14 сильных духом человек, которые поделились своей трансформацией сквозь года

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Иногда взросление сильно меняет человека. Люди становятся старше, мудрее, меняют привычки, выбирают заботиться о себе больше и любить себя. Перед вами преображения из гадких утят, которыми пользователи с гордостью поделились.
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