел?)
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8k
Puans-on Час назад
Очень даже симпатичная была.
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а почему не нравилась? вроде и раньше была симпатичная
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
просто страшная девка постарела... а достижение в чем?
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505
Человек Разумный 2 часа назад
У номера 3 трагедия, человек ударился головой и стал дебилом. На надо его сюда, грешно смеяться над больными людьми.
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